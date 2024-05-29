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были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.