Экскурсии выходного дня в Ростове-на-Дону

Найдено 11 экскурсий в категории «На выходные» в Ростове-на-Дону, цены от 1 390 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550 за всё до 19 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музей-квартиру
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990 за человека
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294 за человека
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653 за человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Экскурсия в Музей-квартиру
    Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
    Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
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    архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там

  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
    Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
  • В
    Вячеслав
    11 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Понравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
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    в парке. В данной экскурсии посещение океанариума очень удачно вписывается в программу поездки. Пребывание в парке Галицкого трудно описать словами. Очень масштабно, красиво, незабываемо, масса впечатлений и позитива. Есть желание посетить парк еще раз в другое время года. Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Ездили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
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    это мужчина, который непонятно зачем поехал, подпортил всем настроение своим планшетом без наушников по дороге туда и обратно, но тут нет ничьей вины. Просто человек го. но(простите)). А так, все отлично, спасибо!

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Путешествие в столицу донского казачества - станицу Старочерскасскую
    Огромное спасибо Юли, за интересную экскурсию! Юля легко адаптируется к слушателям, к детям и взрослым, рассказывает увлекательно и очень ярко!
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
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    Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида.

  • H
    Hi+79061
    9 июля 2023
    Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
    Всё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.
  • К
    Куприянова
    5 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
    Посетили Войсковой собор и дворец атаманов Ефремовых. Прекрасная экспозиция, отличные экскурсоводы, как у организатора, так и в историко-архитектурном заповеднике.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На выходные»

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  1. Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
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  3. Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
  4. Экскурсия в Музей-квартиру
  5. Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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