1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987₽ за человека
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
- ССергей25 мая 2024Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
- ААнастасия5 мая 2024Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
- ВВячеслав11 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоПонравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
- ТТатьяна10 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоЕздили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
- ЕЕкатерина7 сентября 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
- ААнастасия22 августа 2023Путешествие в столицу донского казачества - станицу СтарочерскасскуюОгромное спасибо Юли, за интересную экскурсию! Юля легко адаптируется к слушателям, к детям и взрослым, рассказывает увлекательно и очень ярко!
- ООльга16 июля 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
- HHi+790619 июля 2023Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-ДонуВсё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.
- ККуприянова5 июля 2023Посетили Войсковой собор и дворец атаманов Ефремовых. Прекрасная экспозиция, отличные экскурсоводы, как у организатора, так и в историко-архитектурном заповеднике.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На выходные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 390 до 11 987 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ростове-на-Дону на 2024 год на выходные, 17 ⭐ отзывов, цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август