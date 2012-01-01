Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Влюбиться в природу Кабардино-Балкарии

По пути к месту полета вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё. А также рассмотрим красивый замок местных виноделов Шато-Эркен.

Среди горных вершин: полет на параплане

А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полета — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер от Пятигорска и обратно входит в стоимость экскурсии, дорога к месту полета займет около 2, 5 часов

Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды.

Детали полета на параплане