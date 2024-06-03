1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
«Поделюсь городской легендой о подземных ходах в доме Маргариты Черновой»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Отличный гид на комфортабельном автомобиле. Все рассказал и показал.
- ННаталья31 мая 2024Свой день рождения решила провести в Ростове. Давно хотела узнать о городе побольше. Заказали индивидуальную автомобильную экскурсию с Сергеем. Перед
- ООксана29 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
- ВВладимир28 мая 2024Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к себе. Сам маршрут был
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ААлександра10 мая 2024Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
- ЛЛюдмила7 января 2024Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии
- ЮЮлия30 июля 2023Отличная экскурсия!
- ААлена27 октября 2022Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
- ММарина3 сентября 2022Экскурсия прошла отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 290 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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