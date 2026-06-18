Современный Ростов-на-Дону похож на матрёшку: до конца 1920-х годов здесь существовали два города — Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. Понять и почувствовать характер каждого из них мы сможем в трамвайном путешествии. Проедем по историческим улицам, где время словно остановилось, и разглядим прошлое за фасадом настоящего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш путь начнётся от железнодорожного вокзала и пройдёт через два города и несколько столетий. Вас ждут не только широко известные памятники, но и скрытые от невнимательного взгляда свидетели истории.

Ключевые точки маршрута:

железнодорожный вокзал — стартовая точка

река Темерник — историческая артерия, с которой всё начиналось

площадь Пятого Донского корпуса

ансамбль исторической застройки: Хлебозавод №1, здание бывшей Высшей партийной школы, подземный переход с уникальной советской мозаикой

сердце старого Ростова: павильон крытого рынка, Кафедральный собор Рождества Богородицы, памятник святителю Димитрию Ростовскому

дом купца Максимова, Солдатская синагога, здание бывшего Часового завода.

Нахичевань-на-Дону: Парк им. Черевичкина, здание бывшей Екатерининской гимназии, РАМТ, Музей русско-армянской дружбы, Городское начальное училище

О чём вы узнаете

Вас ждёт рассказ, который наполнит каждую остановку смыслом. Вы не просто увидите здания, а узнаете их историю. Мы поговорим о том:

какую роль река Темерник сыграла в судьбе России времён Петра I

как создавался и чем уникален Кафедральный собор

в чём архитектурная и историческая ценность ростовского крытого рынка

как жили и чем торговали местные купцы, например, в доме Максимова

почему в Ростове появилась именно Солдатская синагога

как работал легендарный Часовой завод и что он производил

какие древние народы жили на этих землях задолго до появления города

чем славился и как развивался знаменитый район Богатяновка

Организационные детали