1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987₽ за человека
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 мая 2024Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
- ООксана9 мая 2024Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
- IIRINA10 марта 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуОчень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
- ССаркис27 февраля 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуВсе супер!
- ВВячеслав11 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоПонравилась в первую очередь организация поездки. Быстро и вовремя поступала вся необходимая информация. Понравилось распределение времени пребывания в океанариуме и
- ТТатьяна10 октября 2023Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк ГалицкогоЕздили с подругой с детьми, все понравилось, автобус удобный, организатор и водитель приятные люди. Парк и океанариум замечательный. Единственный минус
- ЕЕкатерина7 сентября 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
- ЛЛюдмила20 августа 2023Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
- ООльга16 июля 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
- HHi+790619 июля 2023Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-ДонуВсё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «По области»
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