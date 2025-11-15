Вас ждет удивительное путешествие в музей-заповедник «Танаис», где можно увидеть археологические находки древнего города. На месте легендарного Танаиса сейчас находится музей, который расскажет о жизни древних греков. Гид проведет вас по местам раскопок, покажет исторический музей и реконструированный римский мост. Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в историю и увидеть, как выглядели улицы и площади древнего города

Описание экскурсии

Танаис — некогда процветающий античный город на Дону. Древние легенды гласят, что именно здесь плавали когда-то аргонавты, ищущие золотое руно. Долгое время о Танаисе было известно только из древнегреческих рукописей, да и в его существование мало кто верил. Но в 19 веке затерянный город был обнаружен благодаря стараниям археологов.

Сейчас на месте города-легенды находится всемирно известный археологический музей-заповедник «Танаис». Во время его посещения вы сможете:

Осмотреть исторический музей, где местный гид расскажет вам историю развития города

Увидеть множество различных археологических находок: от амфор, кувшинов и ювелирных украшений до модели греческого торгового судна и метательных установок в натуральную величину

Пройти по местам раскопок древнего городища

Представить, как выглядели кварталы, улицы и площади древнего Танаиса

Прогуляться по реконструированному римскому мосту, который приведёт вас на городище

