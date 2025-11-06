Мои заказы

Звёздный Пятигорск: вечерняя поездка в обсерваторию

Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Около часа пути — и вы увидите звёзды и планеты через мощные телескопы. Услышите много интересного о нашей Вселенной от профессиональных астрономов. Проследите путь астрономии от древности до современных научных открытий. И поймёте, как знания о небесных телах влияют на нашу повседневную жизнь.
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔭 Уникальные наблюдения за звёздами
  • 🌌 Профессиональные астрономы
  • 🪐 Интересные факты о планетах
  • 📚 История астрономии
  • 🌠 Возможность увидеть Сатурн и Луну
  • 🌃 Ночное небо Пятигорска
Что можно увидеть

  • Обсерватория

Описание экскурсии

Вы понаблюдаете за ночным небом через телескопы — увидите кольца Сатурна, кратеры Луны, туманности и другие явления, которые не разглядеть невооружённым взглядом.

Услышите о галактиках и созвездиях, астрономах прошлого, легендах и мифах о звёздах.

И узнаете:

  • Из чего состоит Солнечная система
  • Как древние цивилизации изучали ночное небо
  • В чём заключается теория Большого взрыва
  • Какое значение для нас имеет спутниковая навигация
  • Как астрономические данные используются в сельском хозяйстве и мореплавании
  • Какие произведения искусства были вдохновлены астрономией

А на обратном пути в город можем делать остановки, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопов

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ «Patriot»
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Одевайтесь теплее — вечером мы будем находиться под открытым небом

Важно

  • программа полностью зависит от погоды. Возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день
  • довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии
  • это одна из сложноорганизуемых экскурсий, поэтому будьте готовы к возможному переносу дат и заранее имейте в запасе пару дней
  • советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки
  • в самой обсерватории могут быть другие участники: туристы, живущие на территории, учёные, студенты по обмену опытом и те, кто не смог приехать раньше из-за погоды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 388 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
6 ноя 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Мурат нас забрал,далее поехали в планетарий. Рассказывал много чего интересного о городе и о жителях. Далее нас встретил ученый Тимур который показал нам звезды,луну. Рассказал про созвездия. Это было незабываемая экскурсия,романтичная!Советую
А
Анна
4 сен 2025
Давно хотела побывать в подобном месте. Вычеркнула пункт из списка желаний. Спасибо!
Экскурсия разделена на две части: общее про созвездия и небесные тела, которые мы можем увидеть глазами и телескоп и возможность рассмотреть несколько объектов в него. Конечно очень сильно все зависит от погоды и внешних условий.
Входит в следующие категории Пятигорска

