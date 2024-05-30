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нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .