Вас ждёт незабываемое приключение - полёт на параплане над Пятигорском и Ессентуками. Опытный инструктор обеспечит безопасность и поделится секретами управления парапланом. Вы увидите величественные горы Машук и Бештау, а также живописные панорамы города. Полёт длится около 20 минут, и подходит как для взрослых, так и для детей в сопровождении родителей. Не упустите шанс испытать настоящую свободу в небе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полётов - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время видимость отличная, а ветра стабильные. В апреле и октябре также можно насладиться полётами, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы полёты могут быть ограничены из-за холодов и снегопадов, но в ясные дни всё же возможны.

Сейчас август — это идеальное время.