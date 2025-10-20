Мои заказы

Ростов - город купцов

Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Ростов-на-Дону - это город, где история купцов и казаков оживает на каждом шагу.

Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу прошлого, посетив памятники Платову и Ушакову, прогуляться по живописной набережной и увидеть купеческие
склады Парамонова.

Участники узнают о традициях и страстях местных купцов, а также о том, как развивался город с ярким южным характером. Это уникальная возможность понять, как торговля и культура формировали облик современного Ростова

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Погружение в купеческую историю
  • 🌊 Прогулка по живописной набережной
  • 🏛️ Знакомство с архитектурными памятниками
  • 🛍️ Посещение знаменитых рынков
  • 🎭 Открытие театральной культуры
Ростов - город купцов© Сергей
Ростов - город купцов© Сергей
Ростов - город купцов© Сергей

Что можно увидеть

  • Памятники Платову и Ушакову
  • Ростовская набережная
  • Купеческие склады Парамонова
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Театральная площадь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Богатый источник, где Пётр I испил воды во время Азовского похода.
  • Памятники Платову и Ушакову.
  • Живописную Ростовскую набережную.
  • Купеческие склады мецената Парамонова.
  • Реку Темерник и район, откуда началась история Ростова-на-Дону.
  • Доходные дома и особняки на Большой Садовой.
  • Особняк актрисы Маргариты Черновой.
  • Городскую думу архитектора Померанцева.
  • Базарную площадь и «Старый базар» — излюбленное место горожан.
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Уникальные мозаики подземных переходов.
  • Театральную площадь — сердце города и точку слияния двух культур.
  • Два необычных здания ростовских театров.
  • Фонтан «Атланты» работы Евгения Вучетича.
  • Район Нахичевань — бывший город Нахичевань-на-Дону.

Вы узнаете:

  • Почему Ростов называют купеческим городом и кто из купцов оставил заметный след в его судьбе.
  • Как складывались состояния ростовских промышленников и чем они прославились за пределами Дона.
  • Какие страсти кипели в жизни местных купцов и какие были у них обычаи.
  • Кто такие торговые казаки и что именно поставляли они к царскому столу.
  • Чем славились донские ярмарки и какой размах они имели.
  • Как на месте складов, рынков и базаров рождался южный город с ярким характером.
  • Что связывает театр, казачество и армянскую Нахичевань.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на автомобиле Toyota RAV4. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Для детей до 11 лет, в случае необходимости, предусмотрено детское кресло.
  • На пешеходной части маршрута не будет трудных переходов и подъёмов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Береговой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 1874 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Я общительный, увлекающийся историей человек, люблю путешествовать. Постараюсь сделать нашу поездку познавательной и нескучной! Буду рад не только поделиться своими знаниями,
но и что-то узнать от вас. Я провожу экскурсии по самому Ростову, а также с удовольствием познакомлю вас с древним Танаисом, Атаманским подворьем в станице Старочеркасской или другими достопримечательностями нашего края. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
К
Калинина
20 окт 2025
Здравствуйте, хочу поблагодарить Сергея за замечательную экскурсию по Ростову на Дону. Экскурсия была очень интересной, маршрут продуман до мелочей, что помогло познакомиться с архитектурной и историческими местами города. Комфортабельный автомобиль
сделал поездку удобной и не трудной. Экскурсовод Сергей владел информацией, подача исторических фактов была интересной и доступной, узнали много новых и удивительных фактор о жизни и истории города. На официальном сайте компании очень удобная форма бронирования и оплаты экскурсий. Любителям путешествий рекомендую обращаться в команду Трипстера для получения новых впечатлений, хорошего настроения и приятного общения.

е
елена
15 окт 2025
экскурсия очень понравилась. было очень приятно увидеть город Ростов в котором бывали неоднократно с другой стороны. Сергей очень эрудированный и начитанный гид. очень хотелось бы побывать при возможности еще на какой нибудь его экскурсии. рекомендуем всем!!!
Е
Елена
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия для знакомства с городом. Интересная и увлекательная, погружающая в историю города, на комфортабельном автомобиле. Знающий, позитивный и приятный экскурсовод Сергей. Понравилось все. С удовольствием воспользуемся другими предложениями Сергея при следующем посещении Ростова-на-Дону. Спасибо!
Д
Диля
28 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
И
Ирина
25 сен 2025
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, посетили исторические места, архитектуру. В Ростов на Дону хочется вернуться, посетить другие исторически значимые места, больше узнать о казачестве. Сергея рекомендую!
Иван
Иван
21 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Сергей поделился своими познаниями об истории Ростова и казачества, провёз по ключевым местам города. Очень удобный формат экскурсии, за 3,5 часа мы не устали, хотя были с восьмилетним ребёнком.
Я
Яна
9 сен 2025
До сегодняшнего дня,для меняРостов был просто большой город. Сегодня,после экскурсии,для меня это город с большой историей,множеством улочек,красивых памятников,город театров. И это благодаря гиду,знающему историю и любящему свой город- Сергею. Сюда хочется вернуться,а еще посетить множество исторических мест,связанных с козачеством. Спасибо,Сергей.
Ю
Юлия
28 авг 2025
Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Ростову-на-Дону с Сергеем— это настоящий погружение в историю и архитектурную душу города. Экскурсовод подробно рассказал о каждом объекте, превратив прогулку в увлекательное путешествие сквозь время.
Особенно запомнился источник, где, по легенде, пил воду Пётр I — символ начала истории города. Прогулка по набережной и купеческим складам мецената Парамонова помогла понять, почему Ростов называют купеческим городом. Интересно было узнать про особняк Маргариты Черновой и архитектурные шедевры, такие как Городская дума и здания театров. Особое впечатление произвёл «Старый базар» и уникальные мозаики подземных переходов — неожиданный, но очень красивый элемент города. Фонтан «Атланты» и Театральная площадь стали яркими акцентами маршрута. Отдельное спасибо за рассказ о районе Нахичевань — его истории и культурном наследии. Экскурсия была насыщенной, интересной и хорошо организованной. Очень рекомендую тем, кто хочет увидеть Ростов не просто глазами, а почувствовать его дух.

О
Ольга
27 июл 2025
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию! В Ростове всегда были проездом, но в этот раз решили поближе познакомиться с городом, о чем ни разу не пожалели. Узнали много нового и интересного. Информация преподносится с любовью и знанием дела. Автомобиль комфортный, водичка была предоставлена каждому. Маршрут по городу составлен грамотно, захватывает все основные достопримечательности. Рекомендуем всем проехаться по городу с Сергеем!
М
Михаил
24 июл 2025
Очень все понравилось. Сергей интересно, главное не напряжно все расказывал, показывал возил на машине. Все прошло отлично.
Е
Екатерина
2 июл 2025
Отличная экскурсия была организована Сергеем для нас! Интересно, познавательно, легко! Время пролетело незаметно!
Н
Наталья
26 июн 2025
Спасибо!
Нам экскурсия понравилась-много интересного и нового узнали, прошли и проехали по достопримечательным местам. Сергей ответил на все наши дополнительные вопросы. И, что для меня не менее важно, чистый автомобиль)
Ю
Юлия
26 июн 2025
Сергей показал все исторически значимые и современные интересные места в городе. Полученной информацией и манерой повествования остались очень довольны! Рекомендуем!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

