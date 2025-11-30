Путешествие в Новочеркасск - это шанс окунуться в атмосферу прошлого, где каждый уголок дышит историей.Вознесенский кафедральный собор поражает своим величием, а Атаманский дворец расскажет о жизни казачьих лидеров. Прогулка по

площади Ермака и под триумфальными арками откроет тайны побед 1812 года. Узнайте, как строился маленький Париж на Дону и почему собор возвели трижды. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой

Описание экскурсии

Вознесенский кафедральный собор — символ Новочеркасска и одна из самых больших православных церквей в России.

Атаманский дворец — элегантное здание в стиле классицизма, где бывали императоры и наследники престола.

Музей Истории Донского казачества, где можно погрузиться в мир казачества — от военной доблести до повседневной жизни. Посещение — по желанию.

Площадь Ермака — исторический центр города и место сосредоточения нескольких памятников

Триумфальные арки. Редчайший случай: в городе — сразу две арки, построенные в честь победы в войне 1812 года.

Прогулка по городу. На пути — благородные особняки, купеческие дома, широкие улицы и тенистые аллеи.

Вы узнаете:

как жили атаманы и чем гордились казаки

кто такие Ермак, Платов, Каледин, Бакланов и что они оставили после себя

почему в Новочеркасске две арки и как это связано с Александром I

как возник маленький Париж на Дону — город, построенный по лучшим европейским канонам градостроительства

почему собор строили трижды и как он вернул своё золото

