1 день

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет. Встреча в холе отеля с последующим выездом на экскурсию.

Экскурсия в самый тихий и спокойный город КМВ – Железноводск. «Спокойствие, только спокойствие! » – слова из мультика нашего детства. Выполнять завет великого Карлсона лучше всего в Железноводске. Это на удивление тихий и спокойный город, и необыкновенно чистый – более 50 лет назад из него убрали все производства, которые хоть как-то могли загрязнять воздух и почву. Железноводский парк занимает немалую часть города, но где заканчивается парк и начинается лес, вам не смогут объяснить даже местные жители. Среди вековых деревьев полу-леса, полу-парка стоят шедевры архитектуры начала ХХ века и бюветы с минеральной водой. От одного из них – Смирновского источника, вниз ведёт самая большая каскадная лестница на юге России. Она заканчивается на Элементарной площади.

Экскурсия по винному заводу в пос. Иноземцево с дегустацией. Не отказывайте себе в удовольствии нарядиться в спецодежду и пройтись по производственным цехам. Тем более что производство не шумное и не пыльное. Вы посмотрите, какой длинный и сложный путь проходит вино, прежде чем оказаться перед вами на полках магазинов. Вы познакомитесь со столетней историей завода, осмотрите цеха и погреба, и узнаете тонкости создания шампанского. После экскурсии будет дегустация: вам предложат пять образцов тихих вин и один игристого. Те, что понравились, можно будет приобрести в фирменном магазине на территории завода.

Возвращение в отель в Пятигорске. Свободное время.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из Пятигорска в Дигорское ущелье. Северная Осетия-Алания – республика, у которой свой собственный, неповторимый облик. Своеобразие региона сформировано древней историей и богатым культурным наследием. «Ворота Дигории» – каньон Асхинта, узкая щель, которую пропилила в Скалистом хребте река Урух. Ширина каньона 30 м, а глубина около 100. Асхинта – часть Дигорской теснины, куда не проникают лучи солнца. Чёртов мост раньше вёл в горное селение, которое уже заброшено. Сейчас Чёртов мост ведёт к интересным фотографиям и размышлениям о непростой жизни горцев в неприступных ущельях. Водопад «Три сестры» – народное название Таймазинских водопадов. Особенно интересно они выглядят в пасмурные дни, когда облака обнимают горные вершины. Тогда кажется, что тонкие серебряные ленты воды льются с неба.

Обед в кафе (входит в стоимость тура). Переезд во Владикавказ. Заселение в отель (либо в отель «Владикавказ», либо в отель «Амран»). Отдых 2 часа.

Мастер-класс по изготовлению осетинского пирога (входит в стоимость тура) – настоящее действо. Пироги – не только национальная еда, это ритуальное блюдо. И не так-то просто сделать правильный осетинский пирог: тесту полагается быть очень тонким, а начинки должно быть много. Пироги бывают с сыром, картофелем, листьями свеклы или говядиной.

Время поужинать! Не едиными пирогами славна осетинская земля. Дзыкка, аджепсандали, люля, лобио, и конечно шашлык. На ужине вы разберётесь в непонятных словах из меню, и оцените вкус блюд с уже знакомыми названиями (ужин входит в стоимость тура).

Возвращение в отель. Свободное время.

3 день

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».

Само название осетин – Ир, а свою страну они называют Иристон. Жизнь древнего Иристона была полна опасностей, поэтому входы в ущелья нужно было зорко стеречь от врагов. Дзивгисская крепость – дозорный пункт для охраны входа в Куртатинское ущелье. Несмотря на внушительные размеры, её не сразу заметишь. Этого и добивались древние строители: зачем неприятелю издалека видеть дозорных? За башнями – естественные гроты, которые расширили и обустроили. В них одновременно могли находиться более сотни человек. Башня Курта и Тага стоит на неприступной скале на пересечении трёх ущелий – это был великолепный наблюдательный пункт и таможенные ворота. Курт и Таг – братья, чьё имя овеяно легендами. Представители более 100 осетинских фамилий считают себя их потомками. От башни автобус поднимается на перевал Какадур, где в окружении горных вершин стоит на открытой площадке огромная буква Æ. Её часто называют символом осетинского языка.

«Город мёртвых» селения Даргавс – место красивое и слегка жутковатое. Сотня каменных башенок с округлыми крышами стоят на продуваемом ветрами горном склоне. Каждый «домик» – фамильная усыпальница. Людей хоронили вместе с усопшими ранее родственниками, размещая на полках или в деревянных колодах. Некрополь пополнялся на протяжении пятисот лет: с XIV до XIX века. Даргавс – непростое в эмоциональном восприятии место. Memento mori – «Помни о смерти». Это сказали европейские монахи, но аланские горцы их бы поняли. На стене одной из усыпальниц написано: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».

Селение Цмити – объект культурного значения с Федеральным статусом. Основанное в XIV веке, селение было независимой общиной со сторожевыми башнями, жилыми постройками и усыпальницами. Всего сооружений около 30, они неплохо сохранились. Сейчас по опустевшему аулу можно побродить, заглянуть в башни, дома и мастерские и представить, как жили люди полтысячи лет назад. Ещё лучше об осетинском прошлом вы узнаете в этноцентре «Хидикус аул». Здесь устроен музей, посвященный осетинскому быту, галерея картин-иллюстраций и фото-локации с национальными костюмами. В музее – оружие, украшения, старинная мебель, кухонная утварь, молотильные доски, и даже ткацкий станок. Работающий!

Обед (входит в стоимость тура).

Пища материальная и пища духовная одинаково важны. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь стоит в верховьях Куртатинского ущелья и претендует на звание самого высокогорного в Российской федерации. Успенский монастырь невероятно фотогеничен. С его стен открывается прекрасный вид на реку Фиагдон, ущелье и окружающие горы. Делаем ещё порцию великолепных фотографий – и в обратный путь.

Кадаргаванский каньон. Прогулка по Тропе чудес. Тропа недлинная, благоустроенная, защищена оградой и заканчивается смотровой площадкой. Здесь можно неспешно прогуляться, добавляя последние штрихи к морю впечатлений сегодняшнего длинного дня: сфотографировать Кадаргаванскую теснину, послушать легенду про меч в скале и найти среди каменных стен зеркального барса.

Возвращение во Владикавказ. Свободное время.

4 день

Завтрак (ланч бокс).

Сегодня нас ждём экскурсия в Южную Осетию. Больше века назад судьба осетинского народа разделилась по двум территориям. Северная Осетия стала частью Российской Федерации, Южная Осетия – частью Грузии. Сейчас Северная Осетия продолжает быть субъектом РФ, а Южная провозгласила независимость. Разными стали экономика и политика, за ними постепенно меняется образ жизни.

Остановка у памятника Уастырджи в Алагирском ущелье. Алагирский всадник чуть иной, чем в Дигории. Он не стоит тожественно на вершине – он пытается с неё взлететь. Но крепкие металлические опоры надёжно держат огромного коня на скале. Высота копыта коня – 120 см. В седле – величественный всадник, на ладони которого может уместиться человек. Смотровая у Зарамагского водохранилища завораживает своими пейзажами. Рукотворное озеро образовано несколькими реками и соревнуется с небом в яркости синевы. Зарамагское водохранилище настолько органично вписывается в окружающий пейзаж, что кажется: так было всегда.

Прохождение поста в республику Южная Осетия. Виза для путешествия в Южную Осетию не нужна. Чтобы пересечь границу, людям старше 18 лет достаточно российского паспорта. Несовершеннолетним необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении с подтверждением принадлежности к гражданству РФ, и письменное согласие родителей на выезд, если они путешествуют без них.

Багиатский источник – самый известный в Южной Осетии, богатой минеральной водой. У источника восемь выходов. Самый известный из них расположен недалеко от дороги и прикрыт изящной беседкой. Багиатский источник ярко-оранжевый и выглядит, как маленький вулкан, только вместо лавы льётся целебная вода. Багиата – самая популярная вода в Южной Осетии, относится к типу Боржоми. Её разливают с 1957 года. Бутылку «Багиаты» можно купить в каждом магазине в Южной Осетии.

Гуфтинский мост – место для фотосессий. Он поднимается изящными белокаменными арками над рекой Паца, протянувшись от берега до берега на 72 метра. Мосту почти сто лет он был построен в 1929 году по проекту немецких инженеров.

Тирский Богородице-Рождественский мужской монастырь легко доступен, очень фотогеничен и находится в неописуемо красивом месте. Монастырь возник в VI веке как пещерный, и рукотворные гроты до сих пор сохранились по соседству. Главный храм монастыря был построен в XIII веке.

Экскурсия по Цхинвалу. Цхинвал – город одноуровневых крыш и памяти о бурном торговом прошлом. Поселение известно с 1392 года, а к XVIII веку Цхинвал уже был оживлённым торговым городом. Сохранились несколько старинных зданий и церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1718 года. Центр города – площадь Алана Хугаева.

Обед (входит в стоимость тура)

Знаурский район Южной Осетии расположен западнее Цхинвала у подножия Лихского хребта, на котором встречаются участки субтропических лесов. Здесь люди жили с незапамятных времён, строили башни, церкви, и даже дворцы. В центре села Дзагина стоит липа, которой 800 лет. Жители села приходили обсудить под её раскидистой кроной свои проблемы и последние новости. Новостей хватало: в Дзагине жили местные властители. До сих пор в черте села сохранилась крепость Трёх Сестёр (Кведацихе) XV–XVI веков, а если отойти от липы на то же расстояние в противоположную сторону, то придёте к руинам дворца князей Палавандишвили (XV- XVII века). Башня в четыре этажа неплохо сохранилась.

В селении Хетагурово стоит храм Рождества Богородицы, который был построен в XIV веке, а в 1887 году перестроен. Храм расположен на открытой площадке и очень фотогеничен. Собор Успения Богородицы в селении Тигва – самый большой средневековый храм Южной Осетии. Он был построен в 1152 году, на полвека ранее Тирского монастыря, но выглядит предельно аскетично.

Важно! Объекты посещения в Южной Осетии могут быть заменены на равнозначные.

Возвращение во Владикавказ. Свободное время.

5 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров

Сегодня нас ждём экскурсия по Владикавказу. Небольшой (300 тысяч) и нестарый (240 лет) город может похвастаться интересной архитектурой и множеством историй из жизни знаменитостей. Например, как нелегко было Пушкину, когда он приехал во Владикавказ в 1829 году.

Лютеранская кирха – единственное здание города в готическом стиле. Кирха имеет собственную историю, легенды и секреты. Суннитская мечеть – построенная в 1908 году в египетском стиле, необычном для Кавказа. Мечеть стоит на берегу Терека и выглядит так, будто сошла со страницы книжки сказок Востока.

Площадь Штыба, где стоит стилизованная крепость и памятник основателю Владикавказа Дзаугу Багулову. Его именем назван город: осетинское название Владикавказа – Дзауджикау.

Проспект Мира – центральная улица Владикавказа, по которой деловито бегают симпатичные трамвайчики самой старой в России трамвайной линии. Вся улица – особняки стиля модерн конца XIX века. До вас по проспекту гуляли поэты, художники, музыканты, революционеры, прославленные герои… Среди них был Михаил Булгаков, чья литературная карьера началась здесь, во Владикавказе. Сейчас на проспекте Мира стоит памятник знаменитому писателю. Рядом с Булгаковым сидит кот. Он тоже памятник.

Обед (входит в стоимость тура).

Теперь нас ждём экскурсия в Ингушетию – восточную соседку Северной Осетии, которая тоже претендует на аланское наследие. В наше время это мусульманская республика, но память о древних богах сохранилась в народных обычаях и географических названиях.

Древний башенный комплекс Эгикал, Таргимская котловина. Автобус спускается с перевала в мир средневековых башен. Их видно то справа, то слева, почти на каждой скале. В живописной Таргимской котловине мы остановимся, чтобы осмотреть селение Эгикал, которое сейчас необитаемо.

Древний храм Тхаба–Ерды настолько древний, что учёные до сих пор не определились с датой его постройки. Предположительно, его построили в XII-XIII веках, а в XIV-XVI перестроили и украсили богатой резьбой.

Вовнушки – комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Все отмечают, что башни Ингушетии – это что-то необыкновенное. Но Вовнушки – нечто особенное даже среди ингушских башен. В любое время года и в любую погоду они очаровывают и впечатляют невероятной органичностью.

Ущелье реки Асса и переезд в Пятигорск.

Возвращение в Пятигорск (ориентировочно в 23:00). Также предлагаем другой вариант – вылет из аэропорта во Владикавказе после экскурсии по Владикавказу (трансфер в аэропорт не включён в стоимость).