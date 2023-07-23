Загадки старых особняков Ростова-на-Дону

Узнайте истории старинных особняков Ростова-на-Дону с нашей экскурсией
Оцените пленительную красоту и богатство старинной Пушкинской улицы.
Откройте для себя увлекательные истории, связанные с великолепными старинными зданиями и особняками, украшающими этот бульвар.
Погрузитесь в архитектуру и захватывающие истории их жителей во время этого незабываемого путешествия.
Откройте для себя увлекательные истории, связанные с великолепными старинными зданиями и особняками, украшающими этот бульвар.
Погрузитесь в архитектуру и захватывающие истории их жителей во время этого незабываемого путешествия.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Улица Пушкинская
- Старинные купеческие особняки
- Здание Ростовского музея изобразительных искусств
- Резиденция градоначальника Зворыкина
- Особняк купца Супрунова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Оцените красоту и атмосферу старинной улицы Пушкинской во время нашей пешеходной экскурсии «Загадки старых особняков». Эта прогулка перенесет вас в прошлое, и вы узнаете истории, связанные с потрясающими старинными зданиями и особняками, расположенными вдоль этого живописного бульвара.
- Переместимся в прошлое.
- Переместившись в прошлое, вы попадете в 19 век, когда Пушкинская улица только начала формироваться с приездом богатых купцов и бизнесменов. Узнаете об архитектурных стилях, определяющих каждое здание, и откроете для себя увлекательные истории из жизни людей, которые когда-то жили и работали в этих великолепных особняках.
- Оценим красоту архитектуры.
- Восхититесь смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств, который первоначально был построен по заказу купца Домбровского.
- Вдохновитесь прекрасной резиденцией генерал-майора и градоначальника Зворыкина, который долгое время был покровителем общественного движения «Праздник древонасаждения», что помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.
- Увидим легендарный особняк.
- И ни один визит на Пушкинскую улицу не будет полным без знакомства с легендарным особняком купца Супрунова, любовь которого к итальянской архитектуре была настолько велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону.
По пятницам в 18:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Пушкинская, 38 / 70Завершение: ул. Пушкинская, 102 / 65
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 18:30.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Ramt0277
23 июля 2023
Экскурсоводы, это отдельное достояние г. Ростова-на - Дону. Нам повезло стать частью Экскурсии «Загадки старых особняков» под чутким руководством Галины Евгеньевны Монаховой, благодарим, от всей Души 🌷
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