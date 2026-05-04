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«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу

Познакомьтесь с историей Ростова-на-Дону на индивидуальной пешеходной экскурсии
Давайте отправимся к истокам Ростова-на-Дону! Вас ждёт рассказ о местной цитадели, Петре I и Суворове.

Я расскажу вам о том, как сюда перебрались крымские армяне и откуда произошло название «Ростов-папа».

Проберёмся сквозь лихие девяностые к нашим дням и современным кварталам процветающего города, которому будет чем вас удивить!
5
26 отзывов
«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу
«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу
«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу

Описание экскурсии

Гостеприимный Ростов-папа Приглашаю вас на неспешную прогулку по историческому центру нашего прекрасного города! Вместе разберёмся, как в нём не заблудиться, побываем у главных достопримечательностей и пройдёмся по атмосферным улочкам, перед которыми невозможно устоять. Вы увидите блистательные особняки, историческую и современную застройку, а ещё мы обязательно прогуляемся по набережной реки Дон. Важная информация: Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Центральный рынок
  • Мозаику в переходах
  • Большая Садовая
  • Пушкинский бульвар
  • Памятник Коробейнику
  • Здание государственного банка
  • Дом Ивана Зворыкина
  • Здание Городской думы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (при необходимости, за дополнительную плату можно организовать доставку до места проведения экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Памятник Димитрию Ростовскому
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Будем много ходить. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Е
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Очень насыщенная 3часовая экскурсия пролетала незаметно! Экскурсовод ответила на все мои вопросы, даже те, которые не связаны с темой экскурсии. Все получилось органично - как хорошая продуктивная дискуссия.
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Ф
Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию!
Она настоящий профессионал, интересно и с душой рассказывает о городе. Узнали много нового, маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — дружелюбная и тёплая. Однозначно рекомендуем!
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О
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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привлекала и выстроила экскурсию с ориентиром на нее. Мы это очень оценили. Спасибо большое, остались довольные и приятно уставшие. Город для нас открылся с другой стороны, что нам очень захотелось вернуться и посетить те места, которые не успели в этот раз.

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С
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
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привлекала и выстроила экскурсию с ориентиром на нее. Мы это очень оценили. Спасибо большое, остались довольные и приятно уставшие. Город для нас открылся с другой стороны, что нам очень захотелось вернуться и посетить те места, которые не успели в этот раз.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
читать дальшеуменьшить

привлекала и выстроила экскурсию с ориентиром на нее. Мы это очень оценили. Спасибо большое, остались довольные и приятно уставшие. Город для нас открылся с другой стороны, что нам очень захотелось вернуться и посетить те места, которые не успели в этот раз.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Юлей. Мы были с дочкой 5 лет, которая не так была заинтересована в истории и т. п. Но каким-то волшебным образом Юля ее активно
читать дальшеуменьшить

привлекала и выстроила экскурсию с ориентиром на нее. Мы это очень оценили. Спасибо большое, остались довольные и приятно уставшие. Город для нас открылся с другой стороны, что нам очень захотелось вернуться и посетить те места, которые не успели в этот раз.

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