Туры в Грузию из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Грузия» в Пятигорске, цены от 33 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Праздник с грузинским колоритом - Новый год в Грузии 30.12 - 03.01.2026
На автобусе
4 дня
Праздник с грузинским колоритом - Новый год в Грузии 30.12 - 03.01.2026
Начало: Пятигорск автовокзал
Расписание: 30.12.2025 - 3.01.2026
49 900 ₽ за человека
Рождество в Грузии (4 дня): Тбилиси, Кахетия, Сигнахи и Мцхета
На автобусе
4 дня
Рождество в Грузии (4 дня): Тбилиси, Кахетия, Сигнахи и Мцхета
Начало: Автовокзал Пятигорск
Расписание: 4-8 января 2026
33 700 ₽ за человека
Грузия на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета еженедельно весна-лета-осень 26г
На автобусе
4 дня
Грузия на 4 дня - Тбилиси, Кахетия, Мцхета еженедельно весна-лета-осень 26г
Начало: Пятигорск, автовокзал
5 мар в 21:00
36 100 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гора Бештау
  3. Чегемские водопады
  4. Кахетия
  5. Дзивгисская крепость
  6. Кармадонское ущелье
  7. Даргавс
  8. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Пятигорске в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Грузия" можно забронировать 3 тура от 33 700 до 49 900.
