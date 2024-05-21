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плюс краткая общая историческая справка в тех местах, где это важно для понимания тематики экскурсии. -Провели по интересным подъездам, закоулкам, очень колоритно. Из минусов: -экскурсия длилась 1ч 45 мин вместо заявленных 2.30 (нам было достаточно, но неприятно, когда уже торопятся и экскурсанты ощущают себя в роли задерживающих, хотя вроде оплатили это время) -личное яркое мнение о политике во время экскурсии считаю неуместным В целом понравилось, твердая четверка по внутреннему моему рейтингу.