Найдено 4 тура в категории « Ущелья » в Пятигорске, цены от 18 350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности 2 дня Индивидуальный тур в Чегемское ущелье и Эльбрус (1 ночь в отеле в горах) Начало: По Вашему адресу «Первый день — Озеро Гижгит, перевал Актопарк и Чегемские водопады Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам» Расписание: Ежедневно. Время индивидуально. 44 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 4 дня Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны Начало: Пятигорск, 7:30 «Нас ждут прогулки по Софийскому ущелью с его шумными водопадами и сверкающими ледниками, хайкинг к Дуккинским озёрам и озеру Семицветному, спрятанным среди скал хребта Аркасара» 36 000 ₽ за человека 4 дня 4 часа Кавказская мозаика (5 дней) «Увлекательные экскурсии на горные курорты Домбай, Приэльбрусье и в Чегемское ущелье, купание в горячих источниках, знакомство с кухней и традициями страны сделают вас неизменным приверженцем Кавказа» Расписание: Среда в 13:10 42 250 ₽ за человека 2 дня 4 часа Выходные на Кавказе (3 дня) «Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом» Расписание: Пятница в 14:00 18 350 ₽ за человека Все туры Пятигорска

