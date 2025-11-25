Экскурсия в станицу Старочеркасскую - это уникальная возможность узнать о древней столице донских казаков. Гости увидят Воскресенский собор, атаманское подворье и дом-крепость Кондратия Булавина. Путешествие наполнено интересными историями о Петре I и Стеньке Разине. Дорога займёт около часа на комфортабельном автомобиле. Женщинам рекомендуется иметь при себе головные уборы для посещения храмов. Время экскурсии можно увеличить по желанию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история казаков
- 🏛️ Посещение Воскресенского собора
- 🚗 Комфортная поездка
- 📜 Интересные исторические факты
- 👒 Посещение храмов
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Атаманское подворье
- Дом-крепость Кондратия Булавина
- Ратная церковь
- Даниловский бастион
Описание экскурсии
Вниманию дражайших гостёчков — Воскресенский собор и шатровая колокольня, Даниловский бастион, атаманское подворье, Ратная церковь, дом-крепость Кондратия Булавина и многое другое.
Погуляем по станице и поговорим:
- как Пётр I встретился с пьяным голым казаком, сидящем на пустой винной бочке
- почему Старочеркасск называли Донской Венецией и почему на Дону два Черкасска — Старый и Новый
- когда атаман трухменку гнул и что идёт по зебрам
- где замурованы кандалы, в которых вели на казнь мятежника Стеньку Разина
Организационные детали
- Дорога от Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасской занимает около 1 часа
- Едем на Hyundai Solaris или аналогичном авто
- Для посещения храмов женщинам иметь при себе головные уборы
- Особам обоего пола приготовиться к употреблению вкусной снеди и напитков горячительных — оплачивается отдельно и по желанию
- По желанию увеличим время экскурсии и посетим музеи — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 757 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
