Замок Шато-Эркен – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шато-Эркен» в Пятигорске, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
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    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
  • Б
    Банникова
    27 апреля 2023
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Всегда интересно познакомится с новыми местами, виды с канатки великолепны. Искупались в источнике
  • С
    Светлана
    28 февраля 2023
    Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Добрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
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    вкуснейшей национальной кухни-хычины выше всяческих похвал, побывали в чудесном чайном домике, покачались на качелях над пропастью,спа для релакса после отдыха))),а какой чудесный шопинг: сыры, яблоки, шерстяные изделия и конечно знаменитые Пятигорские шубы и все это благодаря Алексею, отличный экскурсовод и водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Замок Шато-Эркен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Замок Шато-Эркен" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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