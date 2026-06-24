В нескольких километрах от Ростова расположился город Аксай.
Маленькое поселение, численностью всего 44 тысячи человек, на самом деле на 80 лет старше своего соседа-миллионника Ростова-на-Дону.
За эти годы Аксай накопил много интересных исторических памятников в память о событиях, здесь произошедших. И я обязательно вам их все покажу!
Маленькое поселение, численностью всего 44 тысячи человек, на самом деле на 80 лет старше своего соседа-миллионника Ростова-на-Дону.
За эти годы Аксай накопил много интересных исторических памятников в память о событиях, здесь произошедших. И я обязательно вам их все покажу!
Описание экскурсииВ нескольких километрах от Ростова расположился город Аксай. Аксай на 179 лет старше своего соседа-миллионника Ростова-на-Дону. За эти годы Аксай накопил много интересных исторических памятников в память о событиях, здесь произошедших. И я обязательно вам их все покажу! Что вы увидите:
- Курень зажиточного казака Рудухина, в котором в 1783-1784 годах жил Суворов.
- Музей - Аксайская Таможенная Застава, • Почтовую станцию, в которой останавливались на отдых императоры Александр I и Николай II, полководец Раевский, писатели Лев Толстой и Пушкин. Сейчас здесь находится музей, где можно увидеть почтовые сани и кареты тех лет.
- Выставку военной техники под открытым небом и аксайские катакомбы. Эти два интересных объекта находятся на территории природоохранного заповедника Мухина Балка.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Аксай
- Курень зажиточного казака Рудухина
- Аксайская Таможенная Застава
- Почтовая станция
- Военно-исторический комплекс
- Мухина балка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание:
- - экскурсовод + легковой автомобиль (1-3 человек) - 10 000 руб.
- - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 11 000 руб.
- - экскурсовод + микроавтобус (до 18 человек) - 15 000 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия была очень интересной. Автомобиль - комфортабельный, с кондиционером, поэтому можно было отдохнуть от жары. Водитель - Сергей - профессионал, вел мягко и спокойно, несмотря на сложную дорожную обстановку. На
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