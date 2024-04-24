Авторские туры по Республике Марий Эл

Туры в городах Республики Марий Эл

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Республике Марий Эл или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Йошкар-Ола

Индивидуальные экскурсии

Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
60000
за чел.
Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает ...
Йошкар-Ола
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
5
2 отзыва
20000
за чел.
Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономиче...
Йошкар-Ола

Групповые экскурсии

Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
37000
за чел.
Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивитель...
Йошкар-Ола

Водные прогулки

Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
5
3 отзыва
от
43000
за чел.
Наше круизное путешествие — возможность познакомиться с природой Поволжья, погрузиться в мир древней истории, легенд и великолепной местной кухни. Ост...
Йошкар-Ола

Экскурсионные туры на несколько дней

Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
5
3 отзыва
от
19550
за чел.
Познавательный тур выходного дня по Нижнему Новгороду, Йошкар-Оле и Городцу. Вы прогуляетесь по древним улицам Нижнего Новгорода и удивитесь широте и ...
Йошкар-Ола
Живописный каскад Поволжья
Живописный каскад Поволжья
5
3 отзыва
от
19550
за чел.
Всего за 3 дня Вы получите массу впечатлений от тура по Нижнему Новгороду, Йошкар-Оле и Городцу. В первый день путешествия Вы исследуете древние улицы...
Йошкар-Ола
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
18900
за чел.
Приглашаем Вас в тур по колоритным столичным городам. Вы посетите 4 интересных, самобытных города, отличающихся по своей архитектуре и атмосфере. Позн...
Йошкар-Ола
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Вкусно едем в Йошкар-Олу
5
3 отзыва
от
32000
за чел.
Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным городом в России на букву Й. Вы побываете на трех самых известных площадях Йошкар-Олы, ...
Йошкар-Ола
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
5
3 отзыва
от
51480
за чел.
Путешествие по шести волжским городам познакомит Вас с самобытным уголком России. Вы окунетесь в культуру Татарстана, Марий Эл и Чувашии, прогуляетесь...
Йошкар-Ола
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
5
3 отзыва
от
29500
за чел.
За четыре дня этого тура Вы познакомитесь с красавицей-Казанью и с самыми интересными местами Республики Марий Эл. Если вы хотите увидеть Казанский кр...
Йошкар-Ола
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
60000
за чел.
Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает ...
Йошкар-Ола
Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
37000
за чел.
Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивитель...
Йошкар-Ола
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
5
2 отзыва
20000
за чел.
Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономиче...
Йошкар-Ола

Последние отзывы о турах по Республике Марий Эл

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Ж
    Жанна
    22 января 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
  • Т
    Татьяна
    19 января 2024
    Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
    Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды обладают большим объёмом различной информации, заботятся о туристах и отвечают на любые (даже каверзные и не по теме) вопросы. Обязательно вернёмся ещё!
    Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гидыХотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гидыХотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    Все четко, и по времени.
  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
  • Р
    Роман
    10 января 2024
    Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
    Мы остались под впечатлением от организации тура и программы, которая была очень насыщенной, но не перегруженной, успели всё посмотреть, пофотографировать и послушать экскурсоводов. Мы остались довольны от поездки, большое спасибо за организацию такого замечательного тура. Пожелание: заранее предупреждать о том, что может понадобиться наличка для оплаты аудиогидов и дополнительной программы "В гостях у Бая"
  • Т
    Татьянп
    10 января 2024
    Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
    Организация тура была проведена великолепно. Экскурсия в Свияжск и в Раифу очень понравилась. 31.12 был организован обед в кафе с интерактивно программой «якын дуслар». Обед и сама интерактивная программа ни о чем. Ни оставила никаких впечатлений. Зато очень понравилась экскурсия по городу с посещением Кремля.
  • Р
    Роман
    10 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
  • О
    Оксана
    5 января 2024
    Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
    Рекомендуем!
  • В
    Вера
    5 января 2024
    Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
    Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с приоткрытым окном. (Это моя привычка) А девчонки с других гостинец (например Кристалл) спали в спортивных костюмах. Очень хороший завтрак в гостинице. Казань- очень красивый город. Гостеприимный. Неожиданно интереснейшая экскурсия оказалась в Йошкар-Олу. Я очень довольна поездкой. Спасибо!
    Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с
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