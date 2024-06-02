Погрузитесь в мир художественного стекла, посетив уникальную экскурсию по мастерской Игнатовых в Ростове-на-Дону. Это единственная в России мастерская, объединяющая все техники обработки стекла. Вас ждет увлекательное знакомство с традициями стеклодувного мастерства, демонстрация основных принципов работы с горячим стеклом и превращение расплавленной массы в уникальные изделия. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям

Описание экскурсии

Что вас ждет Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Мы расскажем о стекле и его истории. На ваших глазах произойдет превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мед, хрупким как тонкий лед и вытягиваться в длинные нити. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасный шанс попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. Мастерская Художественного стекла Игнатовых занимается возрождением художественного стекла на Дону.