Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Погрузитесь в историю Миусс-фронта, посетив Самбекские высоты и памятники героическим сражениям Великой Отечественной войны
Начало: На Гвардейской площади
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 мая 2025Очень понравилась экскурсия Через Древнюю Грецию в Таганрог с визитом к "Мадам Ку - ку". Доброжелательная атмосфера, шикарное знание истории
- ЯЯна24 декабря 2024Хотелось бы выразить благодарность прекрасному гиду Андрею за насыщенную и очень увлекательную экскурсию. Безумно понравилось. После поездки остались только самые приятные впечатления. Очень рекомендую при поездке в Ростов-на-Дону воспользоваться услугами Андрея и посетить данную экскурсию.
- ВВиктор23 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. В городе Таганрог множество мест, позволяющий задуматься об истории России. Все прекрасно организовано. Большое спасибо.
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ЛЛюдмила7 января 2024Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии
- ММарина14 июля 2023Отличная экскурсия. Нам, конечно, хотелось в первую очередь попасть в Таганрог, но и остальные пункты в программе важны и интересны.
- ЕЕлена1 июля 2023Спасибо, все хорошо
- ННиколай17 ноября 2022Эрудиция, знания, интеллигентность экскурсовода, что ещё нужно для интересной и познавательной экскурсии. Всем этим Андрей обладает. Рекомендую его настоятельно. Обязательно воспользуюсь его услугами следующий приезд в Ростов.
- ААлена27 октября 2022Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
- ССветлана14 августа 2022Очень интересная экскурсия. Андрей замечательный рассказчик и просто приятный человек. Здесь, на сайте, уже много хвалебных слов сказано в его
- ТТатьяна20 мая 2022Путешествовали вдвоем с подругой, экскурсия была заранее согласована. Огромное спасибо Андрею за прекрасно организованную и проведенную поездку. Помимо непосредственной темы
- ЕЕкатерина1 мая 2022Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в разы больше! Хотя со
- ССветлана10 января 2022Это путешествие имело особое значение для нас с сестрой - наш дед погиб здесь в августе 1943 г. Спасибо Александру за организацию такой непростой, но важной экскурсии.
- ППавел24 января 2021В начале января ездили с Александром на три экскурсии. Первые две "Вдоль Дона" и "От Азова до Новочеркасска" оставили самые
