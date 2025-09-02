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Вы прогуляетесь по главной улице города — Большой Садовой, осматривая доходные дома и особняки таких читать дальше уменьшить купцов, как Ялоков, Генч-Оглуев и Шапошников, Гоц, Великанов и другие. Вы увидите самое нарядное место в городе — переулок Соборный и главный собор Ростова-на-Дону. И конечно, в конце экскурсии вы посетите «Старый Базар». Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX–XX веков, его парадные проспекты и тихие переулки.Вы прогуляетесь по главной улице города — Большой Садовой, осматривая доходные дома и особняки таких 4.5 10 отзывов

WeGoTrip Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 1355 ₽ за человека 4.5 10 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Миллионеры Дона: тайны ростовского купечества Ростов-на-Дону магнитом манил к себе ловкачей, желающих заработать себе состояние, они приезжали на Дон и, благодаря своей сметливости, напору и благоприятным местным условиям для предпринимательства, становились чрезвычайными богачами! С городом связана эпоха целого сословия самых успешных и предприимчивых людей не только Ростова-на-Дону, но и всей России. Купечество 1 гильдии — владельцы многочисленных фабрик, заводов, теплоходов и даже угольных шахт. Сегодня мы забыли их имена… а ведь когда-то, на рубеже XIX и XX веков о них знала вся Россия. А о многих с большим уважением упоминали и за рубежом. Забавные истории, любовные интриги, секреты успеха ростовского купечества и главные достопримечательности города соединились в прогулке по Ростову-на-Дону. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту как живой гид с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.

В любое удобное время, напишите его в комментарии. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дом Маргариты Черновой

Улица Большая Садовая

Проспект Буденновский

ЦУМ, доходный дом Пустовойтова

Доходный дом Яблокова

Золотой колос

Скульптура Купец-коробейник

Парк Горького, городской Сад

Памятник А.М. Байкову

Администрация города Ростова-на-Дону, городская Дума Управа

Торговый дом Яблокова

Доходный дом Генч-Оглуева и Шапошникова

Торговый дом Гоца

Доходный дом Маврогордато

Доходный дом Чернова

Памятник Семёну Будённому на коне

Площадь Советов

Доходный дом Великанова

Переулок Соборный

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Центральный рынок, Старый Базар Что включено Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip Что не входит в цену Экскурсия проходит без участия гида, только с помощью мобильного приложения

Наушники не включены - необходимо взять свои Где начинаем и завершаем? Начало: Большая Садовая улица, 27/47 Завершение: Соборный переулок, 21 Когда и сколько длится? Когда: В любое удобное время, напишите его в комментарии. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.