Индивидуальный тур в Чегемское ущелье и Эльбрус (1 ночь в отеле в горах)
Начало: По Вашему адресу
«Первый день — Озеро Гижгит, перевал Актопарк и Чегемские водопады Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам»
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
44 000 ₽ за всё до 6 чел.
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Начало: Пятигорск, 7:30
«Нас ждут прогулки по Софийскому ущелью с его шумными водопадами и сверкающими ледниками, хайкинг к Дуккинским озёрам и озеру Семицветному, спрятанным среди скал хребта Аркасара»
25 июн в 07:30
36 000 ₽ за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
«Увлекательные экскурсии на горные курорты Домбай, Приэльбрусье и в Чегемское ущелье, купание в горячих источниках, знакомство с кухней и традициями страны сделают вас неизменным приверженцем Кавказа»
Расписание: Среда в 13:10
42 250 ₽ за человека
Выходные на Кавказе (3 дня)
«Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом»
Расписание: Пятница в 14:00
18 350 ₽ за человека
