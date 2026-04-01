Посетим главные достопримечательности всех 4 городов: озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, Долину роз, грязелечебницу имени Николая Семашко и многое другое. А также проведём день в КЧР, где первозданные пейзажи дополняет атмосфера древности.
Увидим осколки Аланского государства — городище и Северный храм, осмотрим наскальную икону Христа Спасителя и, конечно, вдоволь насладимся отдыхом в горном Архызе.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
удобную обувь для прогулок и треккинга;
одежду по погоде (в горах прохладнее);
головной убор, солнцезащитные средства;
воду и перекус;
документы (паспорт, свидетельства о рождении для детей).
Рекомендации:
забронируйте поездку заранее — места ограничены;
уточните прогноз погоды перед выездом;
возьмите наличные для мелких покупок.
Программа тура по дням
1 день
Пятигорск, Железноводск
Этот день посвятим 2 городам КМВ. Начнём в Пятигорске: погуляем по парку «Цветник», осмотрим Лермонтовскую галерею, озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, полюбуемся панорамами у Эоловой арфы. Затем изучим достопримечательности Железноводска: пройдём по Каскадной лестнице, заглянем в Пушкинскую галерею и посетим бюветы с минеральной водой.
2 день
Кисловодск, Ессентуки
Продолжим знакомиться со знаменитыми курортами на водах. Съездим в Кисловодск: посетим Нарзанную галерею, погуляем по Долине роз и Курортному бульвару, полюбуемся колоннадой и Зеркальными прудами. Побываем и в Ессентуках, где осмотрим грязелечебницу имени Семашко, питьевые галереи №4 и №17 и Петропавловский храмовый комплекс, который прозвали Рио-де-Кавказ.
3 день
Архыз
Этот день проведём в горах Карачаево-Черкесии. Посетим столицу древней Алании — Нижне‑Архызское городище — и Северный храм 10 века. Увидим наскальную икону — Лик Христа. Полюбуемся хребтами и долинами, будет время для самостоятельных прогулок и катания по канатной дороге.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск и обратно в ваш город
Проживание
Питание (рекомендуем брать перекус на экскурсии)
Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
Завершение: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы знаем все тайны Кавказа, его величественные горы, живописные долины и богатую культуру. Каждая наша экскурсия — это не просто путешествие, а погружение в атмосферу этого удивительного края. Мы предлагаем индивидуальные маршруты, учитывающие ваши интересы и пожелания, будь то активные походы, культурные экскурсии или гастрономические туры.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
Похожие туры на «Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии»