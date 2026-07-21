Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Готовы с высоты птичьего полёта полюбоваться панорамами Кабардино-Балкарии? Ранним утром из Пятигорска мы отправимся в сердце гор, по пути посетим Чегемские водопады и увидим старинные балкарские постройки.
А после вы подниметесь в небо на параплане и пролетите над горными вершинами, от которых захватывает дух!
По пути к месту полёта вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё.
Среди горных вершин: полёт на параплане
А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полёта — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.
Организационные детали
Как проходит полёт
Вас буду сопровождать я или другой пилот из нашей команды
Трансфер от Пятигорска и обратно входит в стоимость, дорога к месту полёта займет около 2,5 часов
Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды.
Детали полёта на параплане
К полёту допускаются участники старше 18 лет и весом от 40 до 110 кг
Короткий полёт длится до 20 мин.
Стандартный полёт длится 30 мин. (возможность набрать больше высоты и слетать к соседним горам «Рыжие скалы» или «Пирамида» в зависимости от погоды)
Расширенный полёт длится 40 минут (возможность набрать ещё больше высоты и часто возможность долететь до облаков)
Полёт на параплане проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.
В случае неподходящей погоды полёт может перенестись на несколько дней до ближайшей даты с лётной погодой. Поэтому бронируйте полёт на первый или второй день пребывания на отдыхе.
Возможно проведение полёта в индивидуальном формате (до 4 человек) — 36 000 ₽. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный полёт
13 500 ₽
Расширенный полёт
20 000 ₽
Зимний полёт
23 000 ₽
Сопровождающий (без полёта)
3500 ₽
Короткий полёт
10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке 7я Линия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане.
Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами.
Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе.
Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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2
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1
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Линиченко
Инструктор самый лучший, большое спасибо Эльдару за эту великолепную И за запоминающихся поездку. Буду советовать всем. Крепко обнимаю, и спасибо что есть такие квалифицированные люди которые приносят столько счастья и радости тем что делают.
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К
Ксения
Просто восторг! Спасибо огромное за прекрасный полет и незабываемые впечатления. Пилот профессионал, с ним не страшно было летать. Поездка прошла замечательно, посетили водопады, а на обратном пути завез в кафе, где нас вкусно накормили. Теперь всем рекомендую и сама ещё полетаю как буду снова там.
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М
Майя
Хочу сказать большое спасибо организаторам! Полёт на параплане в Чегемское ущелье - лучший способ отметить день рождения. Всё прекрасно сложилось - погода, ветер. Отдельная благодарность моему инструктору Эльдару (простите, если неправильно написала имя! 🙏) - спокойный, уверенный, без суеты, профессионал! Мне бы очень хотелось ещё раз полетать, от этой красоты дух захватывает, это абсолютное счастье! Спасибо! Рекомендую 1000%
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Марина
Получили незабываемые впечатления после полета с Эльдаром, было очень комфортно, безопасно:) Эльдар - опытный сопровождающий, открытый и общительный, было интересно, спасибо большое!!
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Анастасия
Полет на параплане прошел отлично! Спасибо за исполнение моей мечты!
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Евгения
Специально ехала летать на парапланах в Чегемское ущелье. И это и правда самое лучшее место для полетов. Нашла данный тур, выбрала, забронировала. Константин сразу со мной связался и уточнил на читать дальшеуменьшить
какое количество дней я приезжаю. Полеты проходят при определенных погодных условиях. Мне очень повезло, что в один из дней погода благоволила. Данный тур удобен тем, что забирают из города (у меня это был Пятигорск), и везут прямо на парадром и так же привозят обратно. По пути завозят на вкусный местный обед с шашлыками и хычинами (за плату, но оно того стоит), при этом там еще водопад можно посмотреть. Сам полет - это нечно, я первый раз пробовала, взяла на минимальное время 20 минут и мне этого сполна хватило, чтобы понять что это за ощущения)) У нас был инструктор Эльдар, очень хорошее вождение автомобиля, хотя не везде там нормальная дорога, приятный собеседник, и опытный пилот. В полете с ним было комфортно и спокойно, у него все четко отлажено, плюс на связи по рации все пилоты общаются в воздухе между собой. Все мои пожелания учел, особенно когда мне было страшно. Хороший провел инструктаж при разбеге, а так же в воздухе особенно когда плоховато на спуске, и при посадке тоже четкие указания - приземлились хорошо. Это был мой лучший опыт в жизни, таких я впечатлений еще не получала. Летаете над ущельем в 300 метров и вокруг много много других парапланов, контент нереальный)) Еще раз обязательно приеду и только с ними на после 30 минут))
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