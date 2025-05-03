Мои заказы

Линия «Миус-фронта» – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Линия «Миус-фронта»» в Ростове-на-Дону, цены от 8700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Погрузитесь в историю Миусс-фронта, посетив Самбекские высоты и памятники героическим сражениям Великой Отечественной войны
Начало: На Гвардейской площади
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
На машине
10 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 мая 2025
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Очень понравилась экскурсия Через Древнюю Грецию в Таганрог с визитом к "Мадам Ку - ку". Доброжелательная атмосфера, шикарное знание истории
    читать дальше

    своего края, истории своей страны. Столько всего увидели, столько всего узнали. Замечательный выходной с замечательным гидом Андреем. Буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым.

  • Я
    Яна
    24 декабря 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Хотелось бы выразить благодарность прекрасному гиду Андрею за насыщенную и очень увлекательную экскурсию. Безумно понравилось. После поездки остались только самые приятные впечатления. Очень рекомендую при поездке в Ростов-на-Дону воспользоваться услугами Андрея и посетить данную экскурсию.
  • В
    Виктор
    23 июня 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. В городе Таганрог множество мест, позволяющий задуматься об истории России. Все прекрасно организовано. Большое спасибо.
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
  • Л
    Людмила
    7 января 2024
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии
    читать дальше

    получили огромное количество информации. Информация подаются структурировано и логично, есть полное понимаю, как и где проходил Миусс-Фронт. Александр знает каждое братское захоронение по линии Миусс-Фронта в Ростовской области, не хватило времени, он готов был заезжать, показывать и рассказывать еще и еще). Рекомендуем!

  • М
    Марина
    14 июля 2023
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная экскурсия. Нам, конечно, хотелось в первую очередь попасть в Таганрог, но и остальные пункты в программе важны и интересны.
    читать дальше

    Танаису мы уделили меньше времени, нам хватило краткого знакомства, зато успели во все чеховские музеи. И даже заехали на пляж - спасибо гиду! К "Мадам ку-ку" тоже зашли на минутку. Хотелось побольше городских впечатлений. Мемориал смотрели на обратном пути, опять же из соображений экономии времени. Кассы музеев в Таганроге акрываются в 17.00. К мемориалу надо ехать обязательно. Но можно и вечером. Там не успели в музей, но впечатлений хватило. И если учесть обстоятельный и подробный рассказ гида, то этого было достаточно. Для впечатлений. А теперь вот очень захотелось изучить этот вопрос, мы ведь ничего об этом сражении не знали. Гиду спасибо. За доброжелательность и профессионализм. Было очень интересно.

  • Е
    Елена
    1 июля 2023
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Спасибо, все хорошо
  • Н
    Николай
    17 ноября 2022
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Эрудиция, знания, интеллигентность экскурсовода, что ещё нужно для интересной и познавательной экскурсии. Всем этим Андрей обладает. Рекомендую его настоятельно. Обязательно воспользуюсь его услугами следующий приезд в Ростов.
  • А
    Алена
    27 октября 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
  • С
    Светлана
    14 августа 2022
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Очень интересная экскурсия. Андрей замечательный рассказчик и просто приятный человек. Здесь, на сайте, уже много хвалебных слов сказано в его
    читать дальше

    адрес. Поэтому не буду повторяться. Просто хочу сказать спасибо и выразить сожаление, что наше общение ограничилось одним днем. Но уверена, что если окажемся в Ростове еще раз, обязательно запишемся на другую экскурсию этого гида.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2022
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Путешествовали вдвоем с подругой, экскурсия была заранее согласована. Огромное спасибо Андрею за прекрасно организованную и проведенную поездку. Помимо непосредственной темы
    читать дальше

    экскурсии узнали очень много дополнительной информации о ростовском крае и казачестве. Экскурсовод доносил информацию с большой душой, экскурсия получилась не только познавательная, но и очень позитивная. Вернувшись домой обязательно поделимся с друзьями и порекомендуем и эту поездку, и этого гида. Татьяна

  • Е
    Екатерина
    1 мая 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в разы больше! Хотя со
    читать дальше

    слов организатора, нашу программу пришлось перекроить и немного видоизменить, так как с нами были двое детей 9ти и 12ти лет. Наш экскурсовод честно написал мне, что это "не развлечение для детей". А так как поехать мне всё же хотелось, написал следующее:" Но я не уверен что детям будет увлекательно ездить по могилам, мемориалам и местам сражений которые сейчас по виду - обычные поля иногда с высотами и речкой. Патриотическое воспитание очень важно, безусловно. Но его нужно подавать в форме, которую дети могут воспринимать в определенном возрасте. И 5 часов на машине для них будет весьма утомительно.
    Может быть упростить экскурсию.
    Полную программу моей экскурсии Ваша группа освоить не сможет."
    Вобщем, наша экскурсия удалась! Поездка заняла более 8 часов, но пролетела на одном дыхании! Дети в восторге! Мы с мамой под впечатлением от полученной информации (а рассказчик Александр замечательный)! Исторические сведения давались нам так поэтапно, дозированно и так были переплетены с местами наших остановок, что мы прослушали историю нашего края от времен сарматских племён, греков… через походы и завоевания Петра, Софьи и Екатерины… трагедию казачества в гражданской войне… народное горе и подвиг в ВОВ… до новейшей истории современной России!!!
    Спустя сутки я уже перечитала биографии нескольких бойцов, установивших знамена Победы на рейхстаге, и так и не получивших звания Героев Советского Союза!
    Любителям истории родного края и ВОВ очень рекомендую!
    Александру огромное спасибо! Здоровья Вам и благодарных слушателей!

  • С
    Светлана
    10 января 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Это путешествие имело особое значение для нас с сестрой - наш дед погиб здесь в августе 1943 г. Спасибо Александру за организацию такой непростой, но важной экскурсии.
  • П
    Павел
    24 января 2021
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    В начале января ездили с Александром на три экскурсии. Первые две "Вдоль Дона" и "От Азова до Новочеркасска" оставили самые
    читать дальше

    приятные впечатления. Прекрасно разработанные маршруты были содержательны и интересны.
    Экскурсия на Самбекские высоты началась с посещения небольших мемориалов, установленных на месте ожесточенных боев в ВОВ. Александр рассказал об истории оборонительных и наступательных боев в этих местах.
    Во второй части экскурсии посетили большой современный музей-мемориал "Самбекские высоты". Музей только открылся. Все новое - интересное. С нами был ребенок 6 лет. Музей его очень заинтересовал. Посещение музея не было бы полным без предварительного проезда по местам событий. Эта экскурсия нам тоже очень понравилась, рекомендуем для посещения.
    P.S. в музей мы попали под закрытие. Обязательно надо следить за окончание времени работы касс музея. Можно купить билет заранее, осмотреть мемориал снаружи в музей войти за час до закрытия, когда кассы уже не работают. С музеем одновременно закрывается вся территория мемориала.

