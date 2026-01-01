2 день

Эльбрус/Чегет

Этот день на Эльбрусе Свободный.

Вы можете выбрать любую из предложенных активностей, а мы вас туда доставим

Для многих, наверное, это будет самый запоминающийся день, ведь Вас ждет путешествие на пятитысячник- самый высокий в Европе.

Подняться на него не сложно- туда ведет канатная дорога и есть несколько точек обзора: гора Чегет (канатка до 3050м) и тогда вы увидите Эльбрус напротив, прямо перед собой,

Или же непосредственно подняться по самому Эльбрусу и там высота наивысшей точки канатной дороги уже 3847м.

А на снегоходах или ратраке можно даже преодолеть высоту 5100 м.

Весной есть возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.

Куда вы отправитесь? решать вам.

Так же рядом есть Долина Нарзанов, это минеральные воды бьющие из под земли. здесь их несколько и каждая имеет свой вкус и силу природной газации. здесь можно и пообедать. Балкарцы готовят вкусно и много, а для любителей морепродуктов- можно самостоятельно выловить рыбку которую затем приготовят.

В этой локации еще доступны прогулки на квадроциклах, лошадях, по эко-тропы различной сложности в национальном парке Приэльбрусье, парк альпак.

При наличии свободного времени и вашего желания я могу еще вам показать маршрут на высокогорное озеро. дойти до него не сложно, но, к сожалению, его видно в сезон с июля по октябрь. Так же есть другие маршруты для любителей трекинга

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086