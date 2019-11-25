19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Весь Ростов за 3 часа

От города с криминальным прошлым до «южной столицы»

Даниил
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Даниил – ваш гид
У Ростова много имен: «ворота Кавказа», «южная столица», «Ростов-папа», но с чем они связаны и какие истории скрывает город? На прогулке вы узнаете, как из маленькой деревушки Ростов превратился в город-миллионник, посетите ростовскую Wall Street, встретите банки и гостиницы начала 20 века.

Шаг за шагом вы пройдете по всем старым улочкам Ростова, где я расскажу о криминальном прошлом города и помогу вам разобраться в особенностях его многоликой культуры.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Соборная площадь
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Весь Ростов за 3 часа
Весь Ростов за 3 часа

Что вас ожидает

Ростов в деталях
Вы познакомитесь с Ростовом через истории о его культовых личностях и достопримечательностях. Пройдете мимо школы, где учился Солженицын, узнаете о самом скандальном ограблении банка на месте, где он когда-то стоял, и разберетесь, почему здание городской думы так напоминает ГУМ. А еще услышите об отце русского кинематографа и его связи с Ростовом, поймете, как строительство «Московской гостиницы» переплетается с далекой Индией, и откроете секрет «банды фантомасов» — самых известных ростовских грабителей.

Атмосфера «южной столицы»
Чтобы увидеть, как живут ростовчане, я проведу вас по нетуристическим районам. Здесь известный южным темпераментом, но по-кавказски гостеприимный город откроет свою особенную атмосферу. Вы окажетесь возле здания, которое, по местной легенде, упоминается в книге «12 стульев», полюбуетесь рекламой 1913 года, зайдете в старообрядческую церковь и дом купца — популярную среди ростовцев достопримечательность. Этот путь поможет понять необычную историю города и прочувствовать характер местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Весь Ростов за 3 часа
Весь Ростов за 3 часа
Весь Ростов за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Соборная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даниил
Даниил
Ростов-на-Дону — мой родной дом. Главная задача моих экскурсий — познакомить вас с историей, архитектурой и колоритом города. Показать его с такой стороны, чтобы вы влюбились в него.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Экскурсия содержательная и интересная. Гид с любовью рассказывает о своем родном городе. Рекомендую.
Елена
25 ноября 2019
Спасибо! познавательная экскурсия. Нам с коллегами очень понравилось!
Евгений
21 октября 2019
Экскурсия замечательна настольно, что захотелось бросить все, и переехать жить в Ростов! Даниил отличный рассказчик, качество проработки материала впечатляет, часы прогулки с ним пролетели незаметно. Высший балл, благодарность за прекрасно проведённое время и наши рекомендации!
20 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия!!!! Даниил просто супер экскурсовод!!! Очень интересно рассказывает и выкладывается полностью. Покоряет его любовь к родному городу. Очень рекомендую. Спасибо огромное тебе Даниил!!!!!!
3 сентября 2019
Очень грамотный и коммуникабельный экскурсовод! Больше бы таких!
12 августа 2019
Были в конце июля. В целом остались довольны экскурсией. Не понравилось большое количество посещенных однотипных мест, типа старых лестниц каких-то и пр, мне кажется надо побольше упор делать на более красивых местах, памятниках, набережной и пр. Походить с Даниилом и послушать его рассказы было очень интересно, но каких-то замечательных фотографий мы не получили. Уже потом сами погуляли по набережной.... В любом случае твердая четверка с плюсом, спасибо за экскурсию!
29 июля 2019
Прекрасная экскурсия. Особенно интересным было углубление в исторические районы Нахичевани, Богатяновки и т.п. Увидели совершенно неожиданный Ростов :) Замечательные истории старых ростовских особняков и двориков.
17 июля 2019
Мы просто влюбились в Ростов, и во многом - благодаря нашему гиду Данилу. Видно, что он не просто "горит" любимым делом, но и откровенно любит город, о котором рассказывает. Очень терпеливый и тактичный молодой человек. От души рекомендуем!
16 июля 2019
очень прерываюсь экскурсия! Даниил не ординарный и интересный экскурсовод! Были и фото и стихи и пикантные подробности про исторические места! не обычный маршрут и рассказчик! Рекомендую !!!
14 июля 2019
Даня - просто супер! Молодец. Влюбленный в свой город рострвчанин. Дождь в начале экскурсии абсолютно не помешал) и экскурсия вместо 3 часов длилась почти 5! Дворы и парадные Ростова, как их показал Даня - это просто как в кино) нам очень понравилось! Трипстер в очередной раз не подвел)
Ещё 9 отзывов

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