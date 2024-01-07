Мы проедем по маршруту движения войск во время оккупации, побываем в парке Авиаторов и на улицах Нахичевани. Вы услышите о жертвах холокоста в Змиевской балке и окажетесь на месте кровопролитных боёв — в Кумженской роще. Узнаете, почему 56 армия оказалась не готова, погрузитесь в историю партизанского движения и попробуете настоящую фронтовую кашу.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Память о жертвах

Мы начнем с северо-восточной части города и будем продвигаться на запад. В парке Авиаторов осмотрим обелиск у братской могилы, где похоронены более 1800 человек. После отправимся в один из районов Ростова, Нахичевань: проедем по улице, где велись локальные городские бои. У дома Водникова вы услышите о массовом расстреле жителей, а стела «Освободителям Ростова» заставит еще раз задуматься о масштабе тех событий.

Причины и следствия

Со смотровой площадки в Старом центре вам откроется вид на левый берег Дона. Вы узнаете о первом освобождении Ростова и поймете, почему солдаты Советской Армии оказались перед немцами как на ладони.

После мы посетим самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста — Змиевскую балку. Я расскажу о подготовленности 56 армии к военным действиям и объясню, отчего город был не готов к оккупации.

Мемориальный комплекс

Последний пункт — Кумженская роща. Здесь до сих пор хоронят останки, обнаруженные местными поисковыми отрядами. Мы вспомним героический подвиг Александры Нозадзе и мальчика Вити Черевичкина. А еще я расскажу о системе дотов и пулемётных гнезд, созданных в военный период.