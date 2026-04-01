Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие, где программа будет зависеть от вас.
Вы выбираете, куда отправимся: гулять по Пятигорску, восхищаться достопримечательностями Кисловодска, исследовать улочки Ессентуков или бродить по Железноводску.
Мы проведём
Вы выбираете, куда отправимся: гулять по Пятигорску, восхищаться достопримечательностями Кисловодска, исследовать улочки Ессентуков или бродить по Железноводску.
Мы проведём
Описание тура
Организационные детали
Обязательно наличие удобной обуви и одежды по погоде.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия в одном из городов на выбор: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки или Железноводск
Программа дня зависит от вас. Вы выбираете, какой город посетить: колоритный Пятигорск, оживлённый Кисловодск, спокойные Ессентуки или уютный Железноводск. Мы познакомим вас с курортом, расскажем его историю, проведём по главным достопримечательностям. А ещё, в какой бы город мы ни прибыли, обязательно отведаем целебной минеральной воды.
2 день
Подъём по канатной дороге в Архызе
Отправляемся в горы — по канатной дороге поднимемся на высоту более 3000 метров. Отсюда вершины Главного Кавказского хребта предстанут перед нами во всей красе. Здесь можно поесть вкусных хычинов с ароматным травяным чаем, прогуляться верхом или прокатиться на квадроциклах.
После отвезём вас к вашему отелю.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до любого города-курорта КМВ и обратно
- Проживание
- Питание - ок. 1000-2000 ₽
- Билет на канатную дорогу - 2000 ₽
- Катание верхом или на квадроцикле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 10:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 20:00, возможно любое время завершения, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1219 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
