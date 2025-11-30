Путешествие в Новочеркасск - это шанс окунуться в атмосферу прошлого, где каждый уголок дышит историей.
Вознесенский кафедральный собор поражает своим величием, а Атаманский дворец расскажет о жизни казачьих лидеров. Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобная поездка на вашем авто
- 🏛️ Величественные архитектурные памятники
- 🕰️ Погружение в историю казачества
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎨 Возможность посетить музей
Что можно увидеть
- Вознесенский кафедральный собор
- Атаманский дворец
- Музей Истории Донского казачества
- Площадь Ермака
- Триумфальные арки
Описание экскурсии
Вознесенский кафедральный собор — символ Новочеркасска и одна из самых больших православных церквей в России.
Атаманский дворец — элегантное здание в стиле классицизма, где бывали императоры и наследники престола.
Музей Истории Донского казачества, где можно погрузиться в мир казачества — от военной доблести до повседневной жизни. Посещение — по желанию.
Площадь Ермака — исторический центр города и место сосредоточения нескольких памятников
Триумфальные арки. Редчайший случай: в городе — сразу две арки, построенные в честь победы в войне 1812 года.
Прогулка по городу. На пути — благородные особняки, купеческие дома, широкие улицы и тенистые аллеи.
Вы узнаете:
- как жили атаманы и чем гордились казаки
- кто такие Ермак, Платов, Каледин, Бакланов и что они оставили после себя
- почему в Новочеркасске две арки и как это связано с Александром I
- как возник маленький Париж на Дону — город, построенный по лучшим европейским канонам градостроительства
- почему собор строили трижды и как он вернул своё золото
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида. Расстояние от Ростова-на-Дону до Новочеркасска — около 43 км
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- По желанию вы посетите Музей истории Донского казачества: взрослый билет — 350 ₽, школьный — 170 ₽
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3440 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
