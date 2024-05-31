Парамоновские Склады – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 9 экскурсий в категории «Парамоновские Склады» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
27 отзывов
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720 за человека
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250 за всё до 10 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290 за человека
Обзорная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428 за всё до 15 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    31 мая 2024
    «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
    Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.
  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
    Гид рассказывала интересно, экскурсия,всем понравилась.
  • Я
    Ярослава
    2 мая 2024
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Здравствуйте, случайно попала на эту экскурсию. Осталась очень довольно. Экскурсовод - бомбический. Видно, как волнует облик нашего города, который стараются "изменить". Спасибо.
  • Г
    Галина
    21 апреля 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.
  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2024
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Прекрасная экскурсия и замечательный гид Наталья Николаевна ☺️ Получила колоссальное удовольствие и море впечатлений, узнала о своем городе много нового и интересного 🥰 Спасибо за большую любовь к своему делу!
  • Я
    Яна
    4 января 2024
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Безумно понравилась экскурсия благодаря замечательному гиду Даниилу. Я часто путешествую с семьей по странам и городам нашей страны,поэтому не побоюсь
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    сказать,что это лучший гид за последнее время,посещенных мною экскурсий. Даниил очень умный,интересный,глубоколюбящий свой город и его историю,гид! Нам повезло,он смог оставить в нас яркие и душевные эмоции надолго! Он разрешает задавать любые вопросы(даже немного не по теме 😌) и у него есть ответ на любой из них. Повествует ярко,эмоционально,с применением фольклора,литературы. Спасибо 🫶🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парамоновские Склады»

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  1. «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
  2. Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
  3. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  4. «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
  5. Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Парамоновские Склады" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 290 до 9 390. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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