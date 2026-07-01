Мои заказы

Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Осенне-зимний автобусный тур из Перми

Йошкар-Ола, единственный город на букву «Й», встретит вас сказочной Европой в миниатюре — с Венецианской площадью и набережной Брюгге.

Вы пожмете лапу знаменитому коту на удачу, а затем отправитесь в тысячелетнюю
читать дальшеуменьшить

Казань, где за один вечер увидите и мечеть Кул-Шариф, и падающую башню Сююмбике.

Вы перенесетесь на мистический остров-град Свияжск, который Пушкин принял за иллюстрацию к своей сказке — время там застыло в XVI веке.

А завершите тур в Раифском монастыре, где среди барочных соборов и солнечных часов царит абсолютная гармония природы и истории. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Осенне-зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Осенне-зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Осенне-зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

21:00 Выезд из Перми.

2 день

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу

Вся программа проходит по московскому времени.

08:00 Приезд в Йошкар-Олу.

Завтрак в кафе (входит в стоимость).

08:30-11:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Йошкар-Ола – единственный город в России на букву «й». С луговомарийского название переводится как «Красный город».

Йошкар-Ола трижды, начиная с 16 века, меняла свое имя, а бывший глава так любил путешествовать по Европе, что решил воссоздать главные ее достопримечательности у себя дома.

Так в городе появились Венецианская площадь и набережная Брюгге, а еще Спасская башня, Царь-Пушка и многое-многое другое.

На обзорной экскурсии по городу познакомимся с удивительными памятниками архитектуры, пожмем лапу Йошкиному коту, приносящему удачу, и посетим сувенирный магазин.

11:00-14:00 Переезд в Казань. В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.

14:00-14:30 Обед в кафе Казани (входит в стоимость).

15:00-16:00 Размещение в гостинице г. Казань.

16:00-18:00 «Казань тысячелетняя» – обзорная экскурсия по городу.

Казань – один из древнейших городов России. Его называют третьей столицей России и не зря: Казань находится на оживленном торговом перекрестке Востока и Запада, имеет богатую историю и культуру. Здесь мирно соседствуют две религии, христианская и мусульманская.

Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети, купеческие дома и родовые особняки хранят на себе отпечаток русских и татарских традиций.

На экскурсии увидим Благовещенский собор постройки XVI века, озеро Кабан, татарскую деревню, знаменитый Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике.

18:00-19:00 Экскурсия по территории Казанского Кремля. Казанский Кремль – средневековая крепость, расположенная в самом «сердце» города. Комплекс занимает внушительную территорию и напоминает музей под открытым небом.

Башни и стены Кремля видели булгарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного.

19:00 Свободное время.

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. «Казань тысячелетняя» - обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Остров Свияжск

08:00-09:00 Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Освобождение номеров.

10:20-12:00 Переезд на остров Свияжск.

12:00-14:00 Экскурсия на острове Свияжск. Свияжск – выдающийся памятник XVI-XX веков. Время как будто законсервировало значительный участок территории, сохранившийся без особых изменений до наших дней.

Здесь сохранился масштаб и образ исторической и архитектурной среды, которая находится в гармонии с уникальным по красоте природным окружением.

История чудо-острова удивительна: она являет собой пример природной смекалки и хитрости.

Неслучайно русский поэт Александр Сергеевич Пушкин обомлел, увидев город «с золотыми куполами, теремами и садами» – живую иллюстрацию к написанной им сказке о царе Салтане.

14:00-15:00 Свободное время на острове.

Обед самостоятельно.

15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря. Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века.

Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами. В центре площади установлены солнечные часы.

16:00-17:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.

17:00 Отправление в г. Пермь.

Самостоятельный ужин в придорожном кафе.

Остров СвияжскОстров СвияжскОстров СвияжскОстров СвияжскОстров СвияжскОстров Свияжск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Пермь

05:00-07:00 Прибытие в г. Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань (1 ночь) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатаДата возврата2-местный и 2-местный + доп. место1-местный
30.10.202602.11.202615 90018 900
27.11.202630.11.202615 90018 900
11.12.202614.12.202615 50018 400

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Скидки:

  • пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет: 50 руб.;
  • скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.;
  • скидка на последний ряд: 300 руб.

Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.

Варианты проживания

Татарстан

1 ночь

Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.

На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.

ТатарстанТатарстанТатарстанТатарстанТатарстан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»

1 ночь

«Амакс Сафар отель» расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

Основной корпус — 244 номера разных категорий: Эконом, Стандарт, Бизнес, Делюкс. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме.

Удобства: отдельный вход, зона отдыха, гладильная комната. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Вас приятно удивят самые разнообразные блюда татарской, европейской и русской кухонь.

На первом этаже отеля располагается бильярдная зона с русским и американским бильярдом. Идеальное место для любых компаний: играйте с друзьями, коллегами или наедине с увлечением.

Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Давыдов

1 ночь

Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.

Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.

В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.

ДавыдовДавыдовДавыдовДавыдов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кристалл»

1 ночь

Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.

В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.

В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.

Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака и 1 обед
  • Проживание в номерах с удобствами
  • Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: 1 обед и ужины
  • Дополнительное место в автобусе - 5 000 руб. /место
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
Рекомендуем взять с собой:
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный
зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки в туре?
  • пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 0-17 лет – 50 руб.;
  • скидка для туристов из Удмуртии: 1000 руб.;
  • скидка на последний ряд: 300 руб.
Если я еду одна/один?
Можно без доплат за 1-но местное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-х местном размещении.
Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая.
А мужское - не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. С водителями мы не размещаем. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение, или придется доплатить за 1-но местный номер.
Какие организационные моменты?

В случае, если группа туристов будет проживать в нескольких отелях, экскурсия по Казани с посещением кремля сдвигается на 1 час, то есть с 17:00 до 20:00.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие.

Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Какие остановки делает трансфер?
21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
21:45 – ост. Отворот на Майский
22:00 – Нытвенский отворот
22:05 – Григорьевский отворот
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
00:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
00:30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
0:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
1:40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
2:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Похожие туры на «Две столицы: Казань и Йошкар-Ола. Осенне-зимний автобусный тур из Перми»

Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
от 39 220 ₽ за человека
От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
2 отзыва
От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
от 35 710 ₽ за человека
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
5 отзывов
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 41 970 ₽ за человека
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
На автобусе
3 дня
4 отзыва
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
9 окт в 10:00
30 окт в 10:00
26 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Йошкар-Оле
Все туры из Йошкар-Олы
от 15 500 ₽ за человека