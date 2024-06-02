Погрузитесь в мир художественного стекла, посетив уникальную экскурсию по мастерской Игнатовых в Ростове-на-Дону. Это единственная в России мастерская, объединяющая все техники обработки стекла.
Вас ждет увлекательное знакомство с традициями стеклодувного мастерства, демонстрация основных принципов работы с горячим стеклом и превращение расплавленной массы в уникальные изделия. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям
Вас ждет увлекательное знакомство с традициями стеклодувного мастерства, демонстрация основных принципов работы с горячим стеклом и превращение расплавленной массы в уникальные изделия. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Уникальная возможность увидеть процесс создания стеклянных изделий
- 👨🏭 Знакомство с профессией стеклодува
- 🎨 Погружение в мир художественного стекла
- 👪 Подходит для всей семьи
- 🏛 Возрождение старинного ремесла
Что можно увидеть
- Мастерская художественного стекла Игнатовых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Уникальную мастерскую
- Возрождающую художественное стекло на Дону. Мастерская Игнатовых - единственная в России мастерская стекла
- Которая объединила все техники и технологии обработки горячего и холодного художественного стекла
Описание экскурсии
Что вас ждет Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Мы расскажем о стекле и его истории. На ваших глазах произойдет превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мед, хрупким как тонкий лед и вытягиваться в длинные нити. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасный шанс попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. Мастерская Художественного стекла Игнатовых занимается возрождением художественного стекла на Дону.
По субботам в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 350 ₽
|Детский билет
|850 ₽
|Студенческий билет
|950 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальную мастерскую
- Возрождающую художественное стекло на Дону. Мастерская Игнатовых - единственная в России мастерская стекла
- Которая объединила все техники и технологии обработки горячего и холодного художественного стекла
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Сувенирную продукцию возможно приобрести по желанию на месте
Место начала и завершения?
Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После бронирования свяжитесь с гидом для подтверждения Вашего присутствия. Тел: +7 (988) 549-77-87
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шавелкина
2 июня 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Интересно, динамично. Видно, что люди увлечены своей деятельностью. 2 часа пролетели незаметно. Мы получили заряд положительных эмоций и новые знания! Спасибо большое!
О
Ольга
28 мая 2024
Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия с активным участием зрителей. Витражи это любовь с детства, интересно было узнать как же они изготавливаются. Сегодня когда проезжали мимо, сын спросил:
Мама,когда мы еще пойдем сюда на экскурсию?
Мама,когда мы еще пойдем сюда на экскурсию?
В
Валентин
14 мая 2024
К
Калеас
10 апр 2024
Я в восторге! Какая замечательная семья! Как горят глаза Юрия Игнатова, когда он рассказывает о своем производстве! Узнала много нового о производстве стекла и витражных стекол! Рекомендую всем! Поверьте - оно того стоит! 3 часа пролетели, как один миг!!! Семье Игнатовых желаю успеха и процветания!!!
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