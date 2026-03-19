19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Ростов-на-Дону, город с богатой историей и уникальной культурой, в рамках эксклюзивной индивидуальной экскурсии "Весь Ростов за 3 часа".Погрузитесь в атмосферу "южной столицы", пройдя по старинным улочкам, где

каждый камень хранит в себе легенды о криминальном прошлом и культурном наследии города. Эта пешеходная прогулка откроет перед вами Ростов с неожиданных сторон: от школы, где учился Солженицын, до секретов "банды фантомасов". Без дополнительных расходов, только истории, которые заставят вас взглянуть на город по-новому

Описание экскурсии

Ростов в деталях

Вы познакомитесь с Ростовом через истории о его культовых личностях и достопримечательностях. Пройдете мимо школы, где учился Солженицын, узнаете о самом скандальном ограблении банка на месте, где он когда-то стоял, и разберетесь, почему здание городской думы так напоминает ГУМ. А еще услышите об отце русского кинематографа и его связи с Ростовом, поймете, как строительство «Московской гостиницы» переплетается с далекой Индией, и откроете секрет «банды фантомасов» — самых известных ростовских грабителей.

Атмосфера «южной столицы»

Чтобы увидеть, как живут ростовчане, я проведу вас по нетуристическим районам. Здесь известный южным темпераментом, но по-кавказски гостеприимный город откроет свою особенную атмосферу. Вы окажетесь возле здания, которое, по местной легенде, упоминается в книге «12 стульев», полюбуетесь рекламой 1913 года, зайдете в старообрядческую церковь и дом купца — популярную среди ростовцев достопримечательность. Этот путь поможет понять необычную историю города и прочувствовать характер местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.