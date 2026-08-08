Мы проедем вдоль линии «Миус-фронта», где в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелейшие бои. Посетим современный музейный комплекс «Самбекские высоты», Матвеев Курган и хутор Степанов.
Вы услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Вы услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Описание экскурсии
Что вас ждет: В начале тура мы посетим недавно открытый музейный комплекс «Самбекские высоты», посвященный Великой Отечественной войне. Вы узнаете, почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения. Далее отправимся по местам самых трагичных сражений на Миусс-фронте: в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Мясниковском районах Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень), 1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками. Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы. А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным аналогом дома Павлова в Сталинграде. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
вход в мемориальный комплекс, музеи.
По запросу
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал «Самбекские высоты»
- Церковь Сурб-Геворг
- Памятник и могила летчика Кузьмы Селиверстова
- Мемориал «Якорь», танк Т-34, музей на Матвеевом Кургане
- Памятник Прорыв
- Памятник Алексею Бересту, танкистам - Юдинцам, летчику Письменному, мемориал в селе Покровское
- Места сражений, могилы и мемориалы в селах Ряженое, Рясное
- Высота «Чёрный ворон», мемориалы у села Куйбышево
- Памятники курсантам и бойцам конной бригады у хутора Копани
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в мемориальный комплекс, музеи
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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