Экскурсионные туры на Эльбрус из Пятигорска на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 5 туров в категории «Эльбрус» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
«попробуете знаменитый нарзан и вдоволь насладитесь кавказской кухней, совершите подъем на склон Эльбруса (4000 м над уровнем моря)»
30 дек в 10:00
48 608 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«Ранним утром отправимся в посёлок Эльбрус»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
«Полюбуемся Эльбрусом и попробуем блюда кавказской кухни»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Т
    Татьяна
    4 января 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Добрый день!!! Хочу поблагодарить вас за замечательный отдых в Пятигорске!!! Отличная программа, офигенный гид Роман!!! Супер организация всех дней пребывания!!! С Новым годом всю вашу команду 🎄🍾🍾🎊 Процветания и благополучия каждому 🤩👋

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Эльбрус»

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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Эльбрус" можно забронировать 5 авторских туров от 24 450 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Пятигорска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Пятигорска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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