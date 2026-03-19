19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу "южной столицы", пройдя по старинным улочкам, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнайте истории о культовых личностях и достопримечательностях
- 🏛 Посетите исторические здания и банки начала 20 века
- 🎬 Откройте секреты русского кинематографа и его связи с Ростовом
- 🏙 Прогуляйтесь по нетуристическим районам и ощутите атмосферу города
- 📚 Узнайте о криминальном прошлом и знаменитых ограблениях
- 🕍 Посетите старообрядческую церковь и дом купца
Что можно увидеть
- Школа, где учился Солженицын
- Здание городской думы
- Московская гостиница
- Старообрядческая церковь
- Дом купца
Описание экскурсии
Ростов в деталях
Вы познакомитесь с Ростовом через истории о его культовых личностях и достопримечательностях. Пройдете мимо школы, где учился Солженицын, узнаете о самом скандальном ограблении банка на месте, где он когда-то стоял, и разберетесь, почему здание городской думы так напоминает ГУМ. А еще услышите об отце русского кинематографа и его связи с Ростовом, поймете, как строительство «Московской гостиницы» переплетается с далекой Индией, и откроете секрет «банды фантомасов» — самых известных ростовских грабителей.
Атмосфера «южной столицы»
Чтобы увидеть, как живут ростовчане, я проведу вас по нетуристическим районам. Здесь известный южным темпераментом, но по-кавказски гостеприимный город откроет свою особенную атмосферу. Вы окажетесь возле здания, которое, по местной легенде, упоминается в книге «12 стульев», полюбуетесь рекламой 1913 года, зайдете в старообрядческую церковь и дом купца — популярную среди ростовцев достопримечательность. Этот путь поможет понять необычную историю города и прочувствовать характер местных жителей.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.