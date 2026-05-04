Давайте отправимся к истокам Ростова-на-Дону! Вас ждёт рассказ о местной цитадели, Петре I и Суворове.
Я расскажу вам о том, как сюда перебрались крымские армяне и откуда произошло название «Ростов-папа».
Проберёмся сквозь лихие девяностые к нашим дням и современным кварталам процветающего города, которому будет чем вас удивить!
Я расскажу вам о том, как сюда перебрались крымские армяне и откуда произошло название «Ростов-папа».
Проберёмся сквозь лихие девяностые к нашим дням и современным кварталам процветающего города, которому будет чем вас удивить!
Описание экскурсииГостеприимный Ростов-папа Приглашаю вас на неспешную прогулку по историческому центру нашего прекрасного города! Вместе разберёмся, как в нём не заблудиться, побываем у главных достопримечательностей и пройдёмся по атмосферным улочкам, перед которыми невозможно устоять. Вы увидите блистательные особняки, историческую и современную застройку, а ещё мы обязательно прогуляемся по набережной реки Дон. Важная информация: Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Центральный рынок
- Мозаику в переходах
- Большая Садовая
- Пушкинский бульвар
- Памятник Коробейнику
- Здание государственного банка
- Дом Ивана Зворыкина
- Здание Городской думы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (при необходимости, за дополнительную плату можно организовать доставку до места проведения экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Памятник Димитрию Ростовскому
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Очень насыщенная 3часовая экскурсия пролетала незаметно! Экскурсовод ответила на все мои вопросы, даже те, которые не связаны с темой экскурсии. Все получилось органично - как хорошая продуктивная дискуссия.
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Ф
Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию!
Она настоящий профессионал, интересно и с душой рассказывает о городе. Узнали много нового, маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — дружелюбная и тёплая. Однозначно рекомендуем!
Она настоящий профессионал, интересно и с душой рассказывает о городе. Узнали много нового, маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — дружелюбная и тёплая. Однозначно рекомендуем!
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О
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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С
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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С
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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О
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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