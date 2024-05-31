Л Лия «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!

А Анастасия «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!

Ю Юлия Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.

Н Наталья «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.

Р Роман «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!

Т Татьяна Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу Гид рассказывала интересно, экскурсия,всем понравилась.

Я Ярослава Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия Здравствуйте, случайно попала на эту экскурсию. Осталась очень довольно. Экскурсовод - бомбический. Видно, как волнует облик нашего города, который стараются "изменить". Спасибо.

Г Галина «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.

Е Екатерина Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия Прекрасная экскурсия и замечательный гид Наталья Николаевна ☺️ Получила колоссальное удовольствие и море впечатлений, узнала о своем городе много нового и интересного 🥰 Спасибо за большую любовь к своему делу!