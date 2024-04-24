Туры в городах Республики Марий Эл
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Республике Марий Эл или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
60000
₽
за чел.
Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает ...
5
2 отзыва
20000
₽
за чел.
Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономиче...
Групповые экскурсии
37000
₽
за чел.
Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивитель...
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
43000
₽
за чел.
Наше круизное путешествие — возможность познакомиться с природой Поволжья, погрузиться в мир древней истории, легенд и великолепной местной кухни. Ост...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
19550
₽
за чел.
Познавательный тур выходного дня по Нижнему Новгороду, Йошкар-Оле и Городцу. Вы прогуляетесь по древним улицам Нижнего Новгорода и удивитесь широте и ...
5
3 отзыва
от
19550
₽
за чел.
Всего за 3 дня Вы получите массу впечатлений от тура по Нижнему Новгороду, Йошкар-Оле и Городцу. В первый день путешествия Вы исследуете древние улицы...
18900
₽
за чел.
Приглашаем Вас в тур по колоритным столичным городам. Вы посетите 4 интересных, самобытных города, отличающихся по своей архитектуре и атмосфере. Позн...
5
3 отзыва
от
32000
₽
за чел.
Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным городом в России на букву Й. Вы побываете на трех самых известных площадях Йошкар-Олы, ...
5
3 отзыва
от
51480
₽
за чел.
Путешествие по шести волжским городам познакомит Вас с самобытным уголком России. Вы окунетесь в культуру Татарстана, Марий Эл и Чувашии, прогуляетесь...
5
3 отзыва
от
29500
₽
за чел.
За четыре дня этого тура Вы познакомитесь с красавицей-Казанью и с самыми интересными местами Республики Марий Эл. Если вы хотите увидеть Казанский кр...
60000
₽
за чел.
Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает ...
37000
₽
за чел.
Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивитель...
5
2 отзыва
20000
₽
за чел.
Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономиче...
Последние отзывы о турах по Республике Марий Эл
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ММаргарита5 апреля 2024Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ВВиолетта20 марта 2024Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ЖЖанна22 января 2024Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
- ТТатьяна19 января 2024Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды обладают большим объёмом различной информации, заботятся о туристах и отвечают на любые (даже каверзные и не по теме) вопросы. Обязательно вернёмся ещё!
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ЕЕлена12 января 2024Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
- РРоман10 января 2024Мы остались под впечатлением от организации тура и программы, которая была очень насыщенной, но не перегруженной, успели всё посмотреть, пофотографировать и послушать экскурсоводов. Мы остались довольны от поездки, большое спасибо за организацию такого замечательного тура. Пожелание: заранее предупреждать о том, что может понадобиться наличка для оплаты аудиогидов и дополнительной программы "В гостях у Бая"
- ТТатьянп10 января 2024Организация тура была проведена великолепно. Экскурсия в Свияжск и в Раифу очень понравилась. 31.12 был организован обед в кафе с интерактивно программой «якын дуслар». Обед и сама интерактивная программа ни о чем. Ни оставила никаких впечатлений. Зато очень понравилась экскурсия по городу с посещением Кремля.
- РРоман10 января 2024Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
- ООксана5 января 2024Рекомендуем!
- ВВера5 января 2024Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
- ТТатьяна14 декабря 2023Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с приоткрытым окном. (Это моя привычка) А девчонки с других гостинец (например Кристалл) спали в спортивных костюмах. Очень хороший завтрак в гостинице. Казань- очень красивый город. Гостеприимный. Неожиданно интереснейшая экскурсия оказалась в Йошкар-Олу. Я очень довольна поездкой. Спасибо!