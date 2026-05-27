Ростовская набережная сохранила уникальные черты прошлого. Экскурсия предлагает взглянуть на памятники и скульптуры, которые расскажут о становлении города.
Памятник Темерницкой таможне, контора купца Панина и скульптуры по произведениям Шолохова - лишь часть того, что ожидает вас. Узнайте о роли набережной в развитии Ростова и её значении для жителей. Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления
Памятник Темерницкой таможне, контора купца Панина и скульптуры по произведениям Шолохова - лишь часть того, что ожидает вас. Узнайте о роли набережной в развитии Ростова и её значении для жителей. Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная история набережной
- 🏛️ Памятники и скульптуры
- 📚 Интересные факты о городе
- 🗺️ Погружение в культуру
- 👣 Прогулка по историческим местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы набережная оживает, и можно насладиться всеми её красотами. В апреле и октябре также приятно прогуляться, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но лучше одеться теплее и учесть короткий световой день.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Темерницкой таможне
- Контора купца Панина
- Скульптуры "Купание коня","Журавли", "Маша и медведь"
- Памятник Шолохову
- Памятник «Ростовчанка»
- Петровский фонтан
- Ворошиловский мост
- Парамоновские склады
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник в честь основания Темерницкой таможни, положившей начало городу.
- Контору купца Панина.
- Жанровые скульптуры «Купание коня», «Журавли» и «Маша и медведь».
- Приколы для швартовки судов.
- Остатки старого моста через реку Дон.
- Памятник великому донскому писателю, лауреату Нобелевской премии Шолохову.
- Памятник «Ростовчанка» — один из символов города.
- Лиственные сваи, с помощью которых укреплялись берега Дона.
- Cкульптуры «Нахалёнок», «Григорий и Аксинья» и «Дед Щукарь» по произведениям Шолохова.
- Петровский фонтан и Ворошиловский мост.
- Здание бывшего стереокинотеатра «Прибой» и Парамоновские склады.
Я расскажу:
- О роли набережной в развитии города.
- Зданиях, расположенных вдоль неё и об их знаменитых владельцах.
- Знаменитых Парамоновских складах: как они появились и кому принадлежали на самом деле.
в субботу и воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Береговой
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 469 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Возвращение к истокам: экскурсия по набережной Ростова-на-Дону»
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
Сегодня в 14:00
30 мая в 11:00
1990 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 20 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
30 мая в 11:00
1989.80 ₽
2653 ₽ за человека
-10%
до 29 мая
900 ₽ за человека