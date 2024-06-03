Откройте для себя мифы и легенды Ростова-на-Дону с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов - город на Дону, на Доне
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
102 отзыва
Популярное предложение
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
«Поделюсь городской легендой о подземных ходах в доме Маргариты Черновой»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290 за человека
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Отличный гид на комфортабельном автомобиле. Все рассказал и показал.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Свой день рождения решила провести в Ростове. Давно хотела узнать о городе побольше. Заказали индивидуальную автомобильную экскурсию с Сергеем. Перед
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    этим не представляла что можно рассказывать 3 часа. Но с Сергеем они пролетели быстро. Видно,что он любит свой город. Узнали много исторических интересных фактов,главные достопримечательности увидели. Очень воспитанный,интеллигентный гид. А ещё была моя любимая машина RAV 4!Праздник удался,огромное спасибо!!

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к себе. Сам маршрут был
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    очень грамотно построен. Он нас забрал из указанного адреса и в конце отвёз туда, куда мы его попросили. С нами были чумаданы, все погрузили в машину и поехали смотреть город. Считаю что Ростов-на-Дону, надо смотреть на машине. Пешком много чего не увидишь. Наша экскурсия продлилась дольше заявленной. Позже Сергей сказал, что я вижу что Вам интересно, поэтому решил ещё от себя добавить пару объектов. Человеку нравится своя работа, а это значит он будет делать её отлично. Спасибо Вам Сергей! Нам все очень понравилось!

    Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая
  • Л
    Людмила
    7 января 2024
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии
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    получили огромное количество информации. Информация подаются структурировано и логично, есть полное понимаю, как и где проходил Миусс-Фронт. Александр знает каждое братское захоронение по линии Миусс-Фронта в Ростовской области, не хватило времени, он готов был заезжать, показывать и рассказывать еще и еще). Рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    30 июля 2023
    Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
    Отличная экскурсия!
  • А
    Алена
    27 октября 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
  • М
    Марина
    3 сентября 2022
    Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
    Экскурсия прошла отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ростов - город на Дону, на Доне
  2. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  3. Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
  4. Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
  5. Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 290 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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