Приглашаем вас на базу отдыха «Эльдорадо», которая находится в каньоне на берегу бирюзового озера с прозрачной чистой водой и прекрасным песчаным пляжем.

База в Каменск-Шахтинском считается одной из лучших в Ростовской области. На ее территории, стилизованной под древнее индейское поселение, есть все для комфортного отдыха: взрослый и детский пляжи, водные горки, детская площадка, батут, ресторан и несколько баров.

После отдыха на базе, вы совершите настоящее путешествие в сказку, отправившись на прогулку по ландшафтному парку «Лога» с множеством арт-объектов и сказочных персонажей.