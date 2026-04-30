Программа тура по дням
Казань
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
Подробнее о месте и времени инфовстречи, а также время выезда на экскурсию в зависиомости от гостиницы проживания см. в разделе Важно Знать.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
15:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
17:15 Казанская Святыня.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.
Казанская икона… Кто же не знал ее в России?
Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.
Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?
Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.
Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.
И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:30 За доп. плату: вечерняя экскурсия «Огни Казани».
Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.
Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.
Болгар
07:00 Завтрак в гостинице.
С 08:15 до 09:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в город Болгар (190 км.).
12:00 Прибытие в город Болгар.
Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея-заповедника.
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.
Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение музея Болгарской цивилизации.
Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
15:40 Обед в кафе города Болгар.
16:40 Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).
Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда.
Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
17:00 Выезд из Болгара в Казань.
20:00 Возвращение в Казань.
Свободное время в центре города.
Легенды и тайны тысячелетней Казани. Экскурсия на остров-град Свияжск по желанию
07:00 Завтрак в гостинице.
С 08:05 до 09:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
10:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск.
С 12:00 до 19:30 за доп. плату: речная экскурсия на остров-град Свияжск.
Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед). Стоимость экскурсии: 3600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2900 рублей с туриста.
С 20:30 до 22:00 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу по-татарски, губадия, чак-чак, треугольник, кыстыбый, кош теле, татарский чай с сухофруктами).
Дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек). Обратный развоз по отелям включен в стоимость программы.
Йошкар-Ола
07:00 Завтрак в гостинице.
С 08:10 до 09:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.
Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.
Время для самостоятельного обеда.
Посещение филиала национального музея имени Т. Евсеева.
Экспозиция «Марийский край. Вехи истории. Традиционная культура народа мари».
В экспозиции представлены макет Царёва города на Кокшаге, археологические находки с территории острога и Базарной площади конца XVI–XIX вв., народные костюмы русских и мари, элементы народных игр и обрядов мари.
16:30 Выезд из Йошкар Олы в Казань.
19:00 Возвращение в Казань.
Трансфер в гостиницу.
Чебоксары
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия – Чебоксары (170 км.).
12:00 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».
На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики.
По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.
Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу.
Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики Акконд, где можно приобрести сладкие подарки из Чувашии.
14:30 Обед в кафе города Чебоксары.
15:30 В программу экскурсии входит посещение музея истории трактора.
Музей трактора, единственный в своем роде в России.
Его экспозиция дает полное представление об истории становления и развития российского и мирового тракторостроения.
Музей для всех, кому интересно увидеть историю развития тракторной промышленности от плуга до тракторов, которые скоро будут пахать целину на Марсе.
17:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Городец
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на программу с вещами.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу в Нижний Новгород и Городец (314 км.).
13:00 Прибытие в г. Городец.
Обед в кафе или ресторане города.
14:30 Гости посетят Музей «Терем русского самовара».
Удивительная коллекция насчитывает более 500 образцов самых причудливых форм и размеров.
Вы знали, что есть самовары «эгоисты» и самовары «тет-а-тет»?
Или что они могут работать на углях, дровах, шишках, керосине?
В этом музее вас ждет множество невероятных историй и фактов!
Вы станете участником яркого театрализованного действия и узнайте интереснейшую историю русского самовара!
15:30 Экскурсия «Память земли русской» в г. Городец.
В конце 13 века Городец — центр удельного княжества.
Владел им один из сыновей Александра Невского — князь Андрей Александрович.
Провинциальный, тихий, уютный, с узкими улочками, старинными постройками и новыми домами — город-сказка на Волге.
Здесь сохранилась уникальная старинная застройка — деревянные разноцветные домики с резьбой и наличниками, каменные купеческие особнячки.
С волжской кручи открываются красивые виды на Волгу.
Древний город Городец – родина знаменитой городецкой росписи и многих исконно-русских ремесел.
Есть в Нижегородской области один самый древний монастырь.
Он древнее самого Нижнего Новгорода и относится, по преданию, к XII веку.
Это Федоровский Городецкий монастырь.
Главная святыня монастыря — копия Феодоровской иконы, оригинал которой находится в Костроме.
По легенде, ее нашел князь Юрий Долгорукий в деревянной часовне близ Городца еще в 11 веке.
Именно здесь, в кельях Городецкого Фёдоровского монастыря в возрасте сорока трёх лет умер — Александр Невский.
15:00 На самом волжском берегу — главная местная достопримечательность — «Город Мастеров».
Резные избы построены по всем канонам русского «глухого» зодчества.
Здесь проводятся традиционные ремесленные мастер-классы: роспись по дереву, изготовление свистулек из глины.
Здесь же открыты многочисленные сувенирные лавки, в которых вы можете приобрести травяные чаи на основе иван-чая, пряники, леденцы-петушки и другие сладости.
18:30 Выезд в Нижний Новгород (70 км.).
20:00 Заселение в гостиницу.
Нижний Новгород
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу.
09:30 Экскурсия «Мост через Волгу»!
Увлекательное путешествие на единственной в своем исполнении канатной дороге в России.
Канатная дорога позволяет взглянуть на старинный город новым взглядом, насладится видами Волги и панорамами берегов.
С фуникулера открывается захватывающий вид на город и его окрестности.
10:00 Обзорная экскурсия «Здравствуй, Нижний».
Если вы любите гулять по старинным городам, взбираться на крепостные стены и размышлять о том, на какой улице происходили важные исторические события, то Нижний Новгород – отличное место для путешествия.
Здесь и храмы, и исторические памятники, напоминающие о купеческой Руси или о военной истории страны, необычные скульптуры, интересные музеи.
Живописные виды — еще одна особенность Нижнего Новгорода, ведь находится он на берегу двух великих русских рек: на месте слияния Волги и Оки.
Нижний Новгород — столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России, ведущий свою историю с XIII века.
Вы узнаете историю возникновения Нижнего Новгорода и легенды, связанные с основанием крепости.
Удивительное архитектурное сооружение, выдержавшее бесчисленное количество татарских набегов и не сдавшее своих позиций даже в тяжелые времена смуты и войн, было и остается сердцем города вот уже более шестисот лет.
13:00 Свободное время на Большой Покровской.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Вымощенную брусчаткой, пестрящую кафетериями и ресторанами улицу открывает городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы. Время для самостоятельного обеда, в программу тура не входит.
14:30 Нижегородский Кремль (пешеходная экскурсия) – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода.
Под защитой его мощных укреплений можно было укрыться от вражеских набегов.
На его территории возвышались белокаменные соборы, а стены видели главных героев российской истории.
С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейший вид лесное Заволжье.
Невероятная архитектура Кремля, расположившегося на крутом косогоре, принадлежит рукам итальянского зодчего Пьетро Франческо.
Он вобрал в себя лучшие черты русских и европейских крепостей того времени.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
Период действия цены, обычные даты:
- 14.05.2026 по 10.06.2026
- 18.06.2026 по 30.09.2026
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Тур без проживания»
|42 830
|41630/42230
|/
|/
|/
|Гостиница 3* Центр (стандартный номер Twin/DBL)
|65 030
|41630 / 64430
|65 030
|84 230
|4700/8100
|Гостиница 4* Центр (стандартный номер Twin/DBL)
68 630
41630 / 68030
68 630
89 630
5300/9000
Праздничные даты:
- 30.04.2026 по 13.05.2026
- 11.06.2026 по 17.06.2026
|Гостиница 3* Центр (стандартный номер Twin/DBL)
68 630
41630 / 68030
68 630
87 830
5300/8700
|Гостиница 4* Центр (стандартный номер Twin/DBL)
77 630
41630 / 77030
77 630
101 630
6800/11000
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен).
При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Завтрак Шведский стол.
Варианты проживания
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Корстон Royal
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Отель «Россия»
Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Для проживающих предоставляется высокий уровень обслуживания, лояльные цены и домашний уют. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер.
По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец. Каждое утро для постояльцев сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также в здании есть несколько банкетных залов, ресторан Toro Russo, а вокруг работают продуктовые магазины.
Гостиница «Чувашия»
Гостиница «Чувашия» расположена в историческом районе Чебоксар.
Кроме комфортного размещения, постояльцам доступна сауна и ресторан итальянской кухни.
В оформлении номеров использованы ковровое покрытие и натуральное дерево. Каждый номер оснащён удобной и качественной мебелью, а также современной техникой и индивидуальной ванной комнатой.
В просторном ресторане «Al Dente» царит атмосфера загородного дома, где можно насладиться широким ассортиментом блюд итальянской кухни.
Отель «Дис»
Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала.
Номера приятно удивят не только своим авторским оформлением, но и демократичной ценовой политикой - каждый подберет для себя доступный вариант. Имеется балкон и ванная комната с феном. В апартаментах с кондиционером установлен мини-бар.
Гостиница в г. Нижнем Новгороде
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе (завтраки шведский стол в отеле, 3 обеда)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Групповой трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Казань и обратно из г. Нижнего Новгорода
- Питание, не указанное в программе
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое радиогиды?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли изменениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.
Тур состоится при условии набора группы минимум из 10 человек. Информацию о проведении тура можно будет получить за 10 дней до предполагаемой даты старта.
В случае отмены тура, предлагается альтернативная программа продолжительностью 7 дней «Золотой Казан и Красный город», включающая посещение следующих городов: Казань, Болгар, Йошкар-Ола, Иннополис.
Где и во сколько происходит инфовстреча в первый день тура?
Инфовстреча.
Важная информация! Инфовстреча с представителем туроператора с табличкой «Третья столица» согласно графику ниже.
Вы можете подойти в любое удобное время в указанном интервале.
Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
|с 12:00 до 13:00
|Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «Давыдов на Назарбаева» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
|с 12:00 до 13:00
Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- Для туристов, проживающих в отеле «Давыдов на Карла Маркса», инфовстреча проходит в отеле «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
|с 11:00 до 13:00
Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- Для туристов, проживающих в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», инфовстреча проходит в отеле «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
|с 11:00 до 13:00
Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б). (встреча в холле со стороны пешеходной ул. Баумана)
- Для туристов, проживающих в отелях «Шаляпин», «Азимут», «Татарстан», инфовстреча проходит в отеле «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б). (встреча в холле со стороны пешеходной ул. Баумана)
|с 12:00 до 13:00
Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
- Для туристов, проживающих в отеле «Волга», инфовстреча проходит в отеле «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
|с 12:00 до 13:00
|Инфовстреча для туристов, проживающих в отеле «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
|Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
|В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой: +7 965 580 20 80
Время и место встречи выезда на экскурсию в первый день:
|14:00
|Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
|14:10
Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
- туристы, проживающие в отеле «Давыдов на Карла Маркса», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
|14:25
Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
- туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
|14:40
Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
- туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», «Марков» встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
|14:50
Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
- туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)
|15:00
Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
- туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)