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Экскурсия в мир шоколада

5
2 отзыва
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию ⛳ на шоколадную фабрику, ощутить согревающий аромат и попробовать разные вкусы ароматного лакомства? Белый или черный, с фруктами или орехами, вафлями или цукатами, с кофе или ванилью – здесь найдутся сладости на любой вкус.

В Музее шоколада вы познакомитесь с первооткрывателями любимого угощения, узнаете, откуда завезли шоколад и из чего его производят сейчас.

В завершение экскурсии 🧭 вас ждет мастер-класс и дегустация с чаепитием.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 750 ₽ за человека

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Экскурсия в мир шоколада
Экскурсия в мир шоколада

Что вы увидите

  • Музей Шоколада
Приглашаем вас в удивительный мир сладости!

На экскурсии:

  • Вы узнаете интересные факты из истории 📖 шоколада и его секреты
  • Научитесь разбираться в качестве шоколада
  • Познакомитесь с экспонатами музея, которые сделаны непременно из шоколада

На дегустации:

    Попробуете 3 разных сорта итальянского шоколада

    На мастер-классе:

      Каждый гость своими руками изготовит шоколадную фигурку и после мероприятия заберет ее с собой как сувенир

      На чаепитии:

      • Каждому чашечка чая, печенье в корзиночках и дегустационный набор бельгийского шоколада (классические сорта, фруктовые с клубникой, лаймом, апельсином).
      «Шоколадное» настроение, сказочные эмоции и необычные фото обеспечены! Осуществите мечту детей побывать на «шоколадной фабрике»!
      Что входит
      • Экскурсия по музею шоколада
      • Дегустация
      • Мастер-класс
      • Чаепитие
      Что не входит
      • Трансфер до музея и обратно
      Начало и место завершения
      🚩 Ул. Большая Садовая, 52/56
      Экскурсия в мир шоколада
      Экскурсия в мир шоколада
      Экскурсия в мир шоколада
      Экскурсия в мир шоколада

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Родные-Просторы
      Родные-Просторы
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      2 отзыва оставили туристы

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