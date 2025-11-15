Мои заказы

Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)

Отправляйтесь в путешествие в прошлое, посетив древний Танаис. Вас ждут археологические находки, реконструированный римский мост и увлекательные истории
Вас ждет удивительное путешествие в музей-заповедник «Танаис», где можно увидеть археологические находки древнего города. На месте легендарного Танаиса сейчас находится музей, который расскажет о жизни древних греков. Гид проведет вас по местам раскопок, покажет исторический музей и реконструированный римский мост.

Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в историю и увидеть, как выглядели улицы и площади древнего города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные археологические находки
  • 🌉 Прогулка по римскому мосту
  • 📜 Истории древнего Танаиса
  • 🏛 Посещение исторического музея
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Археологический музей-заповедник «Танаис»
  • Реконструированный римский мост

Описание экскурсии

Танаис — некогда процветающий античный город на Дону. Древние легенды гласят, что именно здесь плавали когда-то аргонавты, ищущие золотое руно. Долгое время о Танаисе было известно только из древнегреческих рукописей, да и в его существование мало кто верил. Но в 19 веке затерянный город был обнаружен благодаря стараниям археологов.

Сейчас на месте города-легенды находится всемирно известный археологический музей-заповедник «Танаис». Во время его посещения вы сможете:

  • Осмотреть исторический музей, где местный гид расскажет вам историю развития города
  • Увидеть множество различных археологических находок: от амфор, кувшинов и ювелирных украшений до модели греческого торгового судна и метательных установок в натуральную величину
  • Пройти по местам раскопок древнего городища
  • Представить, как выглядели кварталы, улицы и площади древнего Танаиса
  • Прогуляться по реконструированному римскому мосту, который приведёт вас на городище

Организационные детали

  • В поездке и во время прогулки по территории комплекса с вами будет один из наших гидов нашего агентства
  • Экскурсия проводится на вашем транспорте, в котором должно быть место для гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3431 туриста
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
читать дальше

отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону

Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
136 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
1990 ₽ за человека
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
На машине
Конные прогулки
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Танаис, Азак и этнокомплекс Кумжа
Уникальная поездка по древним городам и казачьим традициям, раскрывающая богатую историю донского края и его культурное наследие
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
19 335 ₽ за всё до 4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Большой Садовой: исторический маршрут
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону