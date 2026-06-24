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Путешествие в станицу Аксайскую

Индивидуальная экскурсия в Аксай: уникальные объекты на территории заповедника
В нескольких километрах от Ростова расположился город Аксай.

Маленькое поселение, численностью всего 44 тысячи человек, на самом деле на 80 лет старше своего соседа-миллионника Ростова-на-Дону.

За эти годы Аксай накопил много интересных исторических памятников в память о событиях, здесь произошедших. И я обязательно вам их все покажу!
5
1 отзыв
Путешествие в станицу Аксайскую
Путешествие в станицу Аксайскую
Путешествие в станицу Аксайскую

Описание экскурсии

В нескольких километрах от Ростова расположился город Аксай. Аксай на 179 лет старше своего соседа-миллионника Ростова-на-Дону. За эти годы Аксай накопил много интересных исторических памятников в память о событиях, здесь произошедших. И я обязательно вам их все покажу! Что вы увидите:
  • Курень зажиточного казака Рудухина, в котором в 1783-1784 годах жил Суворов.
  • Музей - Аксайская Таможенная Застава, • Почтовую станцию, в которой останавливались на отдых императоры Александр I и Николай II, полководец Раевский, писатели Лев Толстой и Пушкин. Сейчас здесь находится музей, где можно увидеть почтовые сани и кареты тех лет.
  • Выставку военной техники под открытым небом и аксайские катакомбы. Эти два интересных объекта находятся на территории природоохранного заповедника Мухина Балка.

Вы сами выбираете дату и время

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Аксай
  • Курень зажиточного казака Рудухина
  • Аксайская Таможенная Застава
  • Почтовая станция
  • Военно-исторический комплекс
  • Мухина балка
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание:
  • - экскурсовод + легковой автомобиль (1-3 человек) - 10 000 руб.
  • - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 11 000 руб.
  • - экскурсовод + микроавтобус (до 18 человек) - 15 000 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Экскурсия была очень интересной. Автомобиль - комфортабельный, с кондиционером, поэтому можно было отдохнуть от жары. Водитель - Сергей - профессионал, вел мягко и спокойно, несмотря на сложную дорожную обстановку. На
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каждой остановке выходил и открывал двери для пассажиров. Экскурсовод Юлия - очень знающий и грамотный, прекрасно изучившая историю Аксая. Узнали от нее много интересного из жизни донского казачества и населения донского края. Были также интересные экскурсии в музей Почтовая станция и Таможенный пост, также очень информативные и эмоционально насыщенные. Немного разочаровала выставка военной техники, но это не вина экскурсовода, а скорее недостаток финансов у города для восстановления и подновления этого парка. Из пожеланий: хотелось бы немного больше внимания уделять самому городу - он не менее интересен, чем Ростов. Нам показалось недостаточным, но это ничуть не умаляет самой экскурсии.

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