О Ольга Живописный каскад Поволжья Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.

У Усачева Живописный каскад Поволжья Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

М Маргарита Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!

В Виолетта Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

В Виолетта Вкусно едем в Йошкар-Олу Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!

А Андрей, Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Д Дарина Живописный каскад Поволжья Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Ж Жанна Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.

Т Татьяна Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды обладают большим объёмом различной информации, заботятся о туристах и отвечают на любые (даже каверзные и не по теме) вопросы. Обязательно вернёмся ещё!

И Ирина Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань Все четко, и по времени.

Е Елена Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.

Р Роман Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам Мы остались под впечатлением от организации тура и программы, которая была очень насыщенной, но не перегруженной, успели всё посмотреть, пофотографировать и послушать экскурсоводов. Мы остались довольны от поездки, большое спасибо за организацию такого замечательного тура. Пожелание: заранее предупреждать о том, что может понадобиться наличка для оплаты аудиогидов и дополнительной программы "В гостях у Бая"

Т Татьянп Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам Организация тура была проведена великолепно. Экскурсия в Свияжск и в Раифу очень понравилась. 31.12 был организован обед в кафе с интерактивно программой «якын дуслар». Обед и сама интерактивная программа ни о чем. Ни оставила никаких впечатлений. Зато очень понравилась экскурсия по городу с посещением Кремля.

Р Роман Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год

В Вера Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле» Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!