Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска

Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен

Готовы с высоты птичьего полета полюбоваться панорамами Кабардино-Балкарии? Ранним утром из Пятигорска мы отправимся в сердце гор, по пути посетим Чегемские водопады, увидим старинные балкарские постройки и замок виноделов Шато-Эркен.

А после вы подниметесь в небо на параплане и пролетите над горными вершинами, от которых захватывает дух!
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска
Полёт на параплане в окрестностях Пятигорска

Что вас ожидает

Влюбиться в природу Кабардино-Балкарии

По пути к месту полета вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё. А также рассмотрим красивый замок местных виноделов Шато-Эркен.

Среди горных вершин: полет на параплане

А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полета — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер от Пятигорска и обратно входит в стоимость экскурсии, дорога к месту полета займет около 2, 5 часов
  • Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды.

Детали полета на параплане

  • К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 40 до 110 кг
  • Полет длится 20 минут
  • Полет на параплане проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.
  • В случае нелетной погоды экскурсия может перенестись на несколько дней до ближайшей даты с лётной погодой. Поэтому бронируйте данную экскурсию на первый или второй день пребывания на отдыхе.
🚩 Начало и место завершения: у Аквапарка в Пятигорске
Время проведения: ежедневно в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Константин
Константин
Привет! С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов проведённых в небе. Наши гиды прекрасно знают историю этих удивительных мест, а места, которые входят в наши маршруты, приведут вас в детский восторг от новых впечатлений.
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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