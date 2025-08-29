Мои заказы

Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка

Увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону подарит вам уникальные впечатления и знания о культурных и исторических особенностях этого удивительного города
Ростов-на-Дону - город, где южное гостеприимство и казачьи традиции сочетаются с современными ритмами. На этой прогулке можно увидеть старейший парк, главные улицы и знаковые здания. Узнайте о знаменитостях, связанных с городом, и его роли в истории Кавказа. Погрузитесь в атмосферу, где вековые устои гармонично сочетаются с новой эпохой. Эта экскурсия - уникальная возможность узнать город с другой стороны
4.8
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть исторические места
  • 📚 Узнать о знаменитостях
  • 🏛️ Оценить архитектуру
  • 🎭 Погрузиться в культуру
  • 🗺️ Исследовать скрытые уголки
Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Соборный переулок
  • Старейший парк
  • Пушкинский бульвар
  • Дом Сабины Шпильрейн
  • Библиотека ЮФУ
  • Редуты крепости Димитрия Ростовского
  • Театральная площадь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Соборную площадь — с памятником Димитрию Ростовскому.
  • Соборный переулок — один из самых красивых в городе.
  • Старейший парк — которому более 200 лет.
  • Пушкинский бульвар — главный пешеходный променад Ростова-на-Дону.
  • Дом Сабины Шпильрейн — выдающейся женщины-психоаналитика.
  • Библиотеку ЮФУ — архитектурную доминанту города.
  • Редуты крепости Димитрия Ростовского — напоминание о военной истории.
  • Театральную площадь — центр культурной жизни Ростова-на-Дону.

Вы узнаете:

  • Почему Ростов-на-Дону называют воротами Кавказа и какую роль он сыграл в истории.
  • Как формировалась донская казачья культура и какие традиции живы до сих пор.
  • Какие архитектурные памятники хранит город.
  • Какие знаменитости связаны с Ростовом-на-Дону и чем он вдохновлял их.
  • Как современный город сочетает историю и технологии, сохраняя при этом уникальный характер.
  • Как формировались генотип и архетип местного населения с 3 века до нашей эры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я аттестованный гид по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Опыт работы в сфере просвещения — более 10 лет. Имею три высших образования, говорю на двух иностранных языках — английском и китайском.
читать дальше

Моя главная цель — поделиться особенной атмосферой города и его богатым наследием. Хочу, чтобы гости ощутили его душу — через архитектуру, истории, рассказы о прошлом и настоящем, а также через вкусную еду и знаменитое донское гостеприимство. Для меня важно, чтобы каждый почувствовал неповторимый дух этого пространства на берегу Дона и уникальную культуру с казачьими традициями и южной теплотой. Всегда стремлюсь не просто рассказать о городе, а подарить запоминающийся опыт, который останется в сердце каждого, кто побывает на моих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
1
Н
Наталья
29 авг 2025
Замечательная экскурсия, узнали много нового для себя, конечно за 1.5 час это очень поверхностное знакомство с Ростовом на Дону, но к сожалению ограничены во времени, поэтому большое спасибо Денисучто за такое короткое время рассказал нам столько интересных вещей.
Дата посещения: 28 августа 2025
О
Оксана
18 сен 2025
Интересно. Спасибо экскурсоводу!
Е
Евгения
14 сен 2025
Отличная экскурсия. Действительно индивидуальная. Очень насыщенная и движушная - одевайте удобную обувь и будьте готовы двигаться пешком не на черепашьей скорости. Советую всем!!
О
Ольга
13 сен 2025
Очень динамичная экскурсия. Рекомендую для тех, у кого дефицит времени.
Наталья
Наталья
1 сен 2025
Экскурсия началась с того, что гид попросил с ним расплатиться! Я работаю в туристическом бизнесе и все мои гиды берут оплату после услуги. Это крайне не доброжелательно и не комфортно
читать дальше

на экскурсиях, после подобных просьб. На протяжении 1,5 часов гид был в 80% занят телефонными звонками и перепиской. Общение с нами происходило на остановках (5-6 раз), где мы получали информацию по большей части об архитектурных стилях зданий. Все остальное время гид все время бежал существенно впереди нас, на расстоянии 20-30 метров, чтобы решить свои дела. Один раз к гиду подошел не трезвый человек, его знакомый, и начал что то просить у него. Гид с ним разбирался минуту на повышенных и с физ усилием - все это было крайне не комфортно и не уютно. Из заявленных 8 мест мы увидели всего 2! Не было: Старейший парк (стояли напротив, но о нем не упомянул гид), Пушкинский бульвар (сказал самим сходить), Дом Сабины Шпильрейн, Библиотеку ЮФУ, Редуты крепости Димитрия Ростовского, Театральную площадь (просил дойти самим). Нас было 3 взрослых и ни один не остался доволен услышанным и увиденным. Как итог - город не понравился, как и встречающий народ. Не рекомендую.

А
Анатолий
31 авг 2025
Очень динамично,, кто хочет тихо прогуляться по городу или пенсионерам или группам с маленькими детьми НЕ подойдёт
Елена
Елена
17 авг 2025
Все очень интересно!) Спасибо большое!
В
Вера
5 июл 2025
Действительно профессионал своего дела, который любит и знает историю своего города на отлично!
Н
Наталия
2 июл 2025
Отличный экскурсовод! Нашел подход к детям и взрослым. Было предложено несколько вариантов проведения экскурсии. Все было весело, комфортно и интересно.
А
Алёна
27 июн 2025
Спасибо большое гиду за проведенную экскурсию. Все отлично
А
Анна
23 июн 2025
Очень понравилась и экскурсия и гид. Денис очень интересно рассказывает, он очень внимательный, предупредительный и обходительный. От всей души рекомендуем.
А
Андрей
14 апр 2025
Экскурсия была больше похожа на лекцию, но в целом всё понравилось!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

