Приглашаем вас в удивительный мир сладости!
На экскурсии:
- Вы узнаете интересные факты из истории 📖 шоколада и его секреты
- Научитесь разбираться в качестве шоколада
- Познакомитесь с экспонатами музея, которые сделаны непременно из шоколада
На дегустации:
Попробуете 3 разных сорта итальянского шоколада
На мастер-классе:
Каждый гость своими руками изготовит шоколадную фигурку и после мероприятия заберет ее с собой как сувенир
На чаепитии:
- Каждому чашечка чая, печенье в корзиночках и дегустационный набор бельгийского шоколада (классические сорта, фруктовые с клубникой, лаймом, апельсином).
«Шоколадное» настроение, сказочные эмоции и необычные фото обеспечены! Осуществите мечту детей побывать на «шоколадной фабрике»!
Что входит
- Экскурсия по музею шоколада
- Дегустация
- Мастер-класс
- Чаепитие
Что не входит
- Трансфер до музея и обратно
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 52/56
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
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