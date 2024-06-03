1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Нарядные здания 19 века и памятники на Большой Садовой улице, Соборном переулке, Буденновском и Ворошиловском проспектах»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
«А также по желанию посетите храм Армянской апостольской церкви»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«Я покажу кандалы Степана Разина и Войсковой собор, построенный по указу Петра I, Триумфальные арки и крепостные ворота поверженного Азова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
«Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«История Соборного — в нескучных деталях»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
«Я покажу Атаманское подворье и собор, построенный Петром I»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
«Наконец мы посетим Вознесенский войсковой собор, который имеет долгую и сложную историю»
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
«В программе экскурсии: - Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове - Храм Преображения Господня в Обуховке - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке - Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
«Завершится прогулка на Соборной площади, у храма Пресвятой Богородицы»
1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ППавел23 мая 2024Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ААлександр2 мая 2024Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ООфелия21 апреля 2024После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
- ССергей13 апреля 2024Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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