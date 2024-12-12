В Грузию на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета

Это насыщенный автобусный тур из городов КМВ в Грузию.

За четыре дня вы исследуете всю центральную часть страны, посетите винный регион и «грузинский стоунхендж», увидите Тбилисское море и многое другое!
В Грузию на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета
В Грузию на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета
В Грузию на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета
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Описание тура

Программа тура: 1 день (четверг) • Выезд с КМВ в г. Тбилиси через Владикавказ примерно 400-450 км.
  • Граница РФ (неопределенное время). Граница Грузии.
  • Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, высота которого 2395 м. над уровнем моря, крепость и церковь Ананури, самое большое водохранилище восточной Грузии — Жинвали.
  • Приезд в Тбилиси, размещение в Тбилиси. Размещение: гостиница стандартные номера, после 12 часов.
  • В Тбилиси вас ждет обзорная пешеходная экскурсия «Улочкам старого города», которая знакомит с историей и достопримечательностями Тбилиси в сопровождении квалифицированного гида. 2 день (пятница) • 8:00 — завтрак (входит в стоимость).
  • Выезд на экскурсию в Кахетию. Бодбе — женский монастырь. Сигнахи — город любви и крепость 16-18 веков, с которой открывается великолепный вид на Алазанскую долину.
  • Обед (доп. плата).
  • Корпорация «Киндзмараули» (экскурсия — 8 лари, в том числе дегустация).
  • Возвращение в Тбилиси. 3 день (суббота) • Завтрак (входит в стоимость).
  • Свободное время.
  • Обед (доп. плата).
  • Экскурсия «Ночной Тбилиси». На этой экскурсии вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и полюбоваться городом в свете вечерних огней, поднявшись на популярные и очень интересные смотровые площадки города. Вы побываете на мемориале «История Грузии» (Сакартвело Матиани). Следующая смотровая площадка открывается с территории храма Цминда Самеба «Пресвятая Троица» — кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси на холме Святого Илии. Фуникулёр на святую гору Мтацминда, с которой открывается великолепный вид на город Тбилиси.
  • Свободное время. 4 день (воскресенье) • Завтрак (входит в стоимость).
  • Экскурсия по городу Мцхета.
  • Обед (доп. плата).
  • Выезд группы домой.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дарьяльское ущелье
  • Селение Казбеги
  • Крестовый перевал
  • Крепость и церковь Ананури
  • Водохранилище Жинвали
  • Старый город Тбилиси
  • Кахетия
  • Женский монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Корпорация «Киндзмараули»
  • Мемориал «История Грузии»
  • Смотровая площадка храма Цминда Самеба «Пресвятая Троица»
  • Фуникулёр на святую гору Мтацминда
  • Мцхета
  • Джвари
Что включено
  • Транспортное обслуживание микроавтобусом или автобусом туркласса
  • Экскурсионное обслуживание в Грузии по программе
  • Проживание 3 ночи в гостинице Тбилиси (со всеми удобствами в номере)
  • 3 завтрака
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины (от 30 лари)
  • В Тбилиси:
  • Фуникулер в одну сторону (10 лари)
  • Тифлисские серные бани (от 20 лари/чел.)
  • Входные билеты в музеи, театры и т.д.
  • Кахетия:
  • Корпорация «Киндзмараули» (экскурсия + входной билет - 8 лари, в стоимость включена дегустация)
  • Обед (40 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, автовокзал
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Бронирование считается подтвержденным только после телефонного созвона
  • Номер вы получите при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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