Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX–XX веков, его парадные проспекты и тихие переулки.
Вы прогуляетесь по главной улице города — Большой Садовой, осматривая доходные дома и особняки таких
Вы прогуляетесь по главной улице города — Большой Садовой, осматривая доходные дома и особняки таких
Описание экскурсииМиллионеры Дона: тайны ростовского купечества Ростов-на-Дону магнитом манил к себе ловкачей, желающих заработать себе состояние, они приезжали на Дон и, благодаря своей сметливости, напору и благоприятным местным условиям для предпринимательства, становились чрезвычайными богачами! С городом связана эпоха целого сословия самых успешных и предприимчивых людей не только Ростова-на-Дону, но и всей России. Купечество 1 гильдии — владельцы многочисленных фабрик, заводов, теплоходов и даже угольных шахт. Сегодня мы забыли их имена… а ведь когда-то, на рубеже XIX и XX веков о них знала вся Россия. А о многих с большим уважением упоминали и за рубежом. Забавные истории, любовные интриги, секреты успеха ростовского купечества и главные достопримечательности города соединились в прогулке по Ростову-на-Дону. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту как живой гид с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.
В любое удобное время, напишите его в комментарии.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Маргариты Черновой
- Улица Большая Садовая
- Проспект Буденновский
- ЦУМ, доходный дом Пустовойтова
- Доходный дом Яблокова
- Золотой колос
- Скульптура Купец-коробейник
- Парк Горького, городской Сад
- Памятник А.М. Байкову
- Администрация города Ростова-на-Дону, городская Дума Управа
- Торговый дом Яблокова
- Доходный дом Генч-Оглуева и Шапошникова
- Торговый дом Гоца
- Доходный дом Маврогордато
- Доходный дом Чернова
- Памятник Семёну Будённому на коне
- Площадь Советов
- Доходный дом Великанова
- Переулок Соборный
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Центральный рынок, Старый Базар
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида, только с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Садовая улица, 27/47
Завершение: Соборный переулок, 21
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время, напишите его в комментарии.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Увидел все, что было в программе. Кратко, по делу и без воды. Удобный маршрут с заходом в рекомендованное кафе с вкусными заварным пироженными:)
Первый раз участвовал в интерактивной экскурсии. Очень понравилось, что она подходит под любой темп. По времени заложено 2 часа, но я растянул на 4.
В Ростове первый раз. Данную экскурсию крайне рекомендую!
Первый раз участвовал в интерактивной экскурсии. Очень понравилось, что она подходит под любой темп. По времени заложено 2 часа, но я растянул на 4.
В Ростове первый раз. Данную экскурсию крайне рекомендую!
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К
Очень понравился формат экскурсии.
Рекомендую
Рекомендую
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Ю
Самый любимый Спутник вновь не подвел! Путешествуем со Спутником три года, и каждая экскурсия - точно в цель! Ростов-на-Дону не стал исключением! А этот новый формат - сопровождение через приложение прекрасное решение! Познакомились с историей купечества Ростова-на-Дону, городом, ростовчанам! Спасибо!
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Н
Отличная экскурсия, одна из лучших на которых я была ранее. Аудиогид подробный, очень много и интересно рассказывал про город, его обычаи и культуру.
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М
Экскурсия занимательная, очень понравилась! Было интересно слушать рассказы о достопримечательностях и находить ответы на свои вопросы в ходе прогулки.
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И
Удобное приложение, экскурсия прошла классно, рекомендую
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