Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Важно! Что взять с собой в путешествие: документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС); удобную одежду по сезону, а также теплую одежду для посещения Домбая; удобную спортивную обувь; плащ-дождевик; солнцезащитные очки и крем; купальники и наряды для фотосессий; личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости); деньги на личные расходы.
Что вас ожидает:
- Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Кисловодск
- Курортный парк Кисловодска
- Зеркальный пруд
- Река Ольховка
- Гора Кольцо
- Рим-гора
- Медовые водопады
Описание
Побывав в этом туре, Вы посетите одни из самых интересных мест Кавказа: Домбай, город Кисловодск, а также красивые Медовые водопады.
Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Почувствуй наш Кавказ!!!
Программа
1 день
Приезд в Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00). Свободное время.
2 день
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны - Домбай. Это долина по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).
Обед на Домбайской поляне (за дополнительную плату).
Остановка на реке Уллу-Муруджу - одной из самых чистых рек Европы.
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
3 день
Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям. Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Обед (за дополнительную плату).
Экскурсия на Медовые водопады. Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
18:00 Примерное возвращение в г. Пятигорск.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Интурист»***
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты по программе (2000 рублей с человека - канатная дорога в Домбае, все очереди 100 рублей с человека - экологический сбор на Медовых водопадах) Трансфер аэропорт-отель/отель-аэропорт – 1600 руб. за машину в одну сторону Курортный сбор – 100 руб. с человека в день (оплачивается в отеле при заселении)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 14:00Экскурсия длится около 2 дней 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.