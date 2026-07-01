Вы пожмете лапу знаменитому коту на удачу, а затем отправитесь в тысячелетнюю
Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
21:00 Выезд из Перми.
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу
Вся программа проходит по московскому времени.
08:00 Приезд в Йошкар-Олу.
Завтрак в кафе (входит в стоимость).
08:30-11:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Йошкар-Ола – единственный город в России на букву «й». С луговомарийского название переводится как «Красный город».
Йошкар-Ола трижды, начиная с 16 века, меняла свое имя, а бывший глава так любил путешествовать по Европе, что решил воссоздать главные ее достопримечательности у себя дома.
Так в городе появились Венецианская площадь и набережная Брюгге, а еще Спасская башня, Царь-Пушка и многое-многое другое.
На обзорной экскурсии по городу познакомимся с удивительными памятниками архитектуры, пожмем лапу Йошкиному коту, приносящему удачу, и посетим сувенирный магазин.
11:00-14:00 Переезд в Казань. В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.
14:00-14:30 Обед в кафе Казани (входит в стоимость).
15:00-16:00 Размещение в гостинице г. Казань.
16:00-18:00 «Казань тысячелетняя» – обзорная экскурсия по городу.
Казань – один из древнейших городов России. Его называют третьей столицей России и не зря: Казань находится на оживленном торговом перекрестке Востока и Запада, имеет богатую историю и культуру. Здесь мирно соседствуют две религии, христианская и мусульманская.
Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети, купеческие дома и родовые особняки хранят на себе отпечаток русских и татарских традиций.
На экскурсии увидим Благовещенский собор постройки XVI века, озеро Кабан, татарскую деревню, знаменитый Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике.
18:00-19:00 Экскурсия по территории Казанского Кремля. Казанский Кремль – средневековая крепость, расположенная в самом «сердце» города. Комплекс занимает внушительную территорию и напоминает музей под открытым небом.
Башни и стены Кремля видели булгарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного.
19:00 Свободное время.
Остров Свияжск
08:00-09:00 Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Освобождение номеров.
10:20-12:00 Переезд на остров Свияжск.
12:00-14:00 Экскурсия на острове Свияжск. Свияжск – выдающийся памятник XVI-XX веков. Время как будто законсервировало значительный участок территории, сохранившийся без особых изменений до наших дней.
Здесь сохранился масштаб и образ исторической и архитектурной среды, которая находится в гармонии с уникальным по красоте природным окружением.
История чудо-острова удивительна: она являет собой пример природной смекалки и хитрости.
Неслучайно русский поэт Александр Сергеевич Пушкин обомлел, увидев город «с золотыми куполами, теремами и садами» – живую иллюстрацию к написанной им сказке о царе Салтане.
14:00-15:00 Свободное время на острове.
Обед самостоятельно.
15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря. Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века.
Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами. В центре площади установлены солнечные часы.
16:00-17:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.
17:00 Отправление в г. Пермь.
Самостоятельный ужин в придорожном кафе.
Прибытие в Пермь
05:00-07:00 Прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань (1 ночь) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный и 2-местный + доп. место
|1-местный
|30.10.2026
|02.11.2026
|15 900
|18 900
|27.11.2026
|30.11.2026
|15 900
|18 900
|11.12.2026
|14.12.2026
|15 500
|18 400
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Скидки:
- пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет: 50 руб.;
- скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.;
- скидка на последний ряд: 300 руб.
Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.
Варианты проживания
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
Основной корпус — 244 номера разных категорий: Эконом, Стандарт, Бизнес, Делюкс. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме.
Удобства: отдельный вход, зона отдыха, гладильная комната. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Вас приятно удивят самые разнообразные блюда татарской, европейской и русской кухонь.
На первом этаже отеля располагается бильярдная зона с русским и американским бильярдом. Идеальное место для любых компаний: играйте с друзьями, коллегами или наедине с увлечением.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака и 1 обед
- Проживание в номерах с удобствами
- Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: 1 обед и ужины
- Дополнительное место в автобусе - 5 000 руб. /место
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Есть ли скидки в туре?
- пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет – 50 руб.;
- скидка для туристов из Удмуртии: 1000 руб.;
- скидка на последний ряд: 300 руб.
Если я еду одна/один?
Какие организационные моменты?
В случае, если группа туристов будет проживать в нескольких отелях, экскурсия по Казани с посещением кремля сдвигается на 1 час, то есть с 17:00 до 20:00.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие.
Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Какие остановки делает трансфер?
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.