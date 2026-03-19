19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Весь Ростов за 3 часа

Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Откройте для себя Ростов-на-Дону, город с богатой историей и уникальной культурой, в рамках эксклюзивной индивидуальной экскурсии "Весь Ростов за 3 часа".

Погрузитесь в атмосферу "южной столицы", пройдя по старинным улочкам, где
читать дальшеуменьшить

каждый камень хранит в себе легенды о криминальном прошлом и культурном наследии города.

Эта пешеходная прогулка откроет перед вами Ростов с неожиданных сторон: от школы, где учился Солженицын, до секретов "банды фантомасов". Без дополнительных расходов, только истории, которые заставят вас взглянуть на город по-новому

5
246 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнайте истории о культовых личностях и достопримечательностях
  • 🏛 Посетите исторические здания и банки начала 20 века
  • 🎬 Откройте секреты русского кинематографа и его связи с Ростовом
  • 🏙 Прогуляйтесь по нетуристическим районам и ощутите атмосферу города
  • 📚 Узнайте о криминальном прошлом и знаменитых ограблениях
  • 🕍 Посетите старообрядческую церковь и дом купца
Весь Ростов за 3 часа
Весь Ростов за 3 часа
Весь Ростов за 3 часа

Что можно увидеть

  • Школа, где учился Солженицын
  • Здание городской думы
  • Московская гостиница
  • Старообрядческая церковь
  • Дом купца

Описание экскурсии

Ростов в деталях

Вы познакомитесь с Ростовом через истории о его культовых личностях и достопримечательностях. Пройдете мимо школы, где учился Солженицын, узнаете о самом скандальном ограблении банка на месте, где он когда-то стоял, и разберетесь, почему здание городской думы так напоминает ГУМ. А еще услышите об отце русского кинематографа и его связи с Ростовом, поймете, как строительство «Московской гостиницы» переплетается с далекой Индией, и откроете секрет «банды фантомасов» — самых известных ростовских грабителей.

Атмосфера «южной столицы»

Чтобы увидеть, как живут ростовчане, я проведу вас по нетуристическим районам. Здесь известный южным темпераментом, но по-кавказски гостеприимный город откроет свою особенную атмосферу. Вы окажетесь возле здания, которое, по местной легенде, упоминается в книге «12 стульев», полюбуетесь рекламой 1913 года, зайдете в старообрядческую церковь и дом купца — популярную среди ростовцев достопримечательность. Этот путь поможет понять необычную историю города и прочувствовать характер местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 2071 туриста
Ростов-на-Дону — мой родной дом. Главная задача моих экскурсий — познакомить вас с историей, архитектурой и колоритом города. Показать его с такой стороны, чтобы вы влюбились в него.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 246 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
232
4
13
3
1
2
1
Д
Дата посещения: 17 мар 2026
Были на экскурсии с Даниилом «Ростов за 3 часа». В компании были разновозрастные гости. От 15 до 70 лет. Всем очень понравилось! Время пролетело незаметно. Но весело и познавательно. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Очень интересная экскурсия, познавательная, нам понравилось двое взрослых и ребенок. Погуляли по главным улицам Ростова, ознакомились с историческими ценностями культурного наследия и кода самого города. Спасибо Даниил за Ваш подход, стихи и романтика Ростова останется у нас в памяти, благодарим за качественную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Всегда интересно посмотреть на город изнутри)) Заглянуть в переулки, услышать интересные истории и все такое. . Экскурсия началась с главной улицы и постепенно мы стали углубляться в историю города, уходя все дальше городской от суеты. .
Всегда интересно посмотреть на город изнутри)) Заглянуть в переулки, услышать интересные истории и все такое. .
Всегда интересно посмотреть на город изнутри)) Заглянуть в переулки, услышать интересные истории и все такое. .
Всегда интересно посмотреть на город изнутри)) Заглянуть в переулки, услышать интересные истории и все такое. .
Всегда интересно посмотреть на город изнутри)) Заглянуть в переулки, услышать интересные истории и все такое. .
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Отличная экскурсия. Ходили семьей с детьми, все очень довольны. Даниил - отличный рассказчик, преподносит материал артистично и с изюминкой,небанально. Глубокие знания истории и любовь к своему городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила. Выбирая экскурсию, не сразу обратила внимание на этого гида. Просто по списку он вывалился
читать дальшеуменьшить

не в первых рядах! НО!!!! Даниил очень крут! Очень приятный, опрятный (для меня это очень важный момент) грамотный, вежливый и что очень важно содержательный молодой человек! Столько у него с собой материала, об истории его любимого города. Даниил ростовчанин, на сколько я его услышала, в третьем поколении. Моя подруга, которая живет 2 года в Ростове, наконец-то и не безучастия Даниила, посмотрела на этот прекрасный город по-другому. Все-таки кто бы что не говорил, а молодежь у нас очень содержательные! Сыну 10 лет он в восторге от экскурсии, за 4,5 часа периодически что-то выспрашивал у Данила. Да, в какой то момент стал поднывать, но это нормально))). Потом поел и все прошло! Скоро разгрузится по учебе и наваяет ролик о нашей прогулке. Обязательно вышлем Даниилу. Для будущей поездки наметили маршрут по рекомендации Даниила. Теперь мы точно знаем, что еще вернемся в этот замечательный город! И кстати, опять же по рекомендации Даниила, моя подруга наконец-то нашла те самые вкусности, которых ей так не хватало в Ростове))))это про рыбу. Даниил, благодарствуем вам за ваш труд и увлекательную экскурсию! Всех благ. P.S. жаль мало фото можно добавить(((хотя…. все не разместить точно!

Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.+2
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Добрый день! вот уже почти 2 недели, как мы гуляли по Ростову-на Дону в компании Даниила.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но и показывают места с большой историей, где до сих пор можно найти дома дореволюционной
читать дальшеуменьшить

постройки с большими деревянными окнами и дверьми, мраморными и чугунными лестницами, разделяющими дом на парадный вход и для прислуги.
Время пролетело незаметно. Успели даже заглянуть в местечко с вкусным какао, по дороге заглянули в кондитерскую, работающую с 1954 года и даже нашли глинтвейн в середине марта))

Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но+2
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Замечательная экскурсия. Тот случай, когда тебе показывают не только Ростов с его красивой туристической стороны, но
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии на «Весь Ростов за 3 часа»

Старый купеческий Ростов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старый купеческий Ростов
Начало: Ул. Московская 51, возле памятника Д. Ростовскому
Расписание: По согласованию с гидом.
7875 ₽ за всё до 8 чел.
Золотой квадрат и Орда города
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Золотой квадрат и Орда города
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 09:00
6950 ₽ за всё до 6 чел.
По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Расписание: По договоренности с гидом
8900 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Погулять по центральным улицам и раскрыть городские секреты на театрализованной экскурсии
Начало: В Покровском сквере
6 сен в 20:00
8 сен в 19:00
от 17 500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
от 6000 ₽ за экскурсию