Описание тура
Лучше гор могут быть только горы В. Высоцкий
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарные озера и водопады, а так же влюбиться в пейзажи Кавказа и познакомиться с гостеприимством этого края.
Программа тура по дням
Знакомство/Пятигорск/Термы
Сбор Группы в г. Минеральные Воды До 11:30
Обзорная экскурсия (1.5 часа) по живописной столице Кавказских Минеральных Вод- городу Пятигорск.
Погрузимся в историю края, прогуляемся по Лермонтовским местам и парку Цветник. Посетим основные достопримечательности города: Грот Дианы, Лермонтовская и Елизаветинская галерея, скульптура орел, Эолова арфа и конечно же Бесстыжие ванны
Обед.
Не позднее 15:30 выезд из Пятигорска.
Затем отправимся расслабить вас на термальные источники. Время в пути 1:20
Помимо лечебных свойств они подарят вам наслаждение и расслабление. это теплая природная минеральная вода, которая исходит из недр земли и на выходе ее температура достигает до 50 градусов. В источниках вы не сваритесь- там оборудованы бассейны с разными температурами. Это лучший релакс (имеются противопоказания)
Прибытие в Нальчик. Заселение в гостиницу.
Свободное время для ужина, прогулок по парку и городу.
---организационная часть----
Встречаем Вас в аэропорту Минеральные воды с 10:30 до 11:00.
Кто прилетел заранее-в мин. водах встреча у Трц Вершина в 11:30
Знакомимся. Тур начинается. Выезжаем по маршруту. При соблюдении этих условий- включен общий трансфер из Минеральных вод до Пятигорска.
Если вы выбрали более поздний рейс, сможете добраться на такси до Пятигорска (30 мин 650р) либо на автобусе, электричке. В этом случае вы пропускаете часть обзорной экскурсии и возможно обед, но это не беда.
Прилетая поздними рейсами (позднее 15:00) пропускаете всю программу этого дня, самостоятельно необходимо добраться до гостиницы в г. Нальчик. на общественном транспорте или такси (2800р)
Эльбрус/Чегет
Этот день на Эльбрусе Свободный.
Вы можете выбрать любую из предложенных активностей, а мы вас туда доставим
Для многих, наверное, это будет самый запоминающийся день, ведь Вас ждет путешествие на пятитысячник- самый высокий в Европе.
Подняться на него не сложно- туда ведет канатная дорога и есть несколько точек обзора: гора Чегет (канатка до 3050м) и тогда вы увидите Эльбрус напротив, прямо перед собой,
Или же непосредственно подняться по самому Эльбрусу и там высота наивысшей точки канатной дороги уже 3847м.
А на снегоходах или ратраке можно даже преодолеть высоту 5100 м.
Весной есть возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.
Куда вы отправитесь? решать вам.
Так же рядом есть Долина Нарзанов, это минеральные воды бьющие из под земли. здесь их несколько и каждая имеет свой вкус и силу природной газации. здесь можно и пообедать. Балкарцы готовят вкусно и много, а для любителей морепродуктов- можно самостоятельно выловить рыбку которую затем приготовят.
В этой локации еще доступны прогулки на квадроциклах, лошадях, по эко-тропы различной сложности в национальном парке Приэльбрусье, парк альпак.
При наличии свободного времени и вашего желания я могу еще вам показать маршрут на высокогорное озеро. дойти до него не сложно, но, к сожалению, его видно в сезон с июля по октябрь. Так же есть другие маршруты для любителей трекинга
Парадром/Актопрак/Баксанское ущелье
Завтрак. выезд из гостевого дома.
Знакомство с Эльтюбю- село- музей под открытым небом.
Некрополь-— это уникальный памятник истории, состоящий из каменных наземных склепов (кешене) Xiiixviii веков.
Башня Балкаруковых- Сегодня она считается единственной башней сванского типа на территории России. Это уникальные средневековые оборонительные сооружения возводимые в горном районе Грузии.
Усадьба писателя Кайсын Кулиева и проект книга в камне. Музей является не только местом сохранения культурного наследия, но и центром просвещения, привлекающим внимание всех, кто интересуется литературой и историей региона.
Едем на парадром.
Желающие могут заказать полет на параплане с инструктором. Это прекрасный, современный вид развлечения. Хотите почувствовать себя птицей летящей среди гор? значит Вы по адресу. Это не страшно, это приятно! это непередаваемо приятно!
Так же есть роуп-прыжки и зиплан. Ожидающие могут насладиться горами,сходить в легкий трекинг, прокатиться на лошадях
Наш путь лежит через перевал Актопрак. Его по праву считают одним из красивейших на Кавказе. Это как Альпы, только круче, потому что ты находишься среди них. Вы влюбитесь в эти места с первого взгляда. По пути у нас будет несколько остановок в самых живописных местах. В туре мы вас не торопим- время достаточно. красотой нужно наслаждаться, а не только смотреть на нее из окна машины.
Для кого то это будет то самое место силы, кто то сможет погрузиться в себя и наслаждаться звуками природы. Здесь места- практически не тронутые человеком. красивые, удивительные, настоящая природа Кавказа.
Обед в национальном кафе
Затем нас ждет живописная дорога в Баксанское ущелье в сторону высочайшей вершине Европы- Эльбрусу.
Заселение минигостиницу в Приэльбрусье удобства в номере. Близ поляны Азау и Чегет. заселяемся на 2 ночи.
Ужин по желанию. Отдых.
Национальный парк Чегем
Едем в пограничную зону. В Чегемо-Башильский заповедник
Для меня это самый живописный день программы.
Это заповедник, находящийся в глубине ущелья на приграничной территории с Грузией.
В нем находится множество локаций. С утра сможем сориентироваться какие из них будут доступны по сезону и погоде.
Старейший ледник Шаурту- является одним самым впечатляющим природным объектом этого Ущелья. Путь туда нелегкий, по этому очень важна погода. Безопасность на первом месте.
Нарзанный источник- это не только натуральная минеральная вода, бьющая из под земли, но и еще живописный маршрут.
Водопад Абай су- Самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. 72 метра высотою создавая нежный поток круглый год.
Водопад Джайлык су- водопад состоящий из нескольких каскадов и с живописной дорогой на пути.
А так же горные реки, сосновый лес и снежные вершины главного хребта Кавказа.
Все локации за эту поездку посетить не удастся, но мы выберем самые подходящие.
В этот день обедать попросту негде.
Несмотря на сытный завтрак, С утра по пути мы завезем вас в магазин, чтобы взяли с собой перекусы. В перерыве между локациями сделаем вам чай и будет возможность перекусить. А по прибытию в гостевой дом уже сможете вкусно и полноценно поужинать.
Для тех, кто готов не спать в полночь- могут пойти смотреть удивительное Чегемское звездное небо, в ясную погоду
---организационная часть----
Завтрак 9:00 Выезд 10:00. До завтрака жаворонки могут прогуляться по селу, вокруг горы и живописная природа
в этот день рекомендуем взять с собой перекус, термос с любимым напитком:)
Адырсу/Адылсу/Возвращение домой
завтрак. выезд из отеля до 12:00
Для тех, кто днем раньше катался на канатке на Эльбрусе- рекомендую посетить и канатную дорогу Чегет. Времени с утра для этого будет достаточно.
С вершины Чегета вид на Кавказский хребет выше всех похвал.
Знаменитое озеро Гижгит- на него мы заедем на обратном пути, там сделаем множество красивых фотографий с видом на горы и озеро, которое может менять свой цвет в зависимости от погоды. . прогуляемся до смотровой площадки, сделаем фотографии.
Обед в национальном кафе
Трансфер в аэропорт или минводы на выбор.
Пришло время прощаться.
Если вы хотите вылететь домой в день окончания тура - можете выбрать любой рейс после 18:00 включительно. так же есть возможность остаться на Кавказе подольше и посетить другие ущелья.
Голубые озера/ Черекская теснина/ Верхняя Балкария
Просыпаемся, вкусно завтракаем, забираем вещи из гостиницы и выезжаем в сторону Черекской теснины и голубых озер и Верхней Балкарии
Голубые озера. это группа из пяти карстовых водоемов, расположенных в Черекском районе, три из которых мыс вами сможем увидеть. А главная достопримечательность озерной группы -нижнее озеро Церик-Кель - не покрывается льдом даже в самые лютые морозы.
Озеро изучали известные исследователи, в т. ч. и Жак-Ив Кусто.
Черекская теснина- эта красивая локация для прогулки по дороге, которую сделали еще в царской России. И эта дорога была прорублена в горах. Виды тут невероятные.
Далее нас ждет Верхняя Балкария и аул Кюннюм. Поднимемся к оборонительной башне, пройдемся по улицам среди руин старинного аула.
Верхняя Балкария - это село, в которой зародилась культура балкарского народа. Каждый участок ее земли пропитан самобытностью и первозданностью.
Переезжаем в другое ущелье- в Чегемское. По пути остановимся у малого Чегемского водопада и Теснины. Так же в чегемской теснине находится и Большой водопад, раньше (более пяти лет назад) это был мощный поток срывающийся со скалы, сейчас же осталось лишь три струи, но локация живописная и нам по пути.
А теперь движемся в сторону ночлега- к гостеприимным балкарцам.
Заселение в гостевой дом на 2 ночи. Ужин. Отдых.
---организационная часть----
с утра есть возможность прогуляться по паркам и центральным улицам Нальчика. В его курортной зоне нет квартир, только санатории, водогрязелечебница, рестораны, озера и огромный парк, занимающий 3 место в России (его площадь составляет 200 га, а в длину он вытянут на 9 км)
Завтрак с 7:30 в свободном режиме.
Выезд с чемоданами в 9:30
Заселение в гостевой дом. в Чегемском ущелье: Здесь нет гостиниц. Это с виду очень простой, но в то же время и самый уютный объект размещения на маршруте. Здесь все по домашнему. Мы сотрудничаем с несколькими объектами.
При необходимости можете написать мне- я сообщу какой дом будет на выбранную вами неделю.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно в день старта и завершения тура в рамках программы
- Транспортное обслуживание по программе (6 дней)
- Проживание в гостиницах и гостевых домах в горах (2х-3х местные номера)
- Питание: завтраки
- В один из дней сделаем на природе для вас кавказский пикник (шашлык, овощи, сыр)
- Экскурсионное обслуживание по программе (5 дней)
- Термальные ванны (1посещение)
- Входные билеты в музеи и заповедники
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Минеральных вод и обратно
- Личные траты на сувениры
- Развлечения в экстрим парке, квадроциклы и прочие активности
- Проживание в гостинице до и после тура (по желанию)
- Питание не по программе
- Канатная дорога в Приэльбрусье
О чём нужно знать до поездки
Пожалуйста уточняйте, какой из гидов будет проводить тур на выбранную вами дату, если это вам важно.
В туре присутствует собака гид- мелкой породы. Если у вас аллергия- прошу предупредить об этом заранее
Последовательность посещаемых мест может быть изменена в связи с погодными условиями или же по иным причинам.
Пункты отмеченные по желанию не являются обязательными.
Пожелания к путешественнику
Кавказ- гостеприимный край. Преимущественно мусульманские республики. Просим воздержаться от чрезмерно открытых вырезов и прозрачной одежды.
Гости предпочитают брать с собой одежду и платья для съемок в горах, это допустимо и мною приветствуется. Ходить в них вряд ли будет комфортно, но фотозоны мы с вами, с удовольствием, найдем.
Список вещей, необходимых в тур зависит от сезона, но в любом случае вам понадобится:
-удобная спортивная обувь (обувь с каблуками или же кеды типа конверс для маршрута не подходят)
-удобная одежда не сковывающая движения
-головной убор(по сезону- перчатки, шапка шарф)
-одежда для утепления (джемпер, куртка/ветровка по сезону)
-очки солнечные
-солнцезащитный крем
-дождевик (хотя бы пакетного типа)
-сланцы или кроксы
-купальник для посещения термальных ванн
Список вещей будет отправлен в общий чат тура за 2 недели до поездки, когда уже будет предварительный прогноз погоды.