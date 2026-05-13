1 день

Легенды и тайны тысячелетней Казани

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи.

13:45 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана, 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Пешеходная экскурсия "Сокровища ОК" по Старо-Татарской слободе.

Экскурсия по Старо-татарской слободе — это возможность окунуться в Казань 18-19 веков.

Здесь тонкие минареты и татарские купеческие дома.

Именно здесь проживали выдающиеся деятели татарского народа: интеллигенция, духовенство, купцы и промышленники.

Вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере.

Вас ждут загадки озера Кабан, знакомство с Шурале и находчивым Батыром.

В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму и посетите самую старинную мечеть слободы.

Окончание экскурсии.

18:00 Свободное время в центре города.

20:30 За доп. плату: Вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.

Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.

Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.

