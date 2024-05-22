С Сергей Донецкий кряж - горы в донских степях читать дальше про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками. Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и

О Оксана Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская читать дальше нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. . Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще

I IRINA Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!

С Саркис Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону Все супер!

В Вячеслав Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого читать дальше в парке. В данной экскурсии посещение океанариума очень удачно вписывается в программу поездки. Пребывание в парке Галицкого трудно описать словами. Очень масштабно, красиво, незабываемо, масса впечатлений и позитива. Есть желание посетить парк еще раз в другое время года. Рекомендую всем! Понравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и

Т Татьяна Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого читать дальше это мужчина, который непонятно зачем поехал, подпортил всем настроение своим планшетом без наушников по дороге туда и обратно, но тут нет ничьей вины. Просто человек го. но(простите)). А так, все отлично, спасибо! Ездили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус

Е Екатерина «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.

Л Людмила Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.

О Ольга «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона читать дальше Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида. Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.