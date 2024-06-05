Черекская Теснина – экскурсии в Пятигорске

Найдено 26 экскурсий в категории «Черекская Теснина» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
99 отзывов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Из Пятигорска - в долину Уштулу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в долину Уштулу
Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Групповая
12 часов
1 отзыв
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Язык тролля/Верхняя Балкария и термальные источники
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды
Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями
Начало: По адресу проживания гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 за всё до 6 чел.
Ваш экодень на Кавказе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ваш экодень на Кавказе
Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
    читать дальше

    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Первый раз были а горах и экскурсия не оставила равнодушными 😍 У нас был гид Денис все рассказал, показал, покормил, пофоткал. Просто 10 из 10. Виды гор захватывают дух
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Очень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть так себе(хотелось бы микрофон для
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    гида-водителя, рассказывал интересно, но сзади мало что слышно. Самым страшным для меня было не собственно сфоткаться на языке троля, а доехать к нему, дорога не простая, и потом дойти тоже не очень то просто! Там холодно и ветер сильный - рекомендую шапочку или капюшон иметь) и кафе так себе именно там - айран мне не понравился, шашлыка явно было не 300 гр… возможно обедать лучше в другом месте. Вот на голубом озере куча кафе и там еда вкуснейшие хачины и айран оч вкусный и свежий был! Замок Шато-Эркен - вкуснейший кофе был! И страшненький туалет деревенский. Екатерина отвечала на все вопросы! Водитель был великолепен! Главное что бы повезло с погодой! Сделайте платным место рядом с водителем - оно самое комфортное и видовое - пусть будет возможность забронировать именно его, ну там за небольшую доплату.

    Очень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть так
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Сама по себе поездка хорошая, очень красивые места, потрясающая природа, интересный маршрут. Что не понравилось - гид рассказывал все в машине
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    по дороге к локациям, нам посчастливилось сидеть на заднем ряду, было практически не слышно, я об этом сказала, но к сожалению результата не было, приходилось периодически напрягать слух, чтобы хоть что то услышать. На обратном пути нас высадили на противоположной стороне от отеля, так как водитель не захотел делать лишний маневр (развернуться), что же - отметочку сделала. В целом маршрут великолепный, места потрясающие.

  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
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    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
    Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий я выбрала организатора Анастасию,
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    о чем я не пожалела. Хочется выразить отдельную благодарность нашему водителю Руслану, который сделал нашу поездку яркой, эмоциональный и очень комфортной. С кучей эмоций и впечатлений мы вернулись домой. Благодарим за подаренные, позитивные эмоции. Желаю всего наилучшего и процветания. Обязательно приедем к Вам ещё❤❤❤❤❤

    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Черекская Теснина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
  2. Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
  3. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
  4. К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
  5. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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