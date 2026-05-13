Вы увидите, как старинные традиции сосуществуют с современными достижениями в области архитектуры, технологий и искусства, создавая уникальный облик каждого города.
Казань известна своим богатым культурным
Программа тура по дням
Легенды и тайны тысячелетней Казани
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи.
13:45 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана, 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Пешеходная экскурсия "Сокровища ОК" по Старо-Татарской слободе.
Экскурсия по Старо-татарской слободе — это возможность окунуться в Казань 18-19 веков.
Здесь тонкие минареты и татарские купеческие дома.
Именно здесь проживали выдающиеся деятели татарского народа: интеллигенция, духовенство, купцы и промышленники.
Вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере.
Вас ждут загадки озера Кабан, знакомство с Шурале и находчивым Батыром.
В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму и посетите самую старинную мечеть слободы.
Окончание экскурсии.
18:00 Свободное время в центре города.
20:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани».
Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.
Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.
Столица чувашского народа - Шупашкар
07:00 Завтрак в гостинице.
- 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) – туристы, проживающие в отеле «Давыдов на Карла Маркса», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) – туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б) – туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», «Марков» встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) – туристы, проживающие в отеле «Волга», встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8);
- 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
12:00 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».
На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики.
По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.
Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу.
Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики Акконд, где можно приобрести сладкие подарки из Чувашии.
Обед.
Участие в программе «Там, где традиции хранят».
На земле чувашской – есть удивительное место.
Люди здесь живут необыкновенные.
Здешние ямщики считались самыми лихими, способными быстро доставить каждого в любой пункт назначения.
В 21 веке многое ушло из повседневной жизни, но остались традиции и те, кто их хранит.
И одна из таких традиций — это умение варить пиво!
Вас встретят хлебом-солью, приветственной песней и полным ковшом пива.
Покажут подлинную утварь крестьянского дома, интерьеры пивоварни.
Вы станете участниками красивого праздника – свадебного обряда.
А во время обеда угоститесь настоящим местным домашним пивом – Кер Сари.
(Для детей в составе тура предусмотрена замена напитков на соки)
17:30 Выезд из Чебоксар в Казань.
20:30 Возвращение в Казань.
Трансфер в гостиницу.
Йошкар-Ола удивительная
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на программу с вещами.
С 08:10 до 09:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
12:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.
Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.
Время для самостоятельного обеда.
Посещение филиала национального музея имени Т. Евсеева.
Экспозиция «Марийский край. Вехи истории. Традиционная культура народа мари».
В экспозиции представлены макет Царёва города на Кокшаге, археологические находки с территории острога и Базарной площади конца XVI–XIX вв., народные костюмы русских и мари, элементы народных игр и обрядов мари.
16:30 Выезд из Йошкар Олы в Казань.
19:30 Возвращение в Казань.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
Период действия цены, обычные даты:
- 14.05.2026 по 10.06.2026
- 18.06.2026 по 30.09.2026
Гостиница, категория
Взрослый ½ DBL
Ребенок (до 7/14 лет)
Третий в номере
Одноместный номер
Доп. ночь с человека DBL/SGL
«Тур без проживания» 30.04.26
19420
19020/19220
/
/
/
«Волга» 2* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.26
25240
19020/25040
25240
31020
3910/7000
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
25400
19020/25200
25400
31780
3900/7380
«Марков» 4* (стандарт TWIN/DBL) 30.04.26
26020
19020/25820
26020
32020
4300/7500
«Амакс Сафар Отель» 3* (Эконом/Стандарт/Бизнес TWIN/DBL/TRPL) 30.04.26
26620
19020/26420
26620
31020
4600/7000
Отель «Давыдов на Карла Маркса» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
26620
19020/26420
26620
32020
4600/7500
Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
26620
19020/26420
26620
32020
4600/7500
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
26820
19020/26620
26820
33220
4700/8100
«IT-Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 30.04.26
27620
19020/27420
27620
32020
5100/7500
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
34020
5300/8500
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28520
19020/28320
28520
35020
5550/9000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28620
19020/28420
28620
35020
5600/9000
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
29020
19020/28820
29020
36020
5800/9500
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
40020
6300/11500
Праздничные даты:
- 30.04.2026 по 13.05.2026
- 11.06.2026 по 17.06.2026
«Волга» 2* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.26
26780
19020/26580
26780
33020
4680/8000
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
27020
19020/26820
27020
33520
4800/8250
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
34420
5300/8700
«Марков» 4* (стандарт TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
33020
5300/8000
Отель «Давыдов на Карла Маркса» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
35020
5300/9000
«Амакс Сафар Отель» 3* (Эконом/Стандарт/Бизнес TWIN/DBL/TRPL) 30.04.26
28020
19020/27820
28020
33020
5300/8000
«IT-Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 30.04.26
28620
19020/28420
28620
33020
5600/8000
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
29820
19020/29620
29820
39420
6200/11200
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
35020
6300/9000
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
35020
6300/9000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
35020
6300/9000
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
35020
6300/9000
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
30020
19020/29820
30020
37020
6300/10000
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.26
31020
19020/30820
31020
39020
6800/11000
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 30.04.26
32320
19020/32120
32320
41620
7450/12300
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 30.04.26
33320
19020/33120
33320
43620
7950/13300
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен).
При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Завтрак Шведский стол, кроме отеля Марков 4*, при выборе этого отеля завтрак не предусмотрен.
Варианты проживания
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Корстон Royal
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Отель «Марков»
Отель «Марков» — это современный 4-звёздочный отель, расположенный в историческом здании бывшего доходного дома купца А. Т. Маркова на улице Баумана — центральной пешеходной улице Казани.
Отель находится под управлением профессионального отельного оператора.
Отель «Марков» имеет отличную транспортную доступность. До международного аэропорта Казани дорога составит 30-40 минут на автомобиле, до Центрального вокзала «Казань-1» 15 минут.
В пешей доступности находятся главные достопримечательности города: Казанский Кремль, Собор Святого Петра и Павла, Центральная набережная.
Все гостиничные номера оснащены кухнями с бытовой техникой и необходимым набором посуды. В каждом номере предусмотрены: удобные кровати, обеденный стол, уютная рабочая зона, телефон, LED-TV, высокоскоростной интернет, индивидуальный климат-контроль, удобная система хранения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе (завтраки шведский стол в отеле, кроме отеля Марков 4*, 1 обед)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Групповой трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Казань и обратно из г. Нижнего Новгорода
- Питание, не указанное в программе
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое радиогиды?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.