1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
«Вы ощутите контраст шумных центральных проспектов с тишиной старых улочек, аллей парка и пешеходного Пушкинского бульвара»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
«Заглянем в Парк 1 мая, пройдем по набережной Дона, увидим бывшее здание одного значимого банка и даже вспомним загадочные тайны Цирка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
«Южный парк птиц Малинки — является крупнейшим парком птиц на Юге России, и входит в пятерку самых крупных в нашей стране»
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
- ККсения19 мая 2024Спасибо! Окунулись в самобытность и интересные истории Ростова! Прекрасная часть нашего отдыха!
- ВВалерий13 мая 2024Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
- ллёля2 мая 2024Я люблю не тривиальные экскурсии с определенной тематикой, с изюминкой. Криминальный Ростов - как раз такая экскурсия. Из плюсов: -много тематических историй
- ИИрина17 апреля 2024Галине огромное спасибо 😊 У нас 14 апреля был обзор по Ростову, 15апреля криминальное прошлое города,было все прекрасно и познавательно 🔥 Мы остались очень довольны,спасибо
- IIRINA10 марта 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуОчень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
- ССаркис27 февраля 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуВсе супер!
- ВВячеслав11 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоПонравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
- ТТатьяна10 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоЕздили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парки»
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