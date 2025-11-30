Мои заказы

В Новочеркасск из Ростова-на-Дону на вашем авто

Путешествие в Новочеркасск из Ростова-на-Дону - это уникальная возможность погрузиться в историю казачества и насладиться архитектурными шедеврами
Путешествие в Новочеркасск - это шанс окунуться в атмосферу прошлого, где каждый уголок дышит историей.

Вознесенский кафедральный собор поражает своим величием, а Атаманский дворец расскажет о жизни казачьих лидеров. Прогулка по
площади Ермака и под триумфальными арками откроет тайны побед 1812 года. Узнайте, как строился маленький Париж на Дону и почему собор возвели трижды. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобная поездка на вашем авто
  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🕰️ Погружение в историю казачества
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Возможность посетить музей
В Новочеркасск из Ростова-на-Дону на вашем авто© Ольга

Что можно увидеть

  • Вознесенский кафедральный собор
  • Атаманский дворец
  • Музей Истории Донского казачества
  • Площадь Ермака
  • Триумфальные арки

Описание экскурсии

Вознесенский кафедральный собор — символ Новочеркасска и одна из самых больших православных церквей в России.

Атаманский дворец — элегантное здание в стиле классицизма, где бывали императоры и наследники престола.

Музей Истории Донского казачества, где можно погрузиться в мир казачества — от военной доблести до повседневной жизни. Посещение — по желанию.

Площадь Ермака — исторический центр города и место сосредоточения нескольких памятников

Триумфальные арки. Редчайший случай: в городе — сразу две арки, построенные в честь победы в войне 1812 года.

Прогулка по городу. На пути — благородные особняки, купеческие дома, широкие улицы и тенистые аллеи.

Вы узнаете:

  • как жили атаманы и чем гордились казаки
  • кто такие Ермак, Платов, Каледин, Бакланов и что они оставили после себя
  • почему в Новочеркасске две арки и как это связано с Александром I
  • как возник маленький Париж на Дону — город, построенный по лучшим европейским канонам градостроительства
  • почему собор строили трижды и как он вернул своё золото

Организационные детали

  • Едем на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида. Расстояние от Ростова-на-Дону до Новочеркасска — около 43 км
  • Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
  • По желанию вы посетите Музей истории Донского казачества: взрослый билет — 350 ₽, школьный — 170 ₽
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3440 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

