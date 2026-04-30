1 день

Казань

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Подробнее о месте и времени инфовстречи, а также время выезда на экскурсию в зависиомости от гостиницы проживания см. в разделе Важно Знать.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

15:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

17:15 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.

Казанская икона… Кто же не знал ее в России?

Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.

И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 За доп. плату: вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.

Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.

Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.

