Вас ждет удивительное путешествие в музей-заповедник «Танаис», где можно увидеть археологические находки древнего города. На месте легендарного Танаиса сейчас находится музей, который расскажет о жизни древних греков. Гид проведет вас по местам раскопок, покажет исторический музей и реконструированный римский мост.
Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в историю и увидеть, как выглядели улицы и площади древнего города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные археологические находки
- 🌉 Прогулка по римскому мосту
- 📜 Истории древнего Танаиса
- 🏛 Посещение исторического музея
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Археологический музей-заповедник «Танаис»
- Реконструированный римский мост
Описание экскурсии
Танаис — некогда процветающий античный город на Дону. Древние легенды гласят, что именно здесь плавали когда-то аргонавты, ищущие золотое руно. Долгое время о Танаисе было известно только из древнегреческих рукописей, да и в его существование мало кто верил. Но в 19 веке затерянный город был обнаружен благодаря стараниям археологов.
Сейчас на месте города-легенды находится всемирно известный археологический музей-заповедник «Танаис». Во время его посещения вы сможете:
- Осмотреть исторический музей, где местный гид расскажет вам историю развития города
- Увидеть множество различных археологических находок: от амфор, кувшинов и ювелирных украшений до модели греческого торгового судна и метательных установок в натуральную величину
- Пройти по местам раскопок древнего городища
- Представить, как выглядели кварталы, улицы и площади древнего Танаиса
- Прогуляться по реконструированному римскому мосту, который приведёт вас на городище
Организационные детали
- В поездке и во время прогулки по территории комплекса с вами будет один из наших гидов нашего агентства
- Экскурсия проводится на вашем транспорте, в котором должно быть место для гида
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3431 туриста
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базахЗадать вопрос
