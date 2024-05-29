Е Елена Экскурсия в Музей-квартиру Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите

С Сергей Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску читать дальше архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает

А Анастасия Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))

В Вячеслав Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого читать дальше в парке. В данной экскурсии посещение океанариума очень удачно вписывается в программу поездки. Пребывание в парке Галицкого трудно описать словами. Очень масштабно, красиво, незабываемо, масса впечатлений и позитива. Есть желание посетить парк еще раз в другое время года. Рекомендую всем! Понравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и

Т Татьяна Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого читать дальше это мужчина, который непонятно зачем поехал, подпортил всем настроение своим планшетом без наушников по дороге туда и обратно, но тут нет ничьей вины. Просто человек го. но(простите)). А так, все отлично, спасибо! Ездили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус

Е Екатерина «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.

А Анастасия Путешествие в столицу донского казачества - станицу Старочерскасскую Огромное спасибо Юли, за интересную экскурсию! Юля легко адаптируется к слушателям, к детям и взрослым, рассказывает увлекательно и очень ярко!

О Ольга «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона читать дальше Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида. Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.

H Hi+79061 Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону Всё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.