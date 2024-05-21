Экскурсии по паркам Ростова-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Ростове-на-Дону, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
«Вы ощутите контраст шумных центральных проспектов с тишиной старых улочек, аллей парка и пешеходного Пушкинского бульвара»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
«Заглянем в Парк 1 мая, пройдем по набережной Дона, увидим бывшее здание одного значимого банка и даже вспомним загадочные тайны Цирка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750 за всё до 10 чел.
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
«Южный парк птиц Малинки — является крупнейшим парком птиц на Юге России, и входит в пятерку самых крупных в нашей стране»
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
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    знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!

  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Спасибо! Окунулись в самобытность и интересные истории Ростова! Прекрасная часть нашего отдыха!
  • В
    Валерий
    13 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
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    лет и меценатства Наталье спасибо Порекомендовал бы сократить постоянные параллели с сегодняшним днем: умным и так все понятно, а некоторых это тянет на ненужные дебаты, которые отвлекают

  • л
    лёля
    2 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Я люблю не тривиальные экскурсии с определенной тематикой, с изюминкой. Криминальный Ростов - как раз такая экскурсия. Из плюсов: -много тематических историй
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    плюс краткая общая историческая справка в тех местах, где это важно для понимания тематики экскурсии. -Провели по интересным подъездам, закоулкам, очень колоритно. Из минусов: -экскурсия длилась 1ч 45 мин вместо заявленных 2.30 (нам было достаточно, но неприятно, когда уже торопятся и экскурсанты ощущают себя в роли задерживающих, хотя вроде оплатили это время) -личное яркое мнение о политике во время экскурсии считаю неуместным В целом понравилось, твердая четверка по внутреннему моему рейтингу.

  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Галине огромное спасибо 😊 У нас 14 апреля был обзор по Ростову, 15апреля криминальное прошлое города,было все прекрасно и познавательно 🔥 Мы остались очень довольны,спасибо
  • I
    IRINA
    10 марта 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
  • С
    Саркис
    27 февраля 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Все супер!
  • В
    Вячеслав
    11 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Понравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
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    в парке. В данной экскурсии посещение океанариума очень удачно вписывается в программу поездки. Пребывание в парке Галицкого трудно описать словами. Очень масштабно, красиво, незабываемо, масса впечатлений и позитива. Есть желание посетить парк еще раз в другое время года. Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Ездили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
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    это мужчина, который непонятно зачем поехал, подпортил всем настроение своим планшетом без наушников по дороге туда и обратно, но тут нет ничьей вины. Просто человек го. но(простите)). А так, все отлично, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Ростов-на-Дону
  2. Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
  3. Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
  4. Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 6 750. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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