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Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
«попробуете знаменитый нарзан и вдоволь насладитесь кавказской кухней, совершите подъем на склон Эльбруса (4000 м над уровнем моря)»
30 дек в 10:00
48 608₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«Ранним утром отправимся в посёлок Эльбрус»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
«Полюбуемся Эльбрусом и попробуем блюда кавказской кухни»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ТТатьяна4 января 2024Добрый день!!! Хочу поблагодарить вас за замечательный отдых в Пятигорске!!! Отличная программа, офигенный гид Роман!!! Супер организация всех дней пребывания!!! С Новым годом всю вашу команду 🎄🍾🍾🎊 Процветания и благополучия каждому 🤩👋
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Эльбрус»
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Сейчас в Пятигорске в категории "Эльбрус" можно забронировать 5 авторских туров от 24 450 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Пятигорска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Пятигорска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже