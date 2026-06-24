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каждой остановке выходил и открывал двери для пассажиров. Экскурсовод Юлия - очень знающий и грамотный, прекрасно изучившая историю Аксая. Узнали от нее много интересного из жизни донского казачества и населения донского края. Были также интересные экскурсии в музей Почтовая станция и Таможенный пост, также очень информативные и эмоционально насыщенные. Немного разочаровала выставка военной техники, но это не вина экскурсовода, а скорее недостаток финансов у города для восстановления и подновления этого парка. Из пожеланий: хотелось бы немного больше внимания уделять самому городу - он не менее интересен, чем Ростов. Нам показалось недостаточным, но это ничуть не умаляет самой экскурсии.