Загадки старых особняков Ростова-на-Дону

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всей красотой Пушкинской улицы. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же доступна для настоящих ценителей истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк купца Домбровского
Резиденция Зворыкина
Особняк купца Супрунова
Описание экскурсии
Оцените красоту и атмосферу старинной улицы Пушкинской во время нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков». Эта прогулка перенесет вас в прошлое, и вы узнаете интересные истории, связанные с потрясающими старыми зданиями и особняками, расположенными вдоль этого живописного бульвара.
Переместимся в прошлое
Погрузившись в атмосферу 19 века, вы увидите, как Пушкинская улица начала формироваться с приездом богатых купцов и бизнесменов. Вы узнаете об архитектурных стилях, которые определяют каждое здание, и откроете для себя увлекательные истории из жизни людей, когда-то жили и работали в этих великолепных особняках.
Оценим красоту архитектуры
Восхититесь смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств, который был построен по заказу купца Домбровского. Почувствуйте вдохновение от прекрасной резиденции генерал-майора и градоначальника Зворыкина, который долгое время был покровителем общественного движения «Праздник древонасаждения», что помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.
Увидим легендарный особняк
Не упустите возможность познакомиться с легендарным особняком купца Супрунова. Его любовь к итальянской архитектуре была так велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону.
Присоединяйтесь к нам!
Присоединяйтесь к нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков» и погрузитесь в богатую историю, искусство и архитектуру самой красивой улицы Ростова-на-Дону. Это отличная возможность узнать о прошлом города, наслаждаясь приятной прогулкой по историческому бульвару. Не пропустите это незабываемое событие!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Улица Пушкинская
Старинные купеческие особняки
Здание Ростовского музея изобразительных искусств
Резиденция градоначальника Зворыкина
Особняк купца Супрунова
Что включено
Услуги гида-экскурсовода
Хорошее настроение
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Завершение: Ул. Пушкинская, 102/65
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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3
–
2
–
1
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М
Мария
Спасибо, отличная экскурсия, прожив в Ростове всю жизнь не знала и половины того, что рассказал нам экскурсовод. Буду рекомендовать друзьям.
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И
Ирина
Добрый. Погуляли на 5 с плюсом, теперь люблю Пушкинскую еще больше. Передайте спасибо вашему экскурсоводу, видно, что она любит и знает свое дело.
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Е
Екатерина
Здравствуйте Александра. Все прошло отлично, погода супер и теперь я знаю все о истории улицы от которой живу совсем недалеко.
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А
Александр.
Все хорошо, родителям понравилось, а так как это был подарок от меня, то и я доволен. Спасибо.
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Д
Дарья
Доброе утро. Хочу выразить признательность и благодарность Вашей компании и экскурсоводу Галине Евгеньевне за замечательные экскурсии по Азову и Пушкинской улице. Понравилось всё! Очень много интересной, новой информации. Душевно и с любовью к городу. Спасибо
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R
Ramt0277
Экскурсоводы, это отдельное достояние г. Ростова-на - Дону. Нам повезло стать частью Экскурсии «Загадки старых особняков» под чутким руководством Галины Евгеньевны Монаховой, благодарим, от всей Души 🌷
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