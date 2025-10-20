Ростов-на-Дону - это город, где история купцов и казаков оживает на каждом шагу.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу прошлого, посетив памятники Платову и Ушакову, прогуляться по живописной набережной и увидеть купеческие
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу прошлого, посетив памятники Платову и Ушакову, прогуляться по живописной набережной и увидеть купеческие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Погружение в купеческую историю
- 🌊 Прогулка по живописной набережной
- 🏛️ Знакомство с архитектурными памятниками
- 🛍️ Посещение знаменитых рынков
- 🎭 Открытие театральной культуры
Что можно увидеть
- Памятники Платову и Ушакову
- Ростовская набережная
- Купеческие склады Парамонова
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Театральная площадь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Богатый источник, где Пётр I испил воды во время Азовского похода.
- Памятники Платову и Ушакову.
- Живописную Ростовскую набережную.
- Купеческие склады мецената Парамонова.
- Реку Темерник и район, откуда началась история Ростова-на-Дону.
- Доходные дома и особняки на Большой Садовой.
- Особняк актрисы Маргариты Черновой.
- Городскую думу архитектора Померанцева.
- Базарную площадь и «Старый базар» — излюбленное место горожан.
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы.
- Уникальные мозаики подземных переходов.
- Театральную площадь — сердце города и точку слияния двух культур.
- Два необычных здания ростовских театров.
- Фонтан «Атланты» работы Евгения Вучетича.
- Район Нахичевань — бывший город Нахичевань-на-Дону.
Вы узнаете:
- Почему Ростов называют купеческим городом и кто из купцов оставил заметный след в его судьбе.
- Как складывались состояния ростовских промышленников и чем они прославились за пределами Дона.
- Какие страсти кипели в жизни местных купцов и какие были у них обычаи.
- Кто такие торговые казаки и что именно поставляли они к царскому столу.
- Чем славились донские ярмарки и какой размах они имели.
- Как на месте складов, рынков и базаров рождался южный город с ярким характером.
- Что связывает театр, казачество и армянскую Нахичевань.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, проходит на автомобиле Toyota RAV4. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
- Для детей до 11 лет, в случае необходимости, предусмотрено детское кресло.
- На пешеходной части маршрута не будет трудных переходов и подъёмов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Береговой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 1874 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Я общительный, увлекающийся историей человек, люблю путешествовать. Постараюсь сделать нашу поездку познавательной и нескучной! Буду рад не только поделиться своими знаниями,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Калинина
20 окт 2025
Здравствуйте, хочу поблагодарить Сергея за замечательную экскурсию по Ростову на Дону. Экскурсия была очень интересной, маршрут продуман до мелочей, что помогло познакомиться с архитектурной и историческими местами города. Комфортабельный автомобиль
е
елена
15 окт 2025
экскурсия очень понравилась. было очень приятно увидеть город Ростов в котором бывали неоднократно с другой стороны. Сергей очень эрудированный и начитанный гид. очень хотелось бы побывать при возможности еще на какой нибудь его экскурсии. рекомендуем всем!!!
Е
Елена
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия для знакомства с городом. Интересная и увлекательная, погружающая в историю города, на комфортабельном автомобиле. Знающий, позитивный и приятный экскурсовод Сергей. Понравилось все. С удовольствием воспользуемся другими предложениями Сергея при следующем посещении Ростова-на-Дону. Спасибо!
Д
Диля
28 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
И
Ирина
25 сен 2025
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, посетили исторические места, архитектуру. В Ростов на Дону хочется вернуться, посетить другие исторически значимые места, больше узнать о казачестве. Сергея рекомендую!
Иван
21 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Сергей поделился своими познаниями об истории Ростова и казачества, провёз по ключевым местам города. Очень удобный формат экскурсии, за 3,5 часа мы не устали, хотя были с восьмилетним ребёнком.
Я
Яна
9 сен 2025
До сегодняшнего дня,для меняРостов был просто большой город. Сегодня,после экскурсии,для меня это город с большой историей,множеством улочек,красивых памятников,город театров. И это благодаря гиду,знающему историю и любящему свой город- Сергею. Сюда хочется вернуться,а еще посетить множество исторических мест,связанных с козачеством. Спасибо,Сергей.
Ю
Юлия
28 авг 2025
Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Ростову-на-Дону с Сергеем— это настоящий погружение в историю и архитектурную душу города. Экскурсовод подробно рассказал о каждом объекте, превратив прогулку в увлекательное путешествие сквозь время.
О
Ольга
27 июл 2025
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию! В Ростове всегда были проездом, но в этот раз решили поближе познакомиться с городом, о чем ни разу не пожалели. Узнали много нового и интересного. Информация преподносится с любовью и знанием дела. Автомобиль комфортный, водичка была предоставлена каждому. Маршрут по городу составлен грамотно, захватывает все основные достопримечательности. Рекомендуем всем проехаться по городу с Сергеем!
М
Михаил
24 июл 2025
Очень все понравилось. Сергей интересно, главное не напряжно все расказывал, показывал возил на машине. Все прошло отлично.
Е
Екатерина
2 июл 2025
Отличная экскурсия была организована Сергеем для нас! Интересно, познавательно, легко! Время пролетело незаметно!
Н
Наталья
26 июн 2025
Спасибо!
Нам экскурсия понравилась-много интересного и нового узнали, прошли и проехали по достопримечательным местам. Сергей ответил на все наши дополнительные вопросы. И, что для меня не менее важно, чистый автомобиль)
Нам экскурсия понравилась-много интересного и нового узнали, прошли и проехали по достопримечательным местам. Сергей ответил на все наши дополнительные вопросы. И, что для меня не менее важно, чистый автомобиль)
Ю
Юлия
26 июн 2025
Сергей показал все исторически значимые и современные интересные места в городе. Полученной информацией и манерой повествования остались очень довольны! Рекомендуем!
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРостов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
14 ноя в 13:00
17 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Как отдыхали в Старом Ростове
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны. Узнайте о развлечениях и жизни местных жителей
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.