Возвращение к истокам: экскурсия по набережной Ростова-на-Дону

Погрузитесь в атмосферу старого Ростова-на-Дону, прогуливаясь по набережной и открывая для себя её исторические и культурные тайны
Ростовская набережная сохранила уникальные черты прошлого. Экскурсия предлагает взглянуть на памятники и скульптуры, которые расскажут о становлении города.

Памятник Темерницкой таможне, контора купца Панина и скульптуры по произведениям Шолохова - лишь часть того, что ожидает вас. Узнайте о роли набережной в развитии Ростова и её значении для жителей. Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная история набережной
  • 🏛️ Памятники и скульптуры
  • 📚 Интересные факты о городе
  • 🗺️ Погружение в культуру
  • 👣 Прогулка по историческим местам

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы набережная оживает, и можно насладиться всеми её красотами. В апреле и октябре также приятно прогуляться, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но лучше одеться теплее и учесть короткий световой день.
Возвращение к истокам: экскурсия по набережной Ростова-на-Дону
Что можно увидеть

  • Памятник Темерницкой таможне
  • Контора купца Панина
  • Скульптуры "Купание коня","Журавли", "Маша и медведь"
  • Памятник Шолохову
  • Памятник «Ростовчанка»
  • Петровский фонтан
  • Ворошиловский мост
  • Парамоновские склады

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник в честь основания Темерницкой таможни, положившей начало городу.
  • Контору купца Панина.
  • Жанровые скульптуры «Купание коня», «Журавли» и «Маша и медведь».
  • Приколы для швартовки судов.
  • Остатки старого моста через реку Дон.
  • Памятник великому донскому писателю, лауреату Нобелевской премии Шолохову.
  • Памятник «Ростовчанка» — один из символов города.
  • Лиственные сваи, с помощью которых укреплялись берега Дона.
  • Cкульптуры «Нахалёнок», «Григорий и Аксинья» и «Дед Щукарь» по произведениям Шолохова.
  • Петровский фонтан и Ворошиловский мост.
  • Здание бывшего стереокинотеатра «Прибой» и Парамоновские склады.

Я расскажу:

  • О роли набережной в развитии города.
  • Зданиях, расположенных вдоль неё и об их знаменитых владельцах.
  • Знаменитых Парамоновских складах: как они появились и кому принадлежали на самом деле.

в субботу и воскресенье в 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Береговой
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 469 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

900 ₽ за человека