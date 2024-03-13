Программа тура «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.
Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.
Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало тура. Заселение в отель
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Верхняя Балкария
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Железноводск или Медовые водопады
Завтрак в отеле (если предусмотрено)
Обед в отеле (если предусмотрено)
ВАРИАНТ I
Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Возвращение в отель ~ в 19:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1400 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Горная Ингушетия
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.
Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть постоянная прописка (не временная регистрация).
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи.
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Доп. расходы 1000 руб. (Заезд на курорт Армхи и канатная дорога, экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия»).
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено)
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Стоимость в 2023 году (после 10.01.2023) кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ
Стандарт 45 900 руб. комфорт 49 050 руб.
Стандарт 34 300 руб. комфорт 35 850 руб. люкс 39 000 руб.
Семейный 34 950 руб.
Семейный 31 800 руб.
МАШУК
Эконом 37 700 руб. стандарт 38 650 руб.
Эконом 30 500 руб. стандарт 31 450 руб. комфорт 39 300 руб.
Комфорт 33 000 руб. семейный 37 400 руб.
Семейный 33 150 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб. Полулюкс 42 100 руб.
Стандарт 29 550 руб. Полулюкс 32 700 руб.
Полулюкс 31 750 руб.
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ
Стандарт 49 050 руб. комфорт 52 200 руб.
Стандарт 38 850 руб. комфорт 37 450 руб. люкс 40 600 руб.
Семейный 35 900 руб.
Семейный 32 600 руб.
МАШУК
Эконом 39 900 руб. стандарт 42 400 руб.
Эконом 32 050 руб. стандарт 32 700 руб. комфорт 42 100 руб.
Комфорт 34 900 руб. семейный 39 900 руб.
Семейный 34 900 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб. Полулюкс 42 100 руб.
Стандарт 29 550 руб. Полулюкс 32 700 руб.
Полулюкс 31 750 руб.
-
- без питания:
|Стоимость в 2023 году (после 10.01.2023) кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 300 руб. Делюкс 51 450 руб.
Стандарт 32 600 руб. Делюкс 34 200 руб. Полулюкс 35 750 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 40 150 руб. комфорт 43 250 руб.
Стандарт 28 550 руб. комфорт 30 100 руб. люкс 33 250 руб.
Семейный 29 150 руб.
Семейный 26 000 руб.
МАШУК
Эконом 34 200 руб. стандарт 35 100 руб.
Эконом 26 950 руб. стандарт 27 900 руб. комфорт 35 750 руб.
Комфорт 29 450 руб. семейный 33 850 руб.
Семейный 29 650 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 250 руб. Полулюкс 38 900 руб.
Стандарт 26 350 руб. Полулюкс 29 450 руб.
Полулюкс 28 550 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 28 200 руб.
Стандарт 26 350 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 27 600 руб.
Стандарт 24 450 руб.
-
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 300 руб. Делюкс 51 450 руб.
Стандарт 32 600 руб. Делюкс 34 200 руб. Полулюкс 35 750 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 43 250 руб. комфорт 46 400 руб.
Стандарт 30 100 руб. комфорт 31 650 руб. люкс 34 800 руб.
Семейный 30 100 руб.
Семейный 26 800 руб.
МАШУК
Эконом 36 350 руб. стандарт 38 900 руб.
Эконом 28 550 руб. стандарт 29 150 руб. комфорт 38 550 руб.
Комфорт 31 350 руб. семейный 36 350 руб.
Семейный 31 350 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 250 руб. Полулюкс 38 900 руб.
Стандарт 26 350 руб. Полулюкс 29 450 руб.
Полулюкс 28 550 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 31 350 руб.
Стандарт 29 150 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 30 700 руб.
Стандарт 26 650 руб.
-
-
- Доп. сутки с питанием от 3 200 руб.
- Доп. сутки без питания от 2 150 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
- 21.02.2023 – 26.02.2023;
- 05.03.2023 – 12.03.2023.
Варианты проживания
Отель «Бештау» 3
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук» 3
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус» 3
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Южная» 3
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Гостиница «Маск» 4
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Гостиница «Пятигорск» 3
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 150 руб
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
- Канатные дороги на склоне г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Канатные дороги на склоне г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1400 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. 700 рубна высоту 3012 М.Н.У.М. 700 рубна высоту 3200 М.Н.У.М. 400 рубпри оплате сразу 3 уровней - 1600 руб
- На высоту 2250 М.Н.У.М. 700 руб
- На высоту 3012 М.Н.У.М. 700 руб
- На высоту 3200 М.Н.У.М. 400 руб
- При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб
- Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб. на территории национального парка, башенный комплекс "Вовнушки" - 500 руб. на территории Национального парка "Приэльбрусье" - 150 руб
- На горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
- На территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб
- На территории Национального парка «Приэльбрусье» - 150 руб
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки 50 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:
- Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб. комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 3 100 руб. комфорт 3 400 руб. люкс 4 000 руб.
|Семейный 3 400 руб.
|Семейный 2 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 500 руб. стандарт 3 900 руб.
|Эконом 2 300 руб. стандарт 2 400 руб. комфорт 3 750 руб.
|Комфорт 2 700 руб. семейный 3 450 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 750 руб.
|Стандарт 2 200 руб. Полулюкс 2 800 руб.
|Полулюкс 2 200 руб.
|–
- Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 6 500 руб.
Делюкс 6 500 руб.
Джуниор 4 100 руб.
Делюкс 4 250 руб.
Делюкс 3 450 руб.
Сем. люкс 4 250 руб.
|Сем. Люкс 3 600 руб.
|МАСК
|Стандарт 4 850 руб.
Делюкс 5 450 руб.
|Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
|–
|–
|БЕШТАУ
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб.
|Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|Семейный 1 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб.
|Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб.
|Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 150 руб.
|Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб.
|Полулюкс 1 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 2 550 руб.
|Стандарт 2 100 руб.
|–
|–
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 2 050 руб.
|Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.
|–
|–
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 10.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб.
|Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб.
|Семейный 3 550 руб.
|Семейный 2 950 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб.
|Полулюкс 3 200 руб.
|-
Доп. сутки + без питания:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 13 050 руб.
Делюкс 20 900 руб.
Джуниор 6 550 руб.
Делюкс 10 450 руб.
Делюкс 7 000 руб.
Сем. люкс 8 750 руб.
|Сем. Люкс 6 550 руб.
|МАСК
|Стандарт 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб
|Стандарт 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 3 900 руб.
Полулюкс 5 100 руб.
|Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб.
|Полулюкс 2 750 руб.
|-
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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