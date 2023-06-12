Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Откройте для себя историю Великой Отечественной войны в музее «Самбекские высоты».

Погрузитесь в историю решающего сражения в августе 1943 года, строительства Миус — фронта и мужества таганрогских подпольщиков.

Посетите музей военной истории с его уникальными военными артефактами, документами, аудио и мультимедийном оборудованием.
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
Ближайшие даты:
12
июн
23
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области
Это скрытая жемчужина, которую ждут любители истории и любознательные путешественники. Этот новый и современный музей, расположенный недалеко от Таганрога, предлагает всесторонний и увлекательный взгляд на события Великой Отечественной войны. Комплекс посвящен сохранению памяти о солдатах, храбро защищавших свою Родину, и является свидетельством единства и храбрости воинов, сражавшихся в годы войны.
Мемориал Славы с вечным огнем, часовня Воскресения Христова, стела «Журавли», открытый амфитеатр, большой выставочный зал и открытая выставка военной техники — все это составляет музейный комплекс и предлагает уникальный интерактивный опыт для посетителей. Мемориал Славы с вечным огнем — это самый большой памятник в Ростовской области, стоящий высоко и гордо на холме, символизирующий мужество и самопожертвование солдат.

Экскурсия на Самбекские высоты

Путешествие во времени, переносящее посетителей в лето 1943 года и решающее сражение на Миус-фронте под Таганрогом.
Посетители услышат рассказ о том, как фашистские войска строили оборонительную линию, узнают о таганрогских подпольщиках и их бесконечной преданности Родине. У них также будет возможность посетить Донской военно-исторический музей, который дает представление о культурной и экономической жизни до войны, в ходе военных действий и восстановлении после оккупации.
В музее представлено более 1000 экспонатов, включая уникальные военные артефакты, документы, аудио и мультимедийное оборудование, что гарантирует посетителям поистине захватывающий и глубокий опыт. Экспонаты прекрасно отреставрированы и являются свидетельством стремления музея сохранить историю и почтить память солдат, сражавшихся во время войны. Мультимедийные дисплеи оживляют историю Великой Отечественной войны и предлагают посетителям новый и захватывающий способ узнать о прошлом.
Не упустите возможность познакомиться с самым новым и современным военно-историческим музеем в Ростовской области. Музей «Самбекские высоты» ждет вас с нетерпением, чтобы пригласить в путешествие по истории Великой Отечественной войны.

08 мая 2023, 12 июня 2023

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание в пути и в музее ВОВ комплекса «Самбекские высоты»
  • Входные билеты на территорию комплекса «Самбекские высоты»
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 53
Когда и сколько длится?
Когда: 08 мая 2023, 12 июня 2023
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Военные

Похожие туры из Ростова-на-Дону

Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
на Гвардейской площади
Завтра
21 мая
22 мая
23 мая
6 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ