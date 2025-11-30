Загадки старых особняков Ростова-на-Дону

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всей красотой Пушкинской улицы. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же доступна для настоящих ценителей истории.

На Пушкинской улице Ростова-на-Дону скрыты удивительные истории и архитектурные шедевры.Прогулка по этой улице перенесет вас в 19 век, когда богатые купцы и бизнесмены начали строить здесь свои великолепные особняки.Вы увидите

смешение стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенное в зданиях, таких как особняк купца Домбровского и резиденция генерал-майора Зворыкина. Не упустите шанс посетить легендарный особняк купца Супрунова, который привез итальянскую архитектуру в Ростов-на-Дону

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Описание экскурсии

Оцените красоту и атмосферу старинной улицы Пушкинской во время нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков». Эта прогулка перенесет вас в прошлое, и вы узнаете интересные истории, связанные с потрясающими старыми зданиями и особняками, расположенными вдоль этого живописного бульвара.

Переместимся в прошлое

Погрузившись в атмосферу 19 века, вы увидите, как Пушкинская улица начала формироваться с приездом богатых купцов и бизнесменов. Вы узнаете об архитектурных стилях, которые определяют каждое здание, и откроете для себя увлекательные истории из жизни людей, когда-то жили и работали в этих великолепных особняках.

Оценим красоту архитектуры

Восхититесь смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств, который был построен по заказу купца Домбровского. Почувствуйте вдохновение от прекрасной резиденции генерал-майора и градоначальника Зворыкина, который долгое время был покровителем общественного движения «Праздник древонасаждения», что помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.

Увидим легендарный особняк

Не упустите возможность познакомиться с легендарным особняком купца Супрунова. Его любовь к итальянской архитектуре была так велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону.

Присоединяйтесь к нам!

Присоединяйтесь к нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков» и погрузитесь в богатую историю, искусство и архитектуру самой красивой улицы Ростова-на-Дону. Это отличная возможность узнать о прошлом города, наслаждаясь приятной прогулкой по историческому бульвару. Не пропустите это незабываемое событие!