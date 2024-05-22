А Анастасия Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Все было организовано отлично!

А Анна Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

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А Анна/ Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск читать дальше водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым. Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,