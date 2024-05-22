По области – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 7 экскурсий в категории «По области» в Ростове-на-Дону, цены от 2 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

  • О
    Оксана
    9 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
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    нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

  • I
    IRINA
    10 марта 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
  • С
    Саркис
    27 февраля 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Все супер!
  • В
    Вячеслав
    11 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Понравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
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    в парке. В данной экскурсии посещение океанариума очень удачно вписывается в программу поездки. Пребывание в парке Галицкого трудно описать словами. Очень масштабно, красиво, незабываемо, масса впечатлений и позитива. Есть желание посетить парк еще раз в другое время года. Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
    Ездили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
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    это мужчина, который непонятно зачем поехал, подпортил всем настроение своим планшетом без наушников по дороге туда и обратно, но тут нет ничьей вины. Просто человек го. но(простите)). А так, все отлично, спасибо!

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
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    Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида.

  • H
    Hi+79061
    9 июля 2023
    Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
    Всё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «По области»

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  1. Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
  2. Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
  3. Донецкий кряж - горы в донских степях
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  5. Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "По области" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 890 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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