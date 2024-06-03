Религиозные экскурсии по святым местам Ростова-на-Дону

Найдено 10 экскурсий в категории «Святые места» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Вас ждут Центральный Собор Богородицы и Покровский храм, Музтеатр и театр им»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
«На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
«А также по желанию посетите храм Армянской апостольской церкви»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«В Батайске мы полюбуемся первым в России памятником святителю Руси — Андрею Первозванному — и посетим Троицкий православный храм с внутренним убранством в необычном для донских церквей стиле «барокко»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Святыни Донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
«и самый красивый новый храм Юга России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«История Соборного — в нескучных деталях»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
«Колоритный Аксай: казачий курень и Одигитриевский храм»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
«Храм мог вместить до 1500 человек»
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
«В программе экскурсии: - Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове - Храм Преображения Господня в Обуховке - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке - Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
«Полюбуетесь Покровским храмом и раскроете историю похожего на рояль Музыкального театра»
1 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Путешествие в Аксай и два Черкасска
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
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    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  3. Ростов - город солнца и цветов
  4. Шесть городов: из Ростова в Азов
  5. Святыни Донского края
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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