Приглашаем вас насладиться захватывающими видами на Пятигорск, Ессентуки, горы Машук и Бештау! Вместе с опытным пилотом-инструктором вы поднимитесь в небо и насладитесь невероятным чувством полёта. Всё что вам нужно вам для этой экскурсии — желание парить в небе! Об остальном позаботимся мы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта.

Перед стартом вас ждёт небольшой инструктаж. Вы узнаете нюансы полёта и сможете задать инструктору интересующие вас вопросы. А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау. Также перед вами откроются панорамы Пятигорска и Ессентуков.

Во время полёта инструктор расскажет, как управляется параплан, как делать повороты и развороты. И, если захотите, покажет, как управлять им без помощи рук.

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном автомобиле от места сбора и обратно входит в стоимость, дорога займёт около 20 минут

Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь.

Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата