Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону

Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию ⛳ на шоколадную фабрику, ощутить согревающий аромат и попробовать разные вкусы ароматного лакомства? Белый или черный, с фруктами или орехами, вафлями или цукатами, с кофе или ванилью – здесь найдутся сладости на любой вкус.



В Музее шоколада вы познакомитесь с первооткрывателями любимого угощения, узнаете, откуда завезли шоколад и из чего его производят сейчас.



В завершение экскурсии 🧭 вас ждет мастер-класс и дегустация с чаепитием.