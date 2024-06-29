Откройте для себя тайны стекла в уникальной экскурсии по стеклодувной мастерской, где древнее искусство встречает современность, возвращая к жизни великолепие художественного стекла на Дону.
Погрузитесь в мир стеклодувного мастерства, где каждое художественное изделие рассказывает свою историю, сливаясь из жара и света в шедевр, достойный восхищения.
Погрузитесь в мир стеклодувного мастерства, где каждое художественное изделие рассказывает свою историю, сливаясь из жара и света в шедевр, достойный восхищения.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Пройдите путь от первых шагов изготовления до завершающих штрихов уникальных стеклянных изделий. Узнайте, как из невзрачной расплавленной массы рождаются произведения искусства, благодаря мастерству и творчеству мастеров. Стекло, изменчивое и непредсказуемое, в их руках обретает форму, краски и жизнь, демонстрируя удивительные свойства материала, который может быть одновременно пластичным как мед и хрупким как лед. Наша программа предлагает не только наблюдение за процессом создания, но и погружение в историю стеклоделия. Во время чаепития у нас вы узнаете, как человечество впервые познакомилось со стеклом, исследуете науку, стоящую за его созданием, и откроете для себя, что делает его таким особенным и многогранным. Визит к мастеру-стеклодуву превратится в настоящее шоу, где перед вами раскроются все возможности стекла — от жидкого состояния до изящных и тонких форм. А посещение витражного цеха и смальтной мастерской (где создают уникальные художественные витражи и мозаики) откроет перед вами вековые традиции и техники, которые сочетают в себе искусство и мастерство. Завершите ваше путешествие за большим столом, где мы поделимся впечатлениями, обсудим увиденное и ответим на все ваши вопросы. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир, где творчество и техника встречаются, чтобы создать что-то поистине волшебное. Не упустите шанс погрузиться в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с уникальной профессией и увидеть, как из бесформенной жидкости рождается настоящее искусство. Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом путешествии по миру художественного стекла на стеклодувной мастерской.
по субботам в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 989.8 ₽
|Студент
|1 590 ₽
|Школьник
|1 490.3 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по стеклодувной мастерской
- Визит к мастеру стеклодуву
- Чаепитие
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Мастер-класс по выдуванию изделия из горячего стекла (продолжительность ~20 минут) (оплачивается заранее, после основного бронирования)
- Взрослые 3120 руб.
- Студенты 2280 руб.
- Школьники 1800 руб.
Место начала и завершения?
Улица Волоколамская 3 корпус 4
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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