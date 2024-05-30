Экскурсии в Страрочеркасск из Ростова-на-Дону

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии в Страрочеркасск из Ростова-на-Дону» в Ростове-на-Дону, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 10 чел.
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550 за всё до 19 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аксана
    30 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • О
    Оксана
    9 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
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    нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
    Великолепно! Получили истинное удовольствие! Все четко, очень интересно, без воды! Спасибо экскурсоводу Веронике!
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
    Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
    Очень душевно, экскурсия от самых казаков.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
  • Г
    Галина
    8 апреля 2024
    Церкви и храмы Новочеркасска
    Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
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    края, увидели много замечательных мест и Андрей познакомил нас с интересными людьми вашего края. Очень ему благодарны и с большим удовольствием поехали бы еще раз на эту экскурсию. Будем рекомендовать друзьям и знакомым экскурсию с этим гидом.

  • h
    hi+79045
    29 марта 2024
    Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
    Отличный и грамотный экскурсовод Галина Вадимовна. За 1 час рассказала всю историю и показала наиболее значимые обьекты станицы. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Экскурсии в Страрочеркасск из Ростова-на-Дону»

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  3. На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
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  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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