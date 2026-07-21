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Небесная прогулка: полёт на параплане в Пятигорске

Полетайте над Пятигорском и Ессентуками, ощутите свободу в небе с опытным инструктором. Захватывающие виды и адреналин гарантированы
Вас ждёт незабываемое приключение - полёт на параплане над Пятигорском и Ессентуками. Опытный инструктор обеспечит безопасность и поделится секретами управления парапланом. Вы увидите величественные горы Машук и Бештау, а также живописные панорамы города. Полёт длится около 20 минут, и подходит как для взрослых, так и для детей в сопровождении родителей. Не упустите шанс испытать настоящую свободу в небе
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🪂 Незабываемые эмоции от полёта
  • 🌄 Великолепные виды на горы
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 🚗 Комфортный трансфер включён
  • 📸 Возможность видеосъёмки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полётов - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время видимость отличная, а ветра стабильные. В апреле и октябре также можно насладиться полётами, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы полёты могут быть ограничены из-за холодов и снегопадов, но в ясные дни всё же возможны.
Сейчас август — это идеальное время.
Небесная прогулка: полёт на параплане в Пятигорске
Небесная прогулка: полёт на параплане в Пятигорске
Небесная прогулка: полёт на параплане в Пятигорске

Что можно увидеть

  • Пятигорск
  • Ессентуки

Описание экскурсии

Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта.

Перед стартом вас ждёт небольшой инструктаж. Вы узнаете нюансы полёта и сможете задать инструктору интересующие вас вопросы. А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау. Также перед вами откроются панорамы Пятигорска и Ессентуков.

Во время полёта инструктор расскажет, как управляется параплан, как делать повороты и развороты. И, если захотите, покажет, как управлять им без помощи рук.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле от места сбора и обратно входит в стоимость, дорога займёт около 20 минут
  • Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь
  • Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • К полёту допускаются взрослые и дети в сопровождении родителей весом от 40 до 110 кг
  • Полёт длится около 20 минут и проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором
  • Возможна видеосъёмка, подробности уточняйте в переписке
  • В случае неподходящей погоды полёт может перенестись. Поэтому советуем бронировать его на первый или второй день пребывания на отдыхе

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный7700 ₽
Полёт с фигурами высшего пилотажа8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Детского санатория
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ольга
Полет ребенку 13 лет очень понравился… теперь хочет еще.
Полет ребенку 13 лет очень понравился… теперь хочет еще.
Полет ребенку 13 лет очень понравился… теперь хочет еще.
Полет ребенку 13 лет очень понравился… теперь хочет еще.
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Мария
Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
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П
Все было отлично! Пилот забрал нас из указанного места, доехали до Юцы. Очень понравился полет
Все было отлично! Пилот забрал нас из указанного места, доехали до Юцы. Очень понравился полет
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Г
Спасибо Эльдару за полет! Все прошло супер, страха совсем не было.
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Д
Все было супер!
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