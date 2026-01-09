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где-то с удивлением об интеллекте воров тех времен восприняли информацию. Благодарим за бонус рассказах о фресках, о создателях, технике воплощения в наших подземках. Пробежались с удовольствием по привычным местам, в которых бываем в день по несколько рази, и тем ни менее не замечаем сколько информации о нашей истории сохранено и отображено до сих пор! Спасибо за возможность по другому увидеть и познать историю и легенды любимого города. Считаем невероятно повезло с солнечной весенней погодой… вообщем все совпало, мы довольны!