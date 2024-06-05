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гида-водителя, рассказывал интересно, но сзади мало что слышно. Самым страшным для меня было не собственно сфоткаться на языке троля, а доехать к нему, дорога не простая, и потом дойти тоже не очень то просто! Там холодно и ветер сильный - рекомендую шапочку или капюшон иметь) и кафе так себе именно там - айран мне не понравился, шашлыка явно было не 300 гр… возможно обедать лучше в другом месте. Вот на голубом озере куча кафе и там еда вкуснейшие хачины и айран оч вкусный и свежий был! Замок Шато-Эркен - вкуснейший кофе был! И страшненький туалет деревенский. Екатерина отвечала на все вопросы! Водитель был великолепен! Главное что бы повезло с погодой! Сделайте платным место рядом с водителем - оно самое комфортное и видовое - пусть будет возможность забронировать именно его, ну там за небольшую доплату.