Показать всёЭкскурсии в Страрочеркасск из Ростова-на-ДонуНабережная Ростова-на-ДонуОбзорныеДля школьников
1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААксана30 мая 2024Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ООксана9 мая 2024Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
- ССветлана7 мая 2024Великолепно! Получили истинное удовольствие! Все четко, очень интересно, без воды! Спасибо экскурсоводу Веронике!
- ААнастасия5 мая 2024Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
- ААлександр2 мая 2024Очень душевно, экскурсия от самых казаков.
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ГГалина8 апреля 2024Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
- ЕЕлена3 апреля 2024Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
- hhi+7904529 марта 2024Отличный и грамотный экскурсовод Галина Вадимовна. За 1 час рассказала всю историю и показала наиболее значимые обьекты станицы. Рекомендую.
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