Вас ждёт незабываемое приключение - полёт на параплане над Пятигорском и Ессентуками. Опытный инструктор обеспечит безопасность и поделится секретами управления парапланом. Вы увидите величественные горы Машук и Бештау, а также живописные панорамы города. Полёт длится около 20 минут, и подходит как для взрослых, так и для детей в сопровождении родителей. Не упустите шанс испытать настоящую свободу в небе
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Незабываемые эмоции от полёта
- 🌄 Великолепные виды на горы
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🚗 Комфортный трансфер включён
- 📸 Возможность видеосъёмки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полётов - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время видимость отличная, а ветра стабильные. В апреле и октябре также можно насладиться полётами, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы полёты могут быть ограничены из-за холодов и снегопадов, но в ясные дни всё же возможны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пятигорск
- Ессентуки
Описание экскурсии
Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта.
Перед стартом вас ждёт небольшой инструктаж. Вы узнаете нюансы полёта и сможете задать инструктору интересующие вас вопросы. А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау. Также перед вами откроются панорамы Пятигорска и Ессентуков.
Во время полёта инструктор расскажет, как управляется параплан, как делать повороты и развороты. И, если захотите, покажет, как управлять им без помощи рук.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле от места сбора и обратно входит в стоимость, дорога займёт около 20 минут
- Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь
- Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- К полёту допускаются взрослые и дети в сопровождении родителей весом от 40 до 110 кг
- Полёт длится около 20 минут и проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором
- Возможна видеосъёмка, подробности уточняйте в переписке
- В случае неподходящей погоды полёт может перенестись. Поэтому советуем бронировать его на первый или второй день пребывания на отдыхе
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|7700 ₽
|Полёт с фигурами высшего пилотажа
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Детского санатория
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полет ребенку 13 лет очень понравился… теперь хочет еще.
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Огромное спасибо за наш полет! Было очень интересно, красиво и необычно! Просто сказка какая-то! Эмоции просто переполняют
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П
Все было отлично! Пилот забрал нас из указанного места, доехали до Юцы. Очень понравился полет
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Г
Спасибо Эльдару за полет! Все прошло супер, страха совсем не было.
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Д
Все было супер!
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