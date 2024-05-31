1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия31 мая 2024Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
- ААнастасия12 мая 2024Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
- ННаталья3 мая 2024Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.
- РРоман3 мая 2024Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гид рассказывала интересно, экскурсия,всем понравилась.
- ЯЯрослава2 мая 2024Здравствуйте, случайно попала на эту экскурсию. Осталась очень довольно. Экскурсовод - бомбический. Видно, как волнует облик нашего города, который стараются "изменить". Спасибо.
- ГГалина21 апреля 2024Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.
- ЕЕкатерина26 февраля 2024Прекрасная экскурсия и замечательный гид Наталья Николаевна ☺️ Получила колоссальное удовольствие и море впечатлений, узнала о своем городе много нового и интересного 🥰 Спасибо за большую любовь к своему делу!
- ЯЯна4 января 2024Безумно понравилась экскурсия благодаря замечательному гиду Даниилу. Я часто путешествую с семьей по странам и городам нашей страны,поэтому не побоюсь
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парамоновские Склады»
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