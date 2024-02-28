1 день

Приезд в Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00). Свободное время.

2 день

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны - Домбай. Это долина по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).

Обед на Домбайской поляне (за дополнительную плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу - одной из самых чистых рек Европы.

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

3 день

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям. Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Обед (за дополнительную плату).

Экскурсия на Медовые водопады. Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

18:00 Примерное возвращение в г. Пятигорск.