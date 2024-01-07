Мои заказы

Две оккупации, или Почему Ростов-на-Дону - не город-герой

Разобраться в деталях военной истории и посетить братские захоронения и места с боевым прошлым
Мы проедем по маршруту движения войск во время оккупации, побываем в парке Авиаторов и на улицах Нахичевани.

Вы услышите о жертвах холокоста в Змиевской балке и окажетесь на месте кровопролитных боёв — в Кумженской роще.

Узнаете, почему 56 армия оказалась не готова, погрузитесь в историю партизанского движения и попробуете настоящую фронтовую кашу.
Память о жертвах

Мы начнем с северо-восточной части города и будем продвигаться на запад. В парке Авиаторов осмотрим обелиск у братской могилы, где похоронены более 1800 человек. После отправимся в один из районов Ростова, Нахичевань: проедем по улице, где велись локальные городские бои. У дома Водникова вы услышите о массовом расстреле жителей, а стела «Освободителям Ростова» заставит еще раз задуматься о масштабе тех событий.

Причины и следствия

Со смотровой площадки в Старом центре вам откроется вид на левый берег Дона. Вы узнаете о первом освобождении Ростова и поймете, почему солдаты Советской Армии оказались перед немцами как на ладони.
После мы посетим самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста — Змиевскую балку. Я расскажу о подготовленности 56 армии к военным действиям и объясню, отчего город был не готов к оккупации.

Мемориальный комплекс

Последний пункт — Кумженская роща. Здесь до сих пор хоронят останки, обнаруженные местными поисковыми отрядами. Мы вспомним героический подвиг Александры Нозадзе и мальчика Вити Черевичкина. А еще я расскажу о системе дотов и пулемётных гнезд, созданных в военный период.

Игорь
Игорь — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Игорь, я музыкант, звукорежиссер и большой любитель загадочных и необычных мест своего родного города и области. Уже много лет я собираю информацию о тайнах Ростова-на-Дону, и теперь готов поделиться своими знаниями с гостями этого города!

Людмила
Людмила
7 янв 2024
Экскурсия анонсирована на 5 часов. Мы ожидали, что за это время мы объедем все возможные памятники, мемориальные таблички, которых в Ростове на Дону много, но, к сожалению, побывали всего в
четырех местах. Хочется, получить максимальное количество информации за заявленное время. А у нас, например, была 20 минутная по Парку Авиаторов (можно было подойти к монументу и вернуться назад к машине, а не гулять по парку), аналогично гуляли по Братскому кладбищу минут 40. В качестве рекомендации - сократить прогулки и посетить другие места в указанное время или сократить время экскурсии.
Как правило, другие экскурсоводы, постоянно что-то рассказывают, Игорь иногда мог просто идти рядом с нами молча какое-то время, пока ты ему не задашь вопрос или не попросишь продолжить рассказ. Мне это удивительно, таких экскурсоводов никогда не встречала.
В Змиевской балке задали вопрос, что означают пилоны, которые её обрамляют, он ответил ничего не означают. Позднее прочитали, что они символизируют пять лет войны, на них есть надписи, а мы к ним даже не подошли.
Уже сами, читая информацию о Ростове в период оккупации, узнали о таких местах массовых расстрелах, как городская тюрьма, лазарет N192, об этом Игорь даже не упоминал.
У нас были дети 11 и 14 лет, о них предупреждали Игоря, но рассказа с акцентом на детей абсолютно не было; сама начала расспрашивать о пионерах-героях, увидев остановку им. Вити Черевичкина… только около могилы Саши Чабанова коротко было рассказано о его подвиге, но он же не единственный пионер-герой…
Вывод, экскурсия не соответствует ожиданиям. Либо её нужно сокращать по времени, либо переименовать, либо дополнять посещением других памятных мест о войне.

Ольга
15 мая 2023
Отличная экскурсия! Экскурсовод обладает широкими познаниями не только по теме ВОВ, но и по истории г. Ростова-на-Дону и окрестностей, речь грамотная, рассказывает интересно, отвечал на все вопросы. Было очень познавательно, узнали много нового.
Алла
22 апр 2023
Рекомендую.

