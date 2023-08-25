Рассмотрите посвященные советским воинам памятники на экскурсии по Миусс-фронту
Мы проедем вдоль линии «Миус-фронта», где в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелейшие бои. Посетим современный музейный комплекс «Самбекские высоты», Матвеев Курган и хутор Степанов.
Вы услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Вы услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориал «Самбекские высоты»
- Церковь Сурб-Геворг
- Памятник и могила летчика Кузьмы Селиверстова
- Мемориал «Якорь», танк Т-34, музей на Матвеевом Кургане
- Памятник Прорыв
- Памятник Алексею Бересту, танкистам — Юдинцам, летчику Письменному, мемориал в селе Покровское
- Места сражений, могилы и мемориалы в селах Ряженое, Рясное
- Высота «Чёрный ворон», мемориалы у села Куйбышево
- Памятники курсантам и бойцам конной бригады у хутора Копани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- В начале тура мы посетим недавно открытый музейный комплекс «Самбекские высоты», посвященный Великой Отечественной войне. Вы узнаете, почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения.
- Далее отправимся по местам самых трагичных сражений на Миусс-фронте: в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Мясниковском районах Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень), 1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками.
- Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы. А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным аналогом дома Павлова в Сталинграде.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:вход в мемориальный комплекс, музеи.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход в мемориальный комплекс
- Музеи
- Место начала и завершения?
- Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Созвониться обязательно накануне экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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