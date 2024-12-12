Это насыщенный автобусный тур из городов КМВ в Грузию.
За четыре дня вы исследуете всю центральную часть страны, посетите винный регион и «грузинский стоунхендж», увидите Тбилисское море и многое другое!
За четыре дня вы исследуете всю центральную часть страны, посетите винный регион и «грузинский стоунхендж», увидите Тбилисское море и многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00
Описание тураПрограмма тура: 1 день (четверг) • Выезд с КМВ в г. Тбилиси через Владикавказ примерно 400-450 км.
- Граница РФ (неопределенное время). Граница Грузии.
- Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, высота которого 2395 м. над уровнем моря, крепость и церковь Ананури, самое большое водохранилище восточной Грузии — Жинвали.
- Приезд в Тбилиси, размещение в Тбилиси. Размещение: гостиница стандартные номера, после 12 часов.
- В Тбилиси вас ждет обзорная пешеходная экскурсия «Улочкам старого города», которая знакомит с историей и достопримечательностями Тбилиси в сопровождении квалифицированного гида. 2 день (пятница) • 8:00 — завтрак (входит в стоимость).
- Выезд на экскурсию в Кахетию. Бодбе — женский монастырь. Сигнахи — город любви и крепость 16-18 веков, с которой открывается великолепный вид на Алазанскую долину.
- Обед (доп. плата).
- Корпорация «Киндзмараули» (экскурсия — 8 лари, в том числе дегустация).
- Возвращение в Тбилиси. 3 день (суббота) • Завтрак (входит в стоимость).
- Свободное время.
- Обед (доп. плата).
- Экскурсия «Ночной Тбилиси». На этой экскурсии вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и полюбоваться городом в свете вечерних огней, поднявшись на популярные и очень интересные смотровые площадки города. Вы побываете на мемориале «История Грузии» (Сакартвело Матиани). Следующая смотровая площадка открывается с территории храма Цминда Самеба «Пресвятая Троица» — кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси на холме Святого Илии. Фуникулёр на святую гору Мтацминда, с которой открывается великолепный вид на город Тбилиси.
- Свободное время. 4 день (воскресенье) • Завтрак (входит в стоимость).
- Экскурсия по городу Мцхета.
- Обед (доп. плата).
- Выезд группы домой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарьяльское ущелье
- Селение Казбеги
- Крестовый перевал
- Крепость и церковь Ананури
- Водохранилище Жинвали
- Старый город Тбилиси
- Кахетия
- Женский монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Корпорация «Киндзмараули»
- Мемориал «История Грузии»
- Смотровая площадка храма Цминда Самеба «Пресвятая Троица»
- Фуникулёр на святую гору Мтацминда
- Мцхета
- Джвари
Что включено
- Транспортное обслуживание микроавтобусом или автобусом туркласса
- Экскурсионное обслуживание в Грузии по программе
- Проживание 3 ночи в гостинице Тбилиси (со всеми удобствами в номере)
- 3 завтрака
Что не входит в цену
- Обеды и ужины (от 30 лари)
- В Тбилиси:
- Фуникулер в одну сторону (10 лари)
- Тифлисские серные бани (от 20 лари/чел.)
- Входные билеты в музеи, театры и т.д.
- Кахетия:
- Корпорация «Киндзмараули» (экскурсия + входной билет - 8 лари, в стоимость включена дегустация)
- Обед (40 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, автовокзал
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Бронирование считается подтвержденным только после телефонного созвона
- Номер вы получите при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
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