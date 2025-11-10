Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях по горным склонам, искупаться в термальных лечебных водах.
Программа тура по дням
Прибытие. Пятигорск
Групповой трансфер в г. Минеральные Воды:
- ж/д вокзал в 13:00;
- аэропорт в 13:30.
Обзорная экскурсия по Пятигорску с посещением Лермонтовских мест и подъемом на канатной дороге на гору Машук (доп. плата), откуда открывается красивый вид на все пять вершин Пятигорска.
Размещение в гостинице в Пятигорске.
В 18:00 вас ждет наш фирменный приветственный ужин в кавказском ресторане.
Вы отведаете блюда кавказской кухни, познакомитесь с командой и почувствуете настоящий дух кавказского гостеприимства!
После ужина трансфер в гостиницу.
Джипинг на внедорожниках на плато Бермамыт
Завтрак.
Вас ждет активный джипинг на внедорожниках на плато Бермамыт.
Путь будет проходить по живописному горному серпантину.
В ясную погоду на плато открывается потрясающая панорама на Эльбрус (до которого остается около 20 км).
Высота обрывов местами достигает 170 м.
Здесь можно сделать красивые и эффектные фотографии на память.
Возвращение в гостиницу в Пятигорск.
Курорт Архыз
Завтрак, освобождение номеров.
Отправление в горнолыжный курорт Архыз.
Посещение Аланского городища с древними христианскими храмами X века.
Подъем на верхнюю площадку Специальной Астрофизической Обсерватории РАН с самым большим телескопом в России — диаметр зеркала составляет 6 м.
Размещение в гостинице в Архызе.
Свободное время.
Домбай, Шоанинский храм
Завтрак, освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на высоту 2350 м.
Отправление в Домбай — всесезонный горнолыжный курорт.
По дороге мы посетим Шоанинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, восхождение на храм 2 км.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице в Домбае.
Свободное время, прогулка по заповедным территориям.
Мусса-Ачитара. Термальные источники. Отъезд
Завтрак, освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара 3012 м (доп. плата).
На вершине открывается величественный вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.
Посещение термального источника (доп. плата, проводится с октября по март) или озера Туманлы-Кёль (апрель-сентябрь).
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-, 3-местное
|1-местное размещение
|Для детей до 12 лет
«Маск», Пятигорск
«Белые Ночи», Домбай
«Шантарам», Архыз
|42 000
|55 000
|37 800
Возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Шантарам
Мини-отель «Шантарам» расположился в селе Архыз, среди живописного леса и высоких гор.
Для комфортабельного отдыха гостиница предлагает уютные номера с современным дизайном интерьера и все необходимые удобства. В распоряжении гостей будет собственная ванная комната, Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник.
Позавтракать или пообедать можно в кафе на территории, где сервируются вкусные и полезные блюда. Поблизости находится продуктовый магазин.
В окрестностях есть горнолыжный курорт «Романтик» с разнообразными трассами.
Белые Ночи
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.
Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.
Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Трансфер в рамках тура
- Билеты на посещение достопримечательностей
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экологические сборы
- Передвижение на внедорожниках по бездорожью
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Билеты на термальные источники - 500 руб
- Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб. подъем на гору Машук - 420 руб
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб
- Подъем на гору Машук - 420 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если гость путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа меняться?
Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.