Вы узнаете о громких преступлениях прошлого Ростова-на-Дону: об ограблении банков, о фальшивомонетничестве, о виртуозных кражах, тюрьмах, притонах, публичных домах и воровских «малинах».
Описание экскурсии
«Ростов-папа» — это авторская экскурсия о криминальном мире нашего города. В ходе тура вы поймете, почему Ростов получил название «Ростов-папа». Вы узнаете о громких преступлениях прошлого:
- ограбления банков;
- фальшивомонетничество;
- виртуозные кражи;
- тюрьмы, притоны, публичные дома;
- воровские «малины»;
- рядовые жулики, банды;
• «талантливые» личности, известные своими преступлениями на весь мир. Истории и события, представленные в экскурсии, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века. Важно знать:
- Надевайте удобную одежду по погоде и обувь для долгих прогулок.
- Экскурсия исключает пошлость и ужасные подробности, однако, рекомендованный возраст — 14+.
Любой день, любое удобное для вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Советов
- Проспект Соколова
- Улица Седова
- Переулок Крыловской
- Улица Станиславского
- Переулок Университетский
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все понравилось. Экскурсовод знает о городе много, рассказала даже больше, чем в плане экскурсии. За 3 дня, побывав на 2х экскурсиях, узнали о городе очень много, увидели его изнутри. А главное- наконец-то узнали, почему Ростов - папа….
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Е
Здравствуйте, очень понравилось экскурсия, всё было интересно ♥️
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М
Благодарим Ирину за экскурсию!!! Наша небольшая компания очень довольна раскрытой темой и новым взглядом на привычные уголки города. Окунулись в историю, легенды и рассказы криминальных времен Ростова, где с юмором,
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A
Экскурсия проходила в очень неблагоприятных погодных условиях - дождь в сочетании с сильным ветром. Нашего экскурсовода это совершенно не напугало, всё прошло по плану) экскурсия называлась "авантюристы Ростова-на-Дону", услышали очень
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Д
11.08.2023 года были на экскурсии "Ростов-папа". Переживали, что не угадали с темой, но из всего выбора именно она вызвала интерес. В итоге, мы не пожалели ни денег, ни своих ног
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Т
Отличная экскурсия. Очень интересно. Спасибо экскурсоводу!
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