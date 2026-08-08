Что вас ждет: В начале тура мы посетим недавно открытый музейный комплекс «Самбекские высоты», посвященный Великой Отечественной войне. Вы узнаете, почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения. Далее отправимся по местам самых трагичных сражений на Миусс-фронте: в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Мясниковском районах Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень), 1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками. Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы. А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным аналогом дома Павлова в Сталинграде. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

вход в мемориальный комплекс, музеи.