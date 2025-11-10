1 день

Прибытие. Пятигорск

Групповой трансфер в г. Минеральные Воды:

ж/д вокзал в 13:00;

аэропорт в 13:30.

Обзорная экскурсия по Пятигорску с посещением Лермонтовских мест и подъемом на канатной дороге на гору Машук (доп. плата), откуда открывается красивый вид на все пять вершин Пятигорска.

Размещение в гостинице в Пятигорске.

В 18:00 вас ждет наш фирменный приветственный ужин в кавказском ресторане.

Вы отведаете блюда кавказской кухни, познакомитесь с командой и почувствуете настоящий дух кавказского гостеприимства!

После ужина трансфер в гостиницу.

