Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте отправимся к истокам Ростова-на-Дону! Вас ждёт рассказ о местной цитадели, Петре I и Суворове.



Я расскажу вам о том, как сюда перебрались крымские армяне и откуда произошло название «Ростов-папа».



Проберёмся сквозь лихие девяностые к нашим дням и современным кварталам процветающего города, которому будет чем вас удивить! 5 26 отзывов

Юлия Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 26 отзывов 3 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гостеприимный Ростов-папа Приглашаю вас на неспешную прогулку по историческому центру нашего прекрасного города! Вместе разберёмся, как в нём не заблудиться, побываем у главных достопримечательностей и пройдёмся по атмосферным улочкам, перед которыми невозможно устоять. Вы увидите блистательные особняки, историческую и современную застройку, а ещё мы обязательно прогуляемся по набережной реки Дон. Важная информация: Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный собор

Центральный рынок

Мозаику в переходах

Большая Садовая

Пушкинский бульвар

Памятник Коробейнику

Здание государственного банка

Дом Ивана Зворыкина

Здание Городской думы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспорт (при необходимости, за дополнительную плату можно организовать доставку до места проведения экскурсии) Где начинаем и завершаем? Начало: Соборная площадь, Памятник Димитрию Ростовскому Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Важная информация Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.