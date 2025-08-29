Ростов-на-Дону - город, где южное гостеприимство и казачьи традиции сочетаются с современными ритмами. На этой прогулке можно увидеть старейший парк, главные улицы и знаковые здания. Узнайте о знаменитостях, связанных с городом, и его роли в истории Кавказа. Погрузитесь в атмосферу, где вековые устои гармонично сочетаются с новой эпохой. Эта экскурсия - уникальная возможность узнать город с другой стороны
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соборную площадь — с памятником Димитрию Ростовскому.
- Соборный переулок — один из самых красивых в городе.
- Старейший парк — которому более 200 лет.
- Пушкинский бульвар — главный пешеходный променад Ростова-на-Дону.
- Дом Сабины Шпильрейн — выдающейся женщины-психоаналитика.
- Библиотеку ЮФУ — архитектурную доминанту города.
- Редуты крепости Димитрия Ростовского — напоминание о военной истории.
- Театральную площадь — центр культурной жизни Ростова-на-Дону.
Вы узнаете:
- Почему Ростов-на-Дону называют воротами Кавказа и какую роль он сыграл в истории.
- Как формировалась донская казачья культура и какие традиции живы до сих пор.
- Какие архитектурные памятники хранит город.
- Какие знаменитости связаны с Ростовом-на-Дону и чем он вдохновлял их.
- Как современный город сочетает историю и технологии, сохраняя при этом уникальный характер.
- Как формировались генотип и архетип местного населения с 3 века до нашей эры.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я аттестованный гид по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Опыт работы в сфере просвещения — более 10 лет. Имею три высших образования, говорю на двух иностранных языках — английском и китайском.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 авг 2025
Замечательная экскурсия, узнали много нового для себя, конечно за 1.5 час это очень поверхностное знакомство с Ростовом на Дону, но к сожалению ограничены во времени, поэтому большое спасибо Денисучто за такое короткое время рассказал нам столько интересных вещей.
Дата посещения: 28 августа 2025
О
Оксана
18 сен 2025
Интересно. Спасибо экскурсоводу!
Е
Евгения
14 сен 2025
Отличная экскурсия. Действительно индивидуальная. Очень насыщенная и движушная - одевайте удобную обувь и будьте готовы двигаться пешком не на черепашьей скорости. Советую всем!!
О
Ольга
13 сен 2025
Очень динамичная экскурсия. Рекомендую для тех, у кого дефицит времени.
Наталья
1 сен 2025
Экскурсия началась с того, что гид попросил с ним расплатиться! Я работаю в туристическом бизнесе и все мои гиды берут оплату после услуги. Это крайне не доброжелательно и не комфортно
А
Анатолий
31 авг 2025
Очень динамично,, кто хочет тихо прогуляться по городу или пенсионерам или группам с маленькими детьми НЕ подойдёт
Елена
17 авг 2025
Все очень интересно!) Спасибо большое!
В
Вера
5 июл 2025
Действительно профессионал своего дела, который любит и знает историю своего города на отлично!
Н
Наталия
2 июл 2025
Отличный экскурсовод! Нашел подход к детям и взрослым. Было предложено несколько вариантов проведения экскурсии. Все было весело, комфортно и интересно.
А
Алёна
27 июн 2025
Спасибо большое гиду за проведенную экскурсию. Все отлично
А
Анна
23 июн 2025
Очень понравилась и экскурсия и гид. Денис очень интересно рассказывает, он очень внимательный, предупредительный и обходительный. От всей души рекомендуем.
А
Андрей
14 апр 2025
Экскурсия была больше похожа на лекцию, но в целом всё понравилось!
