Вы услышите о жертвах холокоста в Змиевской балке и окажетесь на месте кровопролитных боёв — в Кумженской роще.
Узнаете, почему 56 армия оказалась не готова, погрузитесь в историю партизанского движения и попробуете настоящую фронтовую кашу.
Описание экскурсии
Память о жертвах
Мы начнем с северо-восточной части города и будем продвигаться на запад. В парке Авиаторов осмотрим обелиск у братской могилы, где похоронены более 1800 человек. После отправимся в один из районов Ростова, Нахичевань: проедем по улице, где велись локальные городские бои. У дома Водникова вы услышите о массовом расстреле жителей, а стела «Освободителям Ростова» заставит еще раз задуматься о масштабе тех событий.
Причины и следствия
Со смотровой площадки в Старом центре вам откроется вид на левый берег Дона. Вы узнаете о первом освобождении Ростова и поймете, почему солдаты Советской Армии оказались перед немцами как на ладони.
После мы посетим самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста — Змиевскую балку. Я расскажу о подготовленности 56 армии к военным действиям и объясню, отчего город был не готов к оккупации.
Мемориальный комплекс
Последний пункт — Кумженская роща. Здесь до сих пор хоронят останки, обнаруженные местными поисковыми отрядами. Мы вспомним героический подвиг Александры Нозадзе и мальчика Вити Черевичкина. А еще я расскажу о системе дотов и пулемётных гнезд, созданных в военный период.