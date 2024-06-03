1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
«На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
«А также по желанию посетите храм Армянской апостольской церкви»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«В Батайске мы полюбуемся первым в России памятником святителю Руси — Андрею Первозванному — и посетим Троицкий православный храм с внутренним убранством в необычном для донских церквей стиле «барокко»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
«и самый красивый новый храм Юга России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«История Соборного — в нескучных деталях»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
«Колоритный Аксай: казачий курень и Одигитриевский храм»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
«Храм мог вместить до 1500 человек»
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
«В программе экскурсии: - Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове - Храм Преображения Господня в Обуховке - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке - Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
«Полюбуетесь Покровским храмом и раскроете историю похожего на рояль Музыкального театра»
1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ООксана29 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
- ППавел23 мая 2024Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ААлександра10 мая 2024Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ААлександр2 мая 2024Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Святые места" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 290 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Ростове-на-Дону на 2024 год по теме «Святые места», 303 ⭐ отзыва, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август