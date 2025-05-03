читать дальше

слов организатора, нашу программу пришлось перекроить и немного видоизменить, так как с нами были двое детей 9ти и 12ти лет. Наш экскурсовод честно написал мне, что это "не развлечение для детей". А так как поехать мне всё же хотелось, написал следующее:" Но я не уверен что детям будет увлекательно ездить по могилам, мемориалам и местам сражений которые сейчас по виду - обычные поля иногда с высотами и речкой. Патриотическое воспитание очень важно, безусловно. Но его нужно подавать в форме, которую дети могут воспринимать в определенном возрасте. И 5 часов на машине для них будет весьма утомительно.

Может быть упростить экскурсию.

Полную программу моей экскурсии Ваша группа освоить не сможет."

Вобщем, наша экскурсия удалась! Поездка заняла более 8 часов, но пролетела на одном дыхании! Дети в восторге! Мы с мамой под впечатлением от полученной информации (а рассказчик Александр замечательный)! Исторические сведения давались нам так поэтапно, дозированно и так были переплетены с местами наших остановок, что мы прослушали историю нашего края от времен сарматских племён, греков… через походы и завоевания Петра, Софьи и Екатерины… трагедию казачества в гражданской войне… народное горе и подвиг в ВОВ… до новейшей истории современной России!!!

Спустя сутки я уже перечитала биографии нескольких бойцов, установивших знамена Победы на рейхстаге, и так и не получивших звания Героев Советского Союза!

Любителям истории родного края и ВОВ очень рекомендую!

Александру огромное спасибо! Здоровья Вам и благодарных слушателей!