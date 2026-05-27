Ростовская набережная сохранила уникальные черты прошлого. Экскурсия предлагает взглянуть на памятники и скульптуры, которые расскажут о становлении города.



Памятник Темерницкой таможне, контора купца Панина и скульптуры по произведениям Шолохова - лишь часть того, что ожидает вас. Узнайте о роли набережной в развитии Ростова и её значении для жителей. Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы набережная оживает, и можно насладиться всеми её красотами. В апреле и октябре также приятно прогуляться, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но лучше одеться теплее и учесть короткий световой день.

