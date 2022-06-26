Парк "Лога" и база отдыха "Эльдорадо"

Парк "Лога" и база отдыха "Эльдорадо"
Парк "Лога" и база отдыха "Эльдорадо"
Парк "Лога" и база отдыха "Эльдорадо"
Парк "Лога" и база отдыха "Эльдорадо"

Что вас ожидает 🤩

  • Парк «Лога»
  • База отдыха «Эльдорадо»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Описание

Приглашаем вас на базу отдыха «Эльдорадо», которая находится в каньоне на берегу бирюзового озера с прозрачной чистой водой и прекрасным песчаным пляжем.

База в Каменск-Шахтинском считается одной из лучших в Ростовской области. На ее территории, стилизованной под древнее индейское поселение, есть все для комфортного отдыха: взрослый и детский пляжи, водные горки, детская площадка, батут, ресторан и несколько баров.

После отдыха на базе, вы совершите настоящее путешествие в сказку, отправившись на прогулку по ландшафтному парку «Лога» с множеством арт-объектов и сказочных персонажей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты на базу отдыха «Эльдорадо»: 300 руб. /чел. (дети до 7 лет - бесплатно). Питание. Прокат мангалов
  • Шезлонгов
  • Спортивного инвентаря
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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