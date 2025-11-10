Мои заказы

Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ

В ярком и насыщенном путешествии нас ждут самые топовые места республики Карачаево-Черкессия! Мы отправимся в активный джипинг на плато Бермамыт и полюбуемся на снежные шапки гордого Эльбруса. По канатным дорогам поднимемся на вершины Домбая и Архыза. Увидим древний Шоанинский храм и руины аланского городища X-XII веков.

Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях по горным склонам, искупаться в термальных лечебных водах.
Карачаевский микс. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карачаевский микс. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карачаевский микс. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
25
мая1
июн15
июн6
июл20
июл10
авг24
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пятигорск

Групповой трансфер в г. Минеральные Воды:

  • ж/д вокзал в 13:00;
  • аэропорт в 13:30.

Обзорная экскурсия по Пятигорску с посещением Лермонтовских мест и подъемом на канатной дороге на гору Машук (доп. плата), откуда открывается красивый вид на все пять вершин Пятигорска.

Размещение в гостинице в Пятигорске.

В 18:00 вас ждет наш фирменный приветственный ужин в кавказском ресторане.

Вы отведаете блюда кавказской кухни, познакомитесь с командой и почувствуете настоящий дух кавказского гостеприимства!

После ужина трансфер в гостиницу.

2 день

Джипинг на внедорожниках на плато Бермамыт

Завтрак.

Вас ждет активный джипинг на внедорожниках на плато Бермамыт.

Путь будет проходить по живописному горному серпантину.

В ясную погоду на плато открывается потрясающая панорама на Эльбрус (до которого остается около 20 км).

Высота обрывов местами достигает 170 м.

Здесь можно сделать красивые и эффектные фотографии на память.

Возвращение в гостиницу в Пятигорск.

3 день

Курорт Архыз

Завтрак, освобождение номеров.

Отправление в горнолыжный курорт Архыз.

Посещение Аланского городища с древними христианскими храмами X века.

Подъем на верхнюю площадку Специальной Астрофизической Обсерватории РАН с самым большим телескопом в России — диаметр зеркала составляет 6 м.

Размещение в гостинице в Архызе.

Свободное время.

4 день

Домбай, Шоанинский храм

Завтрак, освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на высоту 2350 м.

Отправление в Домбай — всесезонный горнолыжный курорт.

По дороге мы посетим Шоанинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, восхождение на храм 2 км.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице в Домбае.

Свободное время, прогулка по заповедным территориям.

5 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники. Отъезд

Завтрак, освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара 3012 м (доп. плата).

На вершине открывается величественный вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.

Посещение термального источника (доп. плата, проводится с октября по март) или озера Туманлы-Кёль (апрель-сентябрь).

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-, 3-местное1-местное размещениеДля детей до 12 лет

«Маск», Пятигорск

«Белые Ночи», Домбай

«Шантарам», Архыз

42 00055 00037 800

Возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.

Варианты проживания

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Шантарам

1 ночь

Мини-отель «Шантарам» расположился в селе Архыз, среди живописного леса и высоких гор.

Для комфортабельного отдыха гостиница предлагает уютные номера с современным дизайном интерьера и все необходимые удобства. В распоряжении гостей будет собственная ванная комната, Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник.

Позавтракать или пообедать можно в кафе на территории, где сервируются вкусные и полезные блюда. Поблизости находится продуктовый магазин.

В окрестностях есть горнолыжный курорт «Романтик» с разнообразными трассами.

Белые Ночи

1 ночь

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на посещение достопримечательностей
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экологические сборы
  • Передвижение на внедорожниках по бездорожью
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Билеты на термальные источники - 500 руб
  • Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб. подъем на гору Машук - 420 руб
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб
  • Подъем на гору Машук - 420 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если гость путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа меняться?

Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

