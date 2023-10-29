Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Приглашаем вас насладиться захватывающими видами на Пятигорск, Ессентуки, горы Машук и Бештау! Вместе с опытным пилотом-инструктором вы поднимитесь в небо и насладитесь невероятным чувством полёта. Всё что вам нужно вам для этой экскурсии — желание парить в небе! Об остальном позаботимся мы.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта.
Перед стартом вас ждёт небольшой инструктаж. Вы узнаете нюансы полёта и сможете задать инструктору интересующие вас вопросы. А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау. Также перед вами откроются панорамы Пятигорска и Ессентуков.
Во время полёта инструктор расскажет, как управляется параплан, как делать повороты и развороты. И, если захотите, покажет, как управлять им без помощи рук.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле от места сбора и обратно входит в стоимость, дорога займёт около 20 минут
- Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь.
- Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- К полёту допускаются взрослые и дети в сопровождении родителей весом от 40 до 110 кг
- Полёт длится около 20 минут и проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.
- Возможна видеосъёмка, подробности уточняйте в переписке
- В случае нелётной погоды экскурсия может перенестись. Поэтому советуем бронировать полёт на первый или второй день пребывания на отдыхе.
ежедневно в 10:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостевого дворца «Ника»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 180 туристов
Привет! С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов, проведённых в небе. Наши гиды прекрасно знают историю этих удивительных мест, а места, которые входят в наши маршруты, приведут вас в детский восторг.
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