Эпоха целого сословия самых успешных и предприимчивых людей не только Ростова-на-Дону, но и всей России. Купечество 1 гильдии — владельцы многочисленных фабрик, заводов, теплоходов и даже угольных шахт. Сегодня мы забыли их имена... а ведь когда-то, на рубеже XIX и XX веков о них знала вся Россия. А о многих с большим уважением упоминали и за рубежом.

Ростов-на-Дону магнитом манил к себе ловкачей, желающих заработать себе состояние, они приезжали на Дон и, благодаря своей сметливости, напору и благоприятным местным условиям для предпринимательства, становились чрезвычайными богачами!

Забавные истории 📖, любовные интриги, секреты успеха ростовского купечества и главные достопримечательности 🏛️ города соединились в прогулке 👣 по Ростову-на-Дону.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;