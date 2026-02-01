Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
29 400 ₽ за человека
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
9 фев в 08:00
10 фев в 08:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
