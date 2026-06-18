Современный Ростов-на-Дону похож на матрёшку: до конца 1920-х годов здесь существовали два города — Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. Понять и почувствовать характер каждого из них мы сможем в трамвайном путешествии.
Проедем по историческим улицам, где время словно остановилось, и разглядим прошлое за фасадом настоящего.
Проедем по историческим улицам, где время словно остановилось, и разглядим прошлое за фасадом настоящего.
Описание экскурсии
Наш путь начнётся от железнодорожного вокзала и пройдёт через два города и несколько столетий. Вас ждут не только широко известные памятники, но и скрытые от невнимательного взгляда свидетели истории.
Ключевые точки маршрута:
- железнодорожный вокзал — стартовая точка
- река Темерник — историческая артерия, с которой всё начиналось
- площадь Пятого Донского корпуса
- ансамбль исторической застройки: Хлебозавод №1, здание бывшей Высшей партийной школы, подземный переход с уникальной советской мозаикой
- сердце старого Ростова: павильон крытого рынка, Кафедральный собор Рождества Богородицы, памятник святителю Димитрию Ростовскому
- дом купца Максимова, Солдатская синагога, здание бывшего Часового завода.
- Нахичевань-на-Дону: Парк им. Черевичкина, здание бывшей Екатерининской гимназии, РАМТ, Музей русско-армянской дружбы, Городское начальное училище
О чём вы узнаете
Вас ждёт рассказ, который наполнит каждую остановку смыслом. Вы не просто увидите здания, а узнаете их историю. Мы поговорим о том:
- какую роль река Темерник сыграла в судьбе России времён Петра I
- как создавался и чем уникален Кафедральный собор
- в чём архитектурная и историческая ценность ростовского крытого рынка
- как жили и чем торговали местные купцы, например, в доме Максимова
- почему в Ростове появилась именно Солдатская синагога
- как работал легендарный Часовой завод и что он производил
- какие древние народы жили на этих землях задолго до появления города
- чем славился и как развивался знаменитый район Богатяновка
Организационные детали
- В стоимость включены все необходимые расходы: персональные одноразовые наушники, билеты на трамвай
- Ограничения по возрасту: строго 18+, экскурсия только для взрослых
- Транспорт: обычный городской трамвай, обслуживающий данный маршрут
в воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 515 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия нам понравилась, было интересно и познавательно. Очень душевный и симпатичный экскурсовод Павел🤗 хорошо знает историю города и края, любит Ростов на Дону и переживает за будущее! Обязательно будем участвовать в других экскурсиях, которые проводит Павел! Спасибо! ✌️🤩🌞🌹
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О
Однозначно рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Во-первых, сама идея. Ты проезжаешь на трамвайчике по самому центру города и параллельно получаешь увлекательный рассказ. Во-вторых, экскурсовод, Павел. Отвечал на все наши вопросы, интересно рассказывал. Чувствуется, что человек знает и любит свой город. Спасибо ему еще раз! И привет из Орла!
Павел
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Спасибо Вам большое за добрые слова! Рад, что экскурсия пришлась Вам по душе. Приезжайте, Ростов очень многоликий город, здесь можно просто гулять и совершать открытия абсолютно спонтанно.
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Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно! Понравилось что совмещена поездка на трамвае и пеший маршрут. Павел замечательный рассказчик и очень увлеченный своим делом человек! Однозначно рекомендую!
Павел
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте! Спасибо Вам большое за отзыв! Очень рад, что моя небольшая обзорная прогулка пришлась Вам по душе. Возвращайтесь в Ростов-на-Дону за новыми впечатлениями - здесь много замечательных старинных зданий и ещё больше невероятных историй)))
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Павел, большое спасибо за интересный формат экскурсии и познавательную лекцию! Было очень интересно
Павел
Ответ организатора:
Адель, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за интерес к экскурсии и за тёплый отклик! Приятно было совершить небольшую трамвайную прогулку в Вашем обществе и рассказать Вам об истории города.
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Д
отличная экскурсия, подготовленный и эрудированный экскурсовод, всем рекомендую!
Павел
Ответ организатора:
Дмитрий, здравствуйте!
Спасибо Вам большое за добрые слова! Надеюсь, у Вас останется самое положительное впечатление о Ростове-на-Дону и я рад, если смог этому поспособствовать.
Спасибо Вам большое за добрые слова! Надеюсь, у Вас останется самое положительное впечатление о Ростове-на-Дону и я рад, если смог этому поспособствовать.
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хорошая экскурсия. и по центру прогулялись, и Нахичевань посмотрели
Павел
Ответ организатора:
Мария, добрый день! Спасибо Вам большое за отклик. Рад, что экскурсия пришлась Вам по душе.
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