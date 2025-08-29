читать дальше

на экскурсиях, после подобных просьб. На протяжении 1,5 часов гид был в 80% занят телефонными звонками и перепиской. Общение с нами происходило на остановках (5-6 раз), где мы получали информацию по большей части об архитектурных стилях зданий. Все остальное время гид все время бежал существенно впереди нас, на расстоянии 20-30 метров, чтобы решить свои дела. Один раз к гиду подошел не трезвый человек, его знакомый, и начал что то просить у него. Гид с ним разбирался минуту на повышенных и с физ усилием - все это было крайне не комфортно и не уютно. Из заявленных 8 мест мы увидели всего 2! Не было: Старейший парк (стояли напротив, но о нем не упомянул гид), Пушкинский бульвар (сказал самим сходить), Дом Сабины Шпильрейн, Библиотеку ЮФУ, Редуты крепости Димитрия Ростовского, Театральную площадь (просил дойти самим). Нас было 3 взрослых и ни один не остался доволен услышанным и увиденным. Как итог - город не понравился, как и встречающий народ. Не рекомендую.