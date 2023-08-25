Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»

Рассмотрите посвященные советским воинам памятники на экскурсии по Миусс-фронту

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Мы проедем вдоль линии «Миус-фронта», где в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелейшие бои. Посетим современный музейный комплекс «Самбекские высоты», Матвеев Курган и хутор Степанов.

Вы услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает:

  • Мемориал «Самбекские высоты»
  • Церковь Сурб-Геворг
  • Памятник и могила летчика Кузьмы Селиверстова
  • Мемориал «Якорь», танк Т-34, музей на Матвеевом Кургане
  • Памятник Прорыв
  • Памятник Алексею Бересту, танкистам — Юдинцам, летчику Письменному, мемориал в селе Покровское
  • Места сражений, могилы и мемориалы в селах Ряженое, Рясное
  • Высота «Чёрный ворон», мемориалы у села Куйбышево
  • Памятники курсантам и бойцам конной бригады у хутора Копани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • В начале тура мы посетим недавно открытый музейный комплекс «Самбекские высоты», посвященный Великой Отечественной войне. Вы узнаете, почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения.
  • Далее отправимся по местам самых трагичных сражений на Миусс-фронте: в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Мясниковском районах Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень), 1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками.
  • Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы. А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным аналогом дома Павлова в Сталинграде.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

вход в мемориальный комплекс, музеи.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в мемориальный комплекс
  • Музеи
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Созвониться обязательно накануне экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Необычные
Выездные
На весь день
Музейный комплекс Самбекские высоты
Мифы и легенды

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