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Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Ростова-на-Дону
Самостоятельная экскурсия ⛳, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX–XX веков, его парадные проспекты и тихие переулки.

Вы прогуляетесь 👣 по главной улице города Большой Садовой, осматривая доходные дома и особняки таких купцов, как Ялоков, Генч-Оглуев и Шапошников, Гоц, Великанов и другие.

Вы увидите самое нарядное место в городе — переулок Соборный и главный собор Ростова-на-Дону.

И конечно, в конце экскурсии 🧭 вы посетите «Старый Базар».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону

Что вы увидите

  • дом Маргариты Черновой
  • улица Большая Садовая
  • проспект Буденновский
  • ЦУМ, доходный дом Пустовойтова
  • доходный дом Яблокова
  • «Золотой колос»
  • скульптура Купец-коробейник
  • парк Горького, городской Сад
  • памятник А. М. Байкову
  • администрация города Ростова-на-Дону, городская Дума Управа
  • торговый дом Яблокова
  • доходный дом Генч-Оглуева и Шапошникова
  • торговый дом Гоца
  • доходный дом Маврогордато
  • доходный дом Чернова
  • памятник Семёну Будённому на коне
  • площадь Советов
  • доходный дом Великанова
  • переулок Соборный
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Центральный рынок, Старый Базар
Эпоха целого сословия самых успешных и предприимчивых людей не только Ростова-на-Дону, но и всей России. Купечество 1 гильдии — владельцы многочисленных фабрик, заводов, теплоходов и даже угольных шахт. Сегодня мы забыли их имена... а ведь когда-то, на рубеже XIX и XX веков о них знала вся Россия. А о многих с большим уважением упоминали и за рубежом.
Ростов-на-Дону магнитом манил к себе ловкачей, желающих заработать себе состояние, они приезжали на Дон и, благодаря своей сметливости, напору и благоприятным местным условиям для предпринимательства, становились чрезвычайными богачами!
Забавные истории 📖, любовные интриги, секреты успеха ростовского купечества и главные достопримечательности 🏛️ города соединились в прогулке 👣 по Ростову-на-Дону.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Большая Садовая улица, 27/47
Место завершения
🏁 Соборный переулок, 21
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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