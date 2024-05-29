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По популярности
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- ГГалина24 мая 202423 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
- ССветлана11 мая 2024Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
- ББанникова27 апреля 2023Всегда интересно познакомится с новыми местами, виды с канатки великолепны. Искупались в источнике
- ССветлана28 февраля 2023Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники ГедукоДобрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Замок Шато-Эркен»
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