Мои заказы

Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии

Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Приезжайте туда, где вода дарит здоровье, а пики Кавказа касаются облаков! Мы начнём со знаменитых курортов КМВ — Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Ессентуков.

Как и столетия назад, будем неспешно гулять по старинным
читать дальше

паркам, любоваться витиеватой архитектурой, пить целебный нарзан и вдыхать аромат хвои.

Посетим главные достопримечательности всех 4 городов: озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, Долину роз, грязелечебницу имени Николая Семашко и многое другое. А также проведём день в КЧР, где первозданные пейзажи дополняет атмосфера древности.

Увидим осколки Аланского государства — городище и Северный храм, осмотрим наскальную икону Христа Спасителя и, конечно, вдоволь насладимся отдыхом в горном Архызе.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

  • удобную обувь для прогулок и треккинга;
  • одежду по погоде (в горах прохладнее);
  • головной убор, солнцезащитные средства;
  • воду и перекус;
  • документы (паспорт, свидетельства о рождении для детей).

Рекомендации:

  • забронируйте поездку заранее — места ограничены;
  • уточните прогноз погоды перед выездом;
  • возьмите наличные для мелких покупок.

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, Железноводск

Этот день посвятим 2 городам КМВ. Начнём в Пятигорске: погуляем по парку «Цветник», осмотрим Лермонтовскую галерею, озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, полюбуемся панорамами у Эоловой арфы. Затем изучим достопримечательности Железноводска: пройдём по Каскадной лестнице, заглянем в Пушкинскую галерею и посетим бюветы с минеральной водой.

2 день

Кисловодск, Ессентуки

Продолжим знакомиться со знаменитыми курортами на водах. Съездим в Кисловодск: посетим Нарзанную галерею, погуляем по Долине роз и Курортному бульвару, полюбуемся колоннадой и Зеркальными прудами. Побываем и в Ессентуках, где осмотрим грязелечебницу имени Семашко, питьевые галереи №4 и №17 и Петропавловский храмовый комплекс, который прозвали Рио-де-Кавказ.

3 день

Архыз

Этот день проведём в горах Карачаево-Черкесии. Посетим столицу древней Алании — Нижне‑Архызское городище — и Северный храм 10 века. Увидим наскальную икону — Лик Христа. Полюбуемся хребтами и долинами, будет время для самостоятельных прогулок и катания по канатной дороге.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание (рекомендуем брать перекус на экскурсии)
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
Завершение: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы знаем все тайны Кавказа, его величественные горы, живописные долины и богатую культуру. Каждая наша экскурсия — это не просто путешествие, а погружение в атмосферу этого удивительного края. Мы предлагаем индивидуальные маршруты, учитывающие ваши интересы и пожелания, будь то активные походы, культурные экскурсии или гастрономические туры.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

